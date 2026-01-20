PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 20 de enero?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
O Centro Cultural Marcos Valcárcel inaugura o seu calendario de exposicións deste ano coa inauguración de “Buciños + Buciños”. Por primeira vez, o escultor Manuel Buciños e o pintor Antón Buciños, pai e fillo, presentan unha mostra conxunta que explora as conexións estéticas e emocionais entre as súas respectivas disciplinas. A exposición, que abre hoxe as súas portas, ofrécelle ó público unha oportunidade única de presenciar un diálogo xeracional. A robustez e a humanidade das figuras esculpidas polo pai entrelázanse coa linguaxe da pintura abstracta do fillo, creando unha atmósfera onde a tradición e a modernidade se retroalimentan. A pegada dos Buciños na arte galega toma unha nova dimensión a través dunha cita que non é só unha exhibición, senón un exercicio de contraste e harmonía.
INFANTIL
Ourense / Cuentacuentos
Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de entre 4 y 6 años. Durante la sesión, estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar del cuento con tranquilidad. Es necesario inscribirse previamente, que puede hacerse desde el viernes anterior a la actividad, presencialmente o llamando a los siguientes teléfonos: 988 788 385 / 386
EXPOSICIÓN
Ourense / “Segundo acto de fe”
Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico con su exposición “Segundo acto de fe” que sigue más un canon que la realidad, buscando trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.
EXPOSICIÓN
O Barco / “Arte y humor”
Exposición “Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote” organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote para explorar la historia del arte a través de los ojos del aclamado dibujante, que compaginó su trabajo como caricaturista con el de periodista y novelista, y llegó a publicar más de cuarenta obras.
FAMILIAR
Ourense / Pista de hielo
Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.
ESTA SEMANA
Ourense / Foro La Región
Javier López Alós, doctor en Filosofía y escritor presentará su libro “Por qué pensamos lo que pensamos”, donde realizan un recorrido por los factores biológicos, psicológicos y culturales que determinan el pensamiento. A través de ejemplos cotidianos, referencias científicas y filosóficas, muestran cómo afrontamos la complejidad del mundo.
Esta semana
Ourense / Coloquio
Coloquio “La crisis de la vivienda y como conjugar las perspectivas rural y urbana”, en el que participarán Elvira Carregado, Juan Cabanelas, Román Gómez y Daniel Hermosilla, todos ellos relacionados con el sector inmobiliario.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes, 20 de enero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes, 19 de enero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, domingo, 18 de enero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, sábado, 17 de enero?
Lo último
INCIDENCIAS PREVIAS
Las vibraciones en las vías de Adamuz ya causaron en junio incidencias
ACCIDENTE FERROVIARIO EN ADAMUZ
Un trozo de raíl en mal estado, posible causa del descarrilamiento del Iryo
PARTICIPACIÓN VECIÑAL
A retranca volverá a protagonizar o Entroido co Festival da Canción