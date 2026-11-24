Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Una mirada científica a la relación entre la salud y el cambio climático

Martes, 24 de noviembre

Ourense / Colegio Médico

A las 19:00 horas

Entrada libre

El Colegio Médico de Ourense inaugura su nuevo espacio bajo la sede colegial al tiempo que acoge la conferencia de apertura del curso formativo, impartida por el biólogo e investigador sobre el clima del CSIC y del Museo Nacional de Ciencias Naturales Fernando Valladares. La charla estará centrada en "Salud y planeta" y abordará las consecuencias del cambio climático sobre la salud pública y los problemas que plantea tanto a nivel colectivo como individual.

Los juristas debaten por el 25N sobre la protección de mujeres y menores

Martes, 24 de noviembre

Ourense / Campus

A las 16:00 horas

Entrada libre

Una pancarta en contra de la violencia contra las mujeres. | La Región

El Instituto Universitario de Investigación en Justicia y Género de la Universidad de Vigo organiza en el Campus de Ourense un seminario sobre la protección jurídica de mujeres y menores víctimas de violencia. Especialistas del ámbito académico y jurídico abordarán esta cuestión desde diferentes perspectivas, en una sesión enmarcada en los actos organizados por el 25N.

Energía punk, pulsión latina y electrónica oscura con Lucha Luna

Miércoles, 25 de noviembre

Ourense / Café Torgal

A las 20:30 horas

Desde 12 euros

Lucha Luna, el dúo de Eva Vázquez y Thomas Arndt.

Concierto de Lucha Luna, el dúo de Seattle que convierte el baile en resistencia. Eva Vázquez y Thomas Arndt cruzan energía punk, pulsión latina y electrónica oscura para crear un sonido propio cargado de emoción y movimiento. Sus canciones mezclan energía, oscuridad y rabia, e invitan a moverse y pensar al mismo tiempo. La voz desafía los ritmos y la música empuja a bailar, con una intensidad que va desde el cuerpo y la celebración hasta la introspección.

Tres referentes de la música actual en el Voces Femeninas

Viernes, 27 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 13 euros

Nueva edición del festival Voces Femeninas, que en esta ocasión recibe en Ourense a la cantautora y multiinstrumentista Grace Elizabeth Harvey, el grupo De Fem y la artista valenciana Twin. El ciclo nació en 2008 con el objetivo de dar cabida a grandes intérpretes y compositores de todo el mundo. Las entradas están a la venta en "ataquilla.com".

Aproximación a los grandes mamíferos del sur de Galicia

Martes, 24 de noviembre

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

Conferencia "Macromamíferos de Ourense e Pontevedra", impartida por el divulgador Santi Bas, que ofrecerá una aproximación a los grandes mamíferos que habitan en el territorio y a la riqueza de la fauna gallega.

Jornada de clausura del proyecto estatal de inspección ferroviaria inteligente

Martes, 24 de noviembre

Ourense / Campus

A las 11:30 horas

Jornada de clausura del proyecto estatal "Air: Sistema adaptativo e inteligente de inspección ferroviaria", en la que se presentarán los avances tecnológicos desarrollados.

Xinzo conmemora el 25N con una lectura y una representación teatral

Miércoles, 25 de noviembre

Xinzo / Casa da Cultura

A las 12:30 horas

Lectura de la declaración por el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A continuación, representación teatral "Inventoras con mentes curiosas", de la compañía A Xanela do Maxín.

La Biblioteca Nós acoge la presentación de "El alma de Viviane Leone"

Ourense / Biblioteca Nós

A las 19:30 horas

Presentación del libro "El alma de Viviane Leone", de Viviane Leone, en el que la autora reflexiona sobre cuestiones relacionadas con el amor, la vida y la identidad interior.