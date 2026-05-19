Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 19 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los alumnos de Artes y Oficios despliegan toda su creatividad

Martes 19 de mayo

Ourense

Biblioteca Nós

A las 19:00 horas

Entrada libre

Inauguración de la exposición de trabajos realizados por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación Provincial de Ourense. La muestra reúne elaboraciones artísticas y creativas realizadas entre 2025 y 2026 por los estudiantes de las diferentes disciplinas que se imparten en la escuela, como son talla de madera, dibujo y pintura, cerámica y alfarería, y modelado en arcilla, dando lugar a una propuesta heterogénea con una mezcla de obras de distintas disciplinas que interactúan, generando diálogos entre materiales y estilos. Como es habitual en esta exposicíon, se exhiben piezas que van desde el estilo académico clásico hasta otras de carácter más vanguardista, si bien todas ellas presentan una excelente técnica y gran creatividad. Los interesados podrán visitarla hasta el 19 de junio.

Música no Barco para despedir a programación das Letras Galegas

Martes 19 de maio

O Barco

Teatro Lauro Olmo

Ás 19:00 horas

Entrada libre

Fachada del Teatro Lauro Olmo, en O Barco.

O Concello do Barco de Valdeorras despide hoxe a súa programación especial dedicada ó Día das Letras Galegas. Para iso, o teatro Lauro Olmo acolle o Concerto das Letras, no que participarán os músicos do Conservatorio e a Escola de Música da localidade. Os artistas ofrecerán un repertorio no que a música e cultura galegas terán un gran protagonismo.

Una mirada familiar “entre hienas” hacia el conflicto de la Guerra Civil

Martes 19 de mayo

Ourense

Biblioteca Nós

A las 19:30 horas

Entrada libre

Presentación del libro “Entre hienas: Retrato de familia sobre fondo en guerra”, de Loreto Urraca Luque. La autora, tras descubrirse nieta de Pedro Urraca Rendueles, un destacado policía franquista que persiguió a los republicanos exiliados en Francia y Bélgica, recopila una investigación biográfica basada en documentos inéditos, cartas y diarios, revelando el alcance de la colaboración entre franquistas, nazis y la policía del régimen de Vichy. Actividad organizada por Amigos da República de Ourense.

Fin de curso analizando la sanidad pública

Martes 19 de maio

Ourense

Colegio Médico

A las 19:00 horas

Entrada libre

Cierre del programa formativo del Colegio Médico de este curso con la charla “Transformar la sanidad pública: ¿es posible el cambio?” impartida por el doctor Nacho Vallejo Maroto, médico internista y experto en gestión clínica. Tras la conferencia se celebrará una mesa de debate abierta con la participación de destacados profesionales del ámbito sanitario y de la gestión clínica.

Un recorrido por el Camino Mozárabe

Martes 19 de mayo

Ourense

CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

Francisco Singul Lorenzo es el encargado de impartir la última conferencia del ciclo “Los Caminos de Santiago: el Camino Mozárabe e Zamora y Ourense. Arquitectura, cultura y paisaje” organizada por la Uned de Ourense y Zamora.

O Carballiño / Curso

Taller de pintura creativa en el que los asistentes podrán pintar su propio bolso de playa, una sesión creativa sobre bolsas de yute.Con inscripción.

DÓNDE: centro sociocomunitario

CUÁNDO: a las 17,00 horas

Ourense / Divulgación

La segunda sesión del “Pint of science” se centra en uno de los grandes retos del siglo XXI, la resistencia ambiental e innovación docente, para explorar cómo la investigación impulsa un futuro sostenible.

DÓNDE: café & pop torgal

CUÁNDO: a las 18,00 horas

Ourense / Concierto

El festival de jazz recibe al quinteto de Josemi Carmona, una formación en la que convergen el flamenco y el jazz creando un espacio mágico.