PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 21 de abril?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
MIÉRCOLES Y JUEVES 22 Y 23 DE ABRIL
La Biblioteca Nós organiza esta semana dos rutas para redescubrir Ourense de la mano de Xeitura. El miércoles recorrerán los pasos de los protagonistas de A Esmorga de Blanco Amor conectando la ficción con la realidad y desvelando las claves culturales, sociales y urbanísticas que inspiraron al autor. En el caso de la ruta del jueves proponen un recorrido por la ciudad del cambio de siglo, del XIX al XX a través de su desarrollo urbanístico con la incorporación de nuevas formas arquitectónicas. Desde las últimas obras firmadas por Queralt hasta la década de 1930, pasando por referentes como Daniel Vázquez-Gulías o Manuel Conde Fidalgo. En ambos casos se trata de actividades gratuitas, si bien es necesario inscribirse de forma presencial o en los telévonos 988 788 385/ 386
VIERNES 24 DE ABRIL
Concierto de Hermanos Martínez dentro de su gira por España en un momento de auge para el grupo, consolidando una etapa de crecimiento exponencial tanto en madurez artística como en alcance mediático. Este salto cualitativo ha encontrado su mayor impulso en “Contacto de Emergencia”, la reciente colaboración de la banda con los artistas internacionales Mau y Ricky, que les ha abierto las puertas de las listas de reproducción más influyentes en las plataformas digitales, otorgándoles una visibilidad sin precedentes. Reserva de entradas en el teléfono 988 477 100
JUEVES 23 DE ABRIL
Nueva cita del Foro La Región con la charla “La carrera de Michael Joseph en imágenes: fotógrafo de los Rolling Stones para Beggars Banquet”, impartida su hija, Justine Joseph.
XOVES 23 DE ABRIL
“Paseniño pola Vía da Prata” (2025) é un libro de Manuel Garrido Rivero e María Eugenia Muñoz Fernández que explora o Camiño Mozárabe en Ourense. Unha completa guía de 108 páxinas.
VIERNES 24 DE ABRIL
El festival Molan los 90 propone un viaje musical a los grandes éxitos de la década de los noventa, combinando nostalgia y espectáculo en un evento pensado para todos los públicos. Bajo el lema “Qué felices éramos sin saberlo”, reunirá a artistas internacionales y referentes de la música dance, pop y electrónica como Jenny de Ace of Base y Tina Cousins, junto a nombres como Paco Pil, Sensity World, Locomía y Double Vision. Entradas a la venta en la web molanlos90.com.
MARTES 21 DE ABRIL
Nueva cita del ciclo de conciertos “Auria Música” con el Ensemble de Instrumentos Antigos, solistas y pequeñas agrupaciones.
Celanova / “Mareas de coñecemento”
Nueva sesión formativa sobre el sistema tributario, titulado “Cómo entender los impuestos” e impartido por Alberto Vaquero para mayores de 50 años. Requiere inscripción previa en las oficinas municipales o llamando al 988 43 14 81.
A Pobra de Trives / Mingote
Exposición “Arte e humor. O enxeño de Antonio Mingote”, una propuesta que recorre la historia del arte a través de la mirada del conocido dibujante.
Ourense / Cuentacuentos
Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de 4 a 6 años.Requiere inscripción presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386.
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