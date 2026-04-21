Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 21 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Rutas por Ourense pensadas para redescubrir las calles de la ciudad

MIÉRCOLES Y JUEVES 22 Y 23 DE ABRIL

OURENSE

BIBLIOTECA NÓS

A LAS 16:00 Y A LAS 18:00 HORAS

CON INSCRIPCIÓN

La Biblioteca Nós organiza esta semana dos rutas para redescubrir Ourense de la mano de Xeitura. El miércoles recorrerán los pasos de los protagonistas de A Esmorga de Blanco Amor conectando la ficción con la realidad y desvelando las claves culturales, sociales y urbanísticas que inspiraron al autor. En el caso de la ruta del jueves proponen un recorrido por la ciudad del cambio de siglo, del XIX al XX a través de su desarrollo urbanístico con la incorporación de nuevas formas arquitectónicas. Desde las últimas obras firmadas por Queralt hasta la década de 1930, pasando por referentes como Daniel Vázquez-Gulías o Manuel Conde Fidalgo. En ambos casos se trata de actividades gratuitas, si bien es necesario inscribirse de forma presencial o en los telévonos 988 788 385/ 386

Ribadavia sonará con los Hermanos Martínez, la nueva promesa del pop

VIERNES 24 DE ABRIL

RIBADAVIA

CASTILLO

A LAS 21:00 HORAS

CON RESERVA

Concierto de Hermanos Martínez dentro de su gira por España en un momento de auge para el grupo, consolidando una etapa de crecimiento exponencial tanto en madurez artística como en alcance mediático. Este salto cualitativo ha encontrado su mayor impulso en “Contacto de Emergencia”, la reciente colaboración de la banda con los artistas internacionales Mau y Ricky, que les ha abierto las puertas de las listas de reproducción más influyentes en las plataformas digitales, otorgándoles una visibilidad sin precedentes. Reserva de entradas en el teléfono 988 477 100

Un recorrido por la vida y obra de Michael Joseph

JUEVES 23 DE ABRIL

OURENSE

CENTRO CULTURAL MARCOS VALCÁRCEL

A LAS 20:30 HORAS

ENTRADA LIBRE

Nueva cita del Foro La Región con la charla “La carrera de Michael Joseph en imágenes: fotógrafo de los Rolling Stones para Beggars Banquet”, impartida su hija, Justine Joseph.

A Vía da Prata, en formato libro para non perderse

XOVES 23 DE ABRIL

OURENSE

CENTRO CULTURAL MARCOS VALCÁRCEL

ÁS 11,00 HORAS

ENTRADA LIBRE

“Paseniño pola Vía da Prata” (2025) é un libro de Manuel Garrido Rivero e María Eugenia Muñoz Fernández que explora o Camiño Mozárabe en Ourense. Unha completa guía de 108 páxinas.

Una noche para rememorar la música de los 90

VIERNES 24 DE ABRIL

OURENSE

EXPOURENSE

A LAS 20:00 HORAS

DE 24 A 45 EUROS

El festival Molan los 90 propone un viaje musical a los grandes éxitos de la década de los noventa, combinando nostalgia y espectáculo en un evento pensado para todos los públicos. Bajo el lema “Qué felices éramos sin saberlo”, reunirá a artistas internacionales y referentes de la música dance, pop y electrónica como Jenny de Ace of Base y Tina Cousins, junto a nombres como Paco Pil, Sensity World, Locomía y Double Vision. Entradas a la venta en la web molanlos90.com.

Una cita con la música antigua

MARTES 21 DE ABRIL

OURENSE

LICEO

A LAS 20:00 HORAS

ENTRADA LIBRE

Nueva cita del ciclo de conciertos “Auria Música” con el Ensemble de Instrumentos Antigos, solistas y pequeñas agrupaciones.

Celanova / “Mareas de coñecemento”

Nueva sesión formativa sobre el sistema tributario, titulado “Cómo entender los impuestos” e impartido por Alberto Vaquero para mayores de 50 años. Requiere inscripción previa en las oficinas municipales o llamando al 988 43 14 81.

DÓNDE: SALÓN DOS ARCOS

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

A Pobra de Trives / Mingote

Exposición “Arte e humor. O enxeño de Antonio Mingote”, una propuesta que recorre la historia del arte a través de la mirada del conocido dibujante.

DÓNDE: EDIFICIO SANTA LEONOR

CUÁNDO: HASTA EL 16 DE MAYO

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de 4 a 6 años.Requiere inscripción presencial o llamando a los teléfonos 988 788 385 / 386.