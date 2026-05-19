Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 19 de mayo?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este martes, 19 de mayo

Los alumnos de Artes y Oficios despliegan toda su creatividad.
Los alumnos de Artes y Oficios despliegan toda su creatividad. | La Región

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los alumnos de Artes y Oficios despliegan toda su creatividad

Martes 19 de mayo

  • Ourense
  • Biblioteca Nós
  • A las 19:00 horas
  • Entrada libre

Inauguración de la exposición de trabajos realizados por los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios de la Diputación Provincial de Ourense. La muestra reúne elaboraciones artísticas y creativas realizadas entre 2025 y 2026 por los estudiantes de las diferentes disciplinas que se imparten en la escuela, como son talla de madera, dibujo y pintura, cerámica y alfarería, y modelado en arcilla, dando lugar a una propuesta heterogénea con una mezcla de obras de distintas disciplinas que interactúan, generando diálogos entre materiales y estilos. Como es habitual en esta exposicíon, se exhiben piezas que van desde el estilo académico clásico hasta otras de carácter más vanguardista, si bien todas ellas presentan una excelente técnica y gran creatividad. Los interesados podrán visitarla hasta el 19 de junio.

Música no Barco para despedir a programación das Letras Galegas

Martes 19 de maio

  • O Barco
  • Teatro Lauro Olmo
  • Ás 19:00 horas
  • Entrada libre
Fachada del Teatro Lauro Olmo, en O Barco.
Fachada del Teatro Lauro Olmo, en O Barco.

O Concello do Barco de Valdeorras despide hoxe a súa programación especial dedicada ó Día das Letras Galegas. Para iso, o teatro Lauro Olmo acolle o Concerto das Letras, no que participarán os músicos do Conservatorio e a Escola de Música da localidade. Os artistas ofrecerán un repertorio no que a música e cultura galegas terán un gran protagonismo.

Una mirada familiar “entre hienas” hacia el conflicto de la Guerra Civil

Martes 19 de mayo

  • Ourense
  • Biblioteca Nós
  • A las 19:30 horas
  • Entrada libre

Presentación del libro “Entre hienas: Retrato de familia sobre fondo en guerra”, de Loreto Urraca Luque. La autora, tras descubrirse nieta de Pedro Urraca Rendueles, un destacado policía franquista que persiguió a los republicanos exiliados en Francia y Bélgica, recopila una investigación biográfica basada en documentos inéditos, cartas y diarios, revelando el alcance de la colaboración entre franquistas, nazis y la policía del régimen de Vichy. Actividad organizada por Amigos da República de Ourense.

Fin de curso analizando la sanidad pública

Martes 19 de maio

  • Ourense
  • Colegio Médico
  • A las 19:00 horas
  • Entrada libre

Cierre del programa formativo del Colegio Médico de este curso con la charla “Transformar la sanidad pública: ¿es posible el cambio?” impartida por el doctor Nacho Vallejo Maroto, médico internista y experto en gestión clínica. Tras la conferencia se celebrará una mesa de debate abierta con la participación de destacados profesionales del ámbito sanitario y de la gestión clínica.

Un recorrido por el Camino Mozárabe

Martes 19 de mayo

  • Ourense
  • CC Marcos Valcárcel
  • A las 19:00 horas
  • Entrada libre

Francisco Singul Lorenzo es el encargado de impartir la última conferencia del ciclo “Los Caminos de Santiago: el Camino Mozárabe e Zamora y Ourense. Arquitectura, cultura y paisaje” organizada por la Uned de Ourense y Zamora.

O Carballiño / Curso

Taller de pintura creativa en el que los asistentes podrán pintar su propio bolso de playa, una sesión creativa sobre bolsas de yute.Con inscripción.

  • DÓNDE: centro sociocomunitario
  • CUÁNDO: a las 17,00 horas

Ourense / Divulgación

La segunda sesión del “Pint of science” se centra en uno de los grandes retos del siglo XXI, la resistencia ambiental e innovación docente, para explorar cómo la investigación impulsa un futuro sostenible.

  • DÓNDE: café & pop torgal
  • CUÁNDO: a las 18,00 horas

Ourense / Concierto

El festival de jazz recibe al quinteto de Josemi Carmona, una formación en la que convergen el flamenco y el jazz creando un espacio mágico.

  • DÓNDE: café latino
  • CUÁNDO: a las 22,30 horas

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