PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 24 de marzo?
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Presentación do libro “Gaza, un xenocidio televisado”, de Mohamed Safa, no que analiza todo o que está acontecendo na franxa. O autor naceu en Cisxordania e é médico oftalmólogo de profesión, cursou os seus estudos científicos na Universidade de Santiago de Compostela. Ao longo da súa traxectoria impulsou e participado en numerosas iniciativas culturais e políticas destinadas a dar maior visibilidade á causa palestina. O seu activismo materializouse en artigos, conferencias e obras de autoría propia. Entre os seus libros máis destacados atópanse “Palestina: berro pola liberdade”, “A revolución árabe: democracia, nacionalismo e relixión” e “A segunda Nakba: o proceso de paz”. A entrada á presentación libre e gratuíta ata completar aforo.
DIVULGACIÓN
Ourense / Tercer sector
II Foro Galego Universidade Terceiro Sector, que lleva por lema “investigando y formando en red para la mejora social” con el objetivo de facilitar la exploración de oportunidades conjuntas en los ámbitos de la investigación, la transferencia de conocimiento y la formación.
EXPOSICIÓN
Ourense / “Rumbo a la Semana Santa”
La Sociedad Filatélica Miño organiza esta muestra, que reúne una cuidada selección de colecciones filatélicas dedicadas a la Semana Santa, ofreciendo un recorrido único por su riqueza cultural, artística y devocional a través de sellos, documentos postales y piezas especiales.
FORMACIÓN
Montederramo / Capacitación digital
Sesión formativa de capacitación digital de personas mayores centrada en el manejo de cajeros automáticos y también se ofrecerán consejos esenciales sobre ciberseguridad y prevención de fraude. Se facilitará a los asistentes una visión completa de cómo funciona el cajero y las operaciones más habituales.
PREMIOS
Ourense / Infancia Misionera
Entrega de premios a los niños ganadores del concurso de dibujo organizado por Obras Misionales Pontificias con motivo de la Infancia Misionera, organizado por la Diócesis de Ourense para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de las misiones y los misioneros.
PRESENTACIÓN
Ourense / Bruno Rúa
Presentación del libro de Bruno Rúa “Aldeas de Conso, Frieiras e Viana (e As Portelas)”, un volumen que recoge historias, visiones personales del autor de las aldeas, así como la admiración por el arte y la arquitectura y, sobre todo, la esencia humana que le da sentido a esta comarca.
RELIGIÓN
O Carballiño / Semana Santa
Continúa la programación de la Semana Santa durante el Martes de Pasión con el ciclo de conferencias “Ante la Semana Santa: pasión que transforma, esperanza que renace», a cargo de Francisco Cabaleiro, párroco de Baredo, Baíña y Belesar y capellán hospitalario en el Área Sanitaria de Vigo.
