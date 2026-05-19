PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 19 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Martes 19 de mayo
Inauguración de la exposición de trabajos realizados por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación Provincial de Ourense. La muestra reúne elaboraciones artísticas y creativas realizadas entre 2025 y 2026 por los estudiantes de las diferentes disciplinas que se imparten en la escuela, como son talla de madera, dibujo y pintura, cerámica y alfarería, y modelado en arcilla, dando lugar a una propuesta heterogénea con una mezcla de obras de distintas disciplinas que interactúan, generando diálogos entre materiales y estilos. Como es habitual en esta exposicíon, se exhiben piezas que van desde el estilo académico clásico hasta otras de carácter más vanguardista, si bien todas ellas presentan una excelente técnica y gran creatividad. Los interesados podrán visitarla hasta el 19 de junio.
Martes 19 de maio
O Concello do Barco de Valdeorras despide hoxe a súa programación especial dedicada ó Día das Letras Galegas. Para iso, o teatro Lauro Olmo acolle o Concerto das Letras, no que participarán os músicos do Conservatorio e a Escola de Música da localidade. Os artistas ofrecerán un repertorio no que a música e cultura galegas terán un gran protagonismo.
Martes 19 de mayo
Presentación del libro “Entre hienas: Retrato de familia sobre fondo en guerra”, de Loreto Urraca Luque. La autora, tras descubrirse nieta de Pedro Urraca Rendueles, un destacado policía franquista que persiguió a los republicanos exiliados en Francia y Bélgica, recopila una investigación biográfica basada en documentos inéditos, cartas y diarios, revelando el alcance de la colaboración entre franquistas, nazis y la policía del régimen de Vichy. Actividad organizada por Amigos da República de Ourense.
Martes 19 de maio
Cierre del programa formativo del Colegio Médico de este curso con la charla “Transformar la sanidad pública: ¿es posible el cambio?” impartida por el doctor Nacho Vallejo Maroto, médico internista y experto en gestión clínica. Tras la conferencia se celebrará una mesa de debate abierta con la participación de destacados profesionales del ámbito sanitario y de la gestión clínica.
Martes 19 de mayo
Francisco Singul Lorenzo es el encargado de impartir la última conferencia del ciclo “Los Caminos de Santiago: el Camino Mozárabe e Zamora y Ourense. Arquitectura, cultura y paisaje” organizada por la Uned de Ourense y Zamora.
O Carballiño / Curso
Taller de pintura creativa en el que los asistentes podrán pintar su propio bolso de playa, una sesión creativa sobre bolsas de yute.Con inscripción.
Ourense / Divulgación
La segunda sesión del “Pint of science” se centra en uno de los grandes retos del siglo XXI, la resistencia ambiental e innovación docente, para explorar cómo la investigación impulsa un futuro sostenible.
Ourense / Concierto
El festival de jazz recibe al quinteto de Josemi Carmona, una formación en la que convergen el flamenco y el jazz creando un espacio mágico.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 19 de mayo?
CIENCIA PARA TODOS
Pint of Science en Ourense
Lo último
Marlaska, el impasible
GUERRA EN ORIENTE MEDIO
Trump afirma que Irán tiene “tiempo limitado” para pactar
DENDE SEIXO-ALBO
Raigame: algo máis que unha romaría