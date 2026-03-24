Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 24 de marzo?

¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 24 de marzo?

El oftalmólogo y activista palestino, Mohamed Safa | Médula editorial

Presentación do último libro do médico Mohamed Safa sobre Gaza

Presentación do libro “Gaza, un xenocidio televisado”, de Mohamed Safa, no que analiza todo o que está acontecendo na franxa. O autor naceu en Cisxordania e é médico oftalmólogo de profesión, cursou os seus estudos científicos na Universidade de Santiago de Compostela. Ao longo da súa traxectoria impulsou e participado en numerosas iniciativas culturais e políticas destinadas a dar maior visibilidade á causa palestina. O seu activismo materializouse en artigos, conferencias e obras de autoría propia. Entre os seus libros máis destacados atópanse “Palestina: berro pola liberdade”, “A revolución árabe: democracia, nacionalismo e relixión” e “A segunda Nakba: o proceso de paz”. A entrada á presentación libre e gratuíta ata completar aforo.

  • ONDE: BIBLIOTECA NÓS
  • CANDO: ÁS 19,00 HORAS

DIVULGACIÓN

Ourense / Tercer sector

II Foro Galego Universidade Terceiro Sector, que lleva por lema “investigando y formando en red para la mejora social” con el objetivo de facilitar la exploración de oportunidades conjuntas en los ámbitos de la investigación, la transferencia de conocimiento y la formación.

  • DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO
  • CUÁNDO: A LAS 9,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Rumbo a la Semana Santa”

La Sociedad Filatélica Miño organiza esta muestra, que reúne una cuidada selección de colecciones filatélicas dedicadas a la Semana Santa, ofreciendo un recorrido único por su riqueza cultural, artística y devocional a través de sellos, documentos postales y piezas especiales.

  • DÓNDE: OFICINA DE CORREOS
  • CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

FORMACIÓN

Montederramo / Capacitación digital

Sesión formativa de capacitación digital de personas mayores centrada en el manejo de cajeros automáticos y también se ofrecerán consejos esenciales sobre ciberseguridad y prevención de fraude. Se facilitará a los asistentes una visión completa de cómo funciona el cajero y las operaciones más habituales.

  • DÓNDE: SALÓN DE PLENOS
  • CUÁNDO: A LAS 11,00 HORAS

PREMIOS

Ourense / Infancia Misionera

Entrega de premios a los niños ganadores del concurso de dibujo organizado por Obras Misionales Pontificias con motivo de la Infancia Misionera, organizado por la Diócesis de Ourense para concienciar a los más jóvenes sobre la importancia de las misiones y los misioneros.

  • DÓNDE: OBISPADO DE OURENSE
  • CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / Bruno Rúa

Presentación del libro de Bruno Rúa “Aldeas de Conso, Frieiras e Viana (e As Portelas)”, un volumen que recoge historias, visiones personales del autor de las aldeas, así como la admiración por el arte y la arquitectura y, sobre todo, la esencia humana que le da sentido a esta comarca.

  • DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL
  • CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

RELIGIÓN

O Carballiño / Semana Santa

Continúa la programación de la Semana Santa durante el Martes de Pasión con el ciclo de conferencias “Ante la Semana Santa: pasión que transforma, esperanza que renace», a cargo de Francisco Cabaleiro, párroco de Baredo, Baíña y Belesar y capellán hospitalario en el Área Sanitaria de Vigo.

  • DÓNDE: IGLESIA DE SAN CIBRAO
  • CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

stats