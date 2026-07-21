PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 21 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Maceda vive hoy una tarde de energía y deporte dentro del programa de actividades de verano de + Deporte La Región, que invita a todos los vecinos a participar en una clase de zumba diseñada para ser apta para todos los públicos, ofreciendo una hora completa de ejercicio al aire libre y fomentando los hábitos saludables. La actividad cuenta con un cupo limitado de 100 participantes para garantizar el correcto desarrollo de la clase. Las personas interesadas en participar pueden inscribirse a través de la página web pressclub.laregion.es hasta a las 13,00 horas de hoy mismo.
O músico Carlos Núñez chega ó Mosteiro de Oseira coa xira “Lugares Máxicos 2026”. Neste escenario monumental, o gaiteiro vigués conmemorará o 30 aniversario do seu disco “A irmandade das estrelas·, unha obra que transformou a música celta e se erixiu como un fito da cultura galega. O concerto promete ser unha viaxe sonora a través de tres décadas de traxectoria, conectando a tradición con sons contemporáneos. O público terá a oportunidade de gozar dun repertorio musical centrado nos grandes temas da carreira musical do gaiteiro, de orixes ourensás e que ó longo dos anos se converteu nun dos artistas galegos con maior proxección internacional. As entradas están á venda a través da páxina web ataquilla.com.
“A historia de Martín”, un espectáculo de teatro musical a cargo de Animar-T Teatro no que o protagonista é coñecido por ser un burro, unha etiqueta que lle puxeron dende ben pequeno. Tanto o repetiron, que acabou por crelo. No colexio, os seus compañeiros non deixan de mofarse de él, a súa profe sempre lle está a rifar e nas clases abúrrese moitísimo... Pero un día atopará un lápis máxico que cambiará a súa vida para sempre. Un conto onde aprendemos o valor da confianza nun mesmo.
Espectáculo de teatro a cargo de Lila Teatro titulado “Estremonías da silva”. Unha reflexión da silva como arbusto espiñento e gabeador que ocupa terreos abandonados e forma valados que coidan con fervor as heredades e os paradoxos de que unha planta que produce tanta aversión regale uns froitos tan exuberantes e deliciosos... as amoras. Cita enmarcada no programa do “Ciclo de preto”.
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PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 21 de julio?
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