Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 22 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El Campus analiza el termalismo y los beneficios de la balneoterapia

Hoy, martes 22 de septiembre

Ourense / Campus universitario

Desde las 9:30 horas / entrada libre

Comienza la segunda edición del Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia, una cita organizada por la Universidad de Vigo que pondrá el foco en la innovación, la salud y el papel del termalismo como herramienta de desarrollo territorial. Durante dos jornadas, el programa incluye conferencias, mesas redondas, comunicaciones y sesiones de pósteres sobre la gestión de los balnearios, las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales, el turismo de bienestar y la investigación en balneoterapia. Entre los temas previstos también figura la inclusión de la cura balnearia en el Sistema Nacional de Salud y las nuevas fórmulas de gestión de territorios termales. Será en el Aula Magna Xosé Ángel Valente de la Facultade de Ciencias Empresariais e Turismo.

La vida y obra de Miguel Mihura suben al escenario en formato de comedia

Jueves 24 de septiembre

Ourense / Teatro Principal

A las 21:00 horas / desde 15 euros

La vida y obra de Miguel Mihura suben al escenario en formato de comedia

¿Quién no conoce a Miguel Mihura? Una comedia, esta, en la que, como cualquier otro personaje cómico, el autor de la famosa comedia "Tres sombreros de copa" logrará levantarse de cada resbalón para dejar a los espectadores al final un legado del que todavía hoy la cultura da gracias por tanta caída y, sobre todo, por tanta insistencia en volver a alzarse. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Recorrido por el entorno de Trasalba para conocer mejor a Otero Pedrayo

Hasta el 29 de septiembre

Amoeiro / Pazo de Trasalba

Online

Exterior del pazo, residencia de Otero Pedrayo. | Miguel Ángel

Actividad "Explorando Trasalba", una ruta de unos 10 kilómetros por el entorno de la Casa Museo Otero Pedrayo, que tendrá lugar el 4 de octubre. El plazo de inscripción está abierto y durante el próximo martes, día 29, se podrá realizar la inscripción. Tiene un precio de 12 euros por persona y puede formalizarse en el correo fundacion.otero.pedrayo@gmail.com o por WhatsApp en el 638 189 739.

El OUFF invita a viajar entre reinos por la Tierra del Anillo

Hasta el 1 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Todo el día / entrada libre

Organizada por el OUFF con motivo del 25 aniversario de la saga de "El Señor de los Anillos", la muestra reúne piezas únicas inspiradas en uno de los universos fantásticos más reconocidos y admirados de todos los tiempos. Además, contará con visitas guiadas y teatralizaciones a cargo de Jú­piter Juegos. De lunes a viernes puede visitarse en horario de mañana y tarde.

El documental "Deuses de pedra", en Allariz

Hoy, martes 22 de septiembre

Allariz / Casa da Cultura

A las 12:30 horas / entrada libre

Proyección del documental "Deuses de pedra" dentro del ciclo Mestre Mateo. La obra cuenta la historia de una niña que descubre el mundo a través de las enseñanzas de su maestra en «a raia».

Jornada sobre herencias e impuesto de sucesiones

Hoy, martes 22 de septiembre

Ourense / Colegio de Economistas

A las 16:30 horas

Jornada de formación "Herencias e impuesto de sucesiones", una actividad para analizar, desde una perspectiva teórico-práctica, los principales aspectos relacionados con la tramitación de las herencias y su fiscalidad. La jornada contará con la notaria María Isabel Loro y el jefe del Área de Inspección Tributaria de Galicia, Juan Antonio Mosquera Pena.

Jornada sobre el edadismo y sus efectos en la sociedad

Hoy, martes 22 de septiembre

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

A las 18:30 horas

Jornada abierta a la población titulada "Unha mirada integral en torno ao edadismo". El evento, organizado por el Colegio de Enfermería de Ourense, incluye una mesa redonda en la que expertos abordarán el edadismo y fomentarán la concienciación sobre el mismo desde una perspectiva multidisciplinar, incidiendo en los factores que determinan una mayor esperanza de vida.