Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 20 de enero?

Buciños pai e fillo únense nunha exposición de diálogo entre artes

O Centro Cultural Marcos Valcárcel inaugura o seu calendario de exposicións deste ano coa inauguración de “Buciños + Buciños”. Por primeira vez, o escultor Manuel Buciños e o pintor Antón Buciños, pai e fillo, presentan unha mostra conxunta que explora as conexións estéticas e emocionais entre as súas respectivas disciplinas. A exposición, que abre hoxe as súas portas, ofrécelle ó público unha oportunidade única de presenciar un diálogo xeracional. A robustez e a humanidade das figuras esculpidas polo pai entrelázanse coa linguaxe da pintura abstracta do fillo, creando unha atmósfera onde a tradición e a modernidade se retroalimentan. A pegada dos Buciños na arte galega toma unha nova dimensión a través dunha cita que non é só unha exhibición, senón un exercicio de contraste e harmonía.

ONDE: CC Marcos Valcárcel

CANDO: ás 19:30 horas

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de entre 4 y 6 años. Durante la sesión, estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar del cuento con tranquilidad. Es necesario inscribirse previamente, que puede hacerse desde el viernes anterior a la actividad, presencialmente o llamando a los siguientes teléfonos: 988 788 385 / 386

DÓNDE: Biblioteca Nós

CUÁNDO: a las 18:00 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

DÓNDE: Marisa Marimón

CUÁNDO: hasta el 28 de febrero

EXPOSICIÓN

O Barco / “Arte y humor”

Exposición “Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote” organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote para explorar la historia del arte a través de los ojos del aclamado dibujante, que compaginó su trabajo como caricaturista con el de periodista y novelista, y llegó a publicar más de cuarenta obras.

DÓNDE: Sala abanca

CUÁNDO: hasta el 22 de febrero

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

DÓNDE: CC Ponte Vella

CUÁNDO: hasta el domingo

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

Javier López Alós, doctor en Filosofía y escritor presentará su libro “Por qué pensamos lo que pensamos”, donde realizan un recorrido por los factores biológicos, psicológicos y culturales que determinan el pensamiento. A través de ejemplos cotidianos, referencias científicas y filosóficas, muestran cómo afrontamos la complejidad del mundo.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: el jueves a las 20:30 horas

Esta semana

Ourense / Coloquio

Coloquio “La crisis de la vivienda y como conjugar las perspectivas rural y urbana”, en el que participarán Elvira Carregado, Juan Cabanelas, Román Gómez y Daniel Hermosilla, todos ellos relacionados con el sector inmobiliario.