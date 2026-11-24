PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 24 de noviembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Colegio Médico de Ourense inaugura su nuevo espacio bajo la sede colegial al tiempo que acoge la conferencia de apertura del curso formativo, impartida por el biólogo e investigador sobre el clima del CSIC y del Museo Nacional de Ciencias Naturales Fernando Valladares. La charla estará centrada en "Salud y planeta" y abordará las consecuencias del cambio climático sobre la salud pública y los problemas que plantea tanto a nivel colectivo como individual.
El Instituto Universitario de Investigación en Justicia y Género de la Universidad de Vigo organiza en el Campus de Ourense un seminario sobre la protección jurídica de mujeres y menores víctimas de violencia. Especialistas del ámbito académico y jurídico abordarán esta cuestión desde diferentes perspectivas, en una sesión enmarcada en los actos organizados por el 25N.
Concierto de Lucha Luna, el dúo de Seattle que convierte el baile en resistencia. Eva Vázquez y Thomas Arndt cruzan energía punk, pulsión latina y electrónica oscura para crear un sonido propio cargado de emoción y movimiento. Sus canciones mezclan energía, oscuridad y rabia, e invitan a moverse y pensar al mismo tiempo. La voz desafía los ritmos y la música empuja a bailar, con una intensidad que va desde el cuerpo y la celebración hasta la introspección.
Nueva edición del festival Voces Femeninas, que en esta ocasión recibe en Ourense a la cantautora y multiinstrumentista Grace Elizabeth Harvey, el grupo De Fem y la artista valenciana Twin. El ciclo nació en 2008 con el objetivo de dar cabida a grandes intérpretes y compositores de todo el mundo. Las entradas están a la venta en "ataquilla.com".
Conferencia "Macromamíferos de Ourense e Pontevedra", impartida por el divulgador Santi Bas, que ofrecerá una aproximación a los grandes mamíferos que habitan en el territorio y a la riqueza de la fauna gallega.
Jornada de clausura del proyecto estatal "Air: Sistema adaptativo e inteligente de inspección ferroviaria", en la que se presentarán los avances tecnológicos desarrollados.
Lectura de la declaración por el Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. A continuación, representación teatral "Inventoras con mentes curiosas", de la compañía A Xanela do Maxín.
Presentación del libro "El alma de Viviane Leone", de Viviane Leone, en el que la autora reflexiona sobre cuestiones relacionadas con el amor, la vida y la identidad interior.
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