Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 17 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Valdeorras acolle unha exposición sobre o legado do volframio na zona

O Instituto de Estudios Valdeorreses presenta a exposición “O Volframio, entre a traxedia e o romanticismo. Co obxectivo de amosar o importante legado que deixou este metal en Valdeorras, o IEV organizou, coa colaboración da Axencia de Turismo de Galicia, unha mostra que atesoura unha ampla colección de fotos e planos orixinais dos anos 40, e outros interesantes obxectos procedentes da mina de Valborraz, en Casaio (Carballeda de Valdeorras). Dita colección concibiuse partindo das pezas orixinais da familia Fidalgo Trincado e doutros particulares. Os interesados en visitar a mostra, poderán facelo desde o 17 de marzo ata o 1 de abril, na sala de exposicións Abanca, sita na Praza do Príncipe no Barco de Valdeorras. O horario de visitas é de luns a venres de 17:30 a 20:30 horas. Polas mañás, para centros educativos, con cita previa.

Onde: Sala Abanca (O barco)

Cando: ás 17:30 horas

DIVULGACIÓN

Ourense / Violencia de género

Conferencia “Violencia de género y salud mental”, organizada con motivo del Día Mundial del Trabajo Social. La conferencia, en el Edificio de Ferro, propone un enfoque del tema elegido: desde los dispositivos del sector público, privado y del tercer sector para construir un mundo en equilibrio y armonía.

DÓNDE: campus

CUÁNDO: a las 9,30 horas

FORMACIÓN

Vilar de Barrio / Capacitación digital

Curso de formación de personas mayores centrado en el manejo de cajeros automáticos y consejos sobre ciberseguridad y prevención de fraude. Se facilitará a los asistentes una visión completa de cómo funciona el cajero, cuáles son las operaciones más habituales y sencillas.

DÓNDE: sala multiusos del concello

CUÁNDO: a las 11,00 horas

PRESENTACIÓN

O Carballiño / “O tempo que nos une”

Presentación del libro “El tiempo que nos une. Un retrato del clima local”, escrito por Miguel García y Manuel Villanueva con la colaboración del Concello do Carballiño. Estará presente el Concejal de Cultura, Diego Fernández, acompañado por los autores.

DÓNDE: salón de plenos

CUÁNDO: a las 11,30 horas

DIVULGACIÓN

Ourense / Ceremonia del té japonés

Para celebrar el Marzo Asiático, el artista japonés Masakazu Shida regresa para acercar a los participantes a esta antigua tradición tan característica de la cultura japonesa. Las plazas son limitadas, por lo que se requiere inscripción previa. Puede realizarse llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386 o en persona.

DÓNDE: biblioteca nós

CUÁNDO: a las 18,00 horas

CONCIERTO

Ourense / Música antigua

El Departamento de Instrumentos Antiguos del Conservatorio Profesional de Música, especializado en flauta dulce, viola da gamba, clavecín y órgano organiza un ciclo de conciertos con motivo del Día de la Música Antigua. El primero será del Conjunto de Música Antigua del CMUS Ourense con fragmentos de la ópera “Venus y Adonis” de John Blow.

DÓNDE: conservatorio

CUÁNDO: a las 19,00 horas

INAUGURACIÓN

Ourense / “Marzo todo o ano”

Inauguración de la exposición colectiva de artistas de Ourense, dentro del programa de actividades del 8M, Día Internacional de la Mujer. Participan 25 pintoras, escultoras, ilustradoras y artistas con la colaboración de Olga Pastor Alvarado, comisaria y consultora de arte.