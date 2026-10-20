Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 20 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Análisis da la situación de Ceuta desde la perspectiva geopolítica

Hoy, martes 20 de octubre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

El politicólogo, profesor universitario, consultor y articulista de La Región David Alvarado ofrecerá una charla en la sede provisional del Ateneo de Ourense, situada en el Centro Cultural Marcos Valcárcel para analizar los acontecimientos ocurridos el 30 de julio de 2026 en Ceuta, abordando la complejidad del contexto geopolítico, desde la situación de la ciudad y el régimen de Marruecos hasta la inestabilidad en el Sahel y las interdependencias entre España, la Unión Europea y el sur del Mediterráneo. La jornada profundizará en cómo la simplificación de problemas públicos complejos puede amenazar los valores democráticos. David Alvarado es doctor en Ciencias Políticas, profesor universitario, consultor internacional y director del Observatorio Internacional para la Paz y la Migración.

Proyección de “Años después”, de Laura Gardós, en el ciclo Carlos Velo

Hoy, martes 20 de octubre

Ourense / Liceo

A las 19:30 horas

Entrada libre

Segunda jornada del ciclo Carlos Velo con la proyección de la película “Años depués”, de Laura Gardós Velo. El filme cuenta la historia de Andrés, que se da cuenta de que su abuelo Justino, a quien creía muerto hace muchos años, está en España y no ha sabido nada de su hija Clara, quien se marchó a México durante el régimen franquista afectada por las consecuencias que la situación política provocó en su núcleo familiar.

Vivencias, reflexións, loitas, alegrías e obstáculos dunha pastora no País Vasco

Hoxe, martes 20 de outubro

Ourense / Andén primeiro

Ás 20:00 horas

Entrada libre

Presentación do libro “Rumiando. As ovellas fixéronme pastora” de Josebe Blanco Álvarez, tradución ao galego do libro “Hausnarrean. Ardiek egin naute artzain” no que o lector pode atopar como vive unha pastora. Neste diario recolleu a autora, galega de nacemento pero que viviu sempre no País Vasco, todo un ano do rabaño con vivencias, reflexións, loitas, obstáculos e alegrías. A maioría das veces en prosa, algunhas mediante a poesía. Será no local do Andén Primeiro, na Avda. de Marín, ao lado do Pavillón Postal, na Ponte.

Charlas sobre historias entre generaciones

Miércoles 21 de octubre

Ourense / Uned

A las 19:00 horas

Con inscripción

Conferencia de Xaime Fandiño “No sé lo que quiero ser cuando sea mayor. Una trilogía incombustible”. Fandiño ha escrito tres novelas en las que sus protagonistas son ciudadanos jubilados que viven en una residencia y que, a pesar de sus edades avanzadas, tienen la mente fresca y piensan, sienten y actúan como jóvenes. Inscripiones en extension.uned.es/actividad/55965.