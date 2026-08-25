Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 25 de agosto?

Participantes en la sesión de zumba de Castro Caldelas, disfrutando uno de los ejercicios.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Zumba para animar los últimos días de agosto en Castro Caldelas

Hoy, martes 25 de agosto

Castro Caldelas / Praza do Prado

A las 20:00 horas / con inscripción

Las actividades deportivas de verano organizadas por +Deporte La Región se trasladan a Castro Caldelas con una sesión de zumba para vecinos y visitantes. La propuesta forma parte del programa deportivo estival para fomentar la actividad física y el ocio activo entre vecinos y visitantes. Las clases están diseñadas para todas las edades y niveles de condición física, combinando ritmo, música y ejercicio. La actividad está adaptada para todos los públicos y los interesados pueden formalizar su inscripción a través del enlace indicado en la programación.

Diversión y aprendizaje vial en el Día de la Bici

Hoy, martes 25 de agosto

A Gudiña / Praza Mayor

A las 10:00 horas

El Día de la Bici se celebra con una jornada festiva, deportiva y familiar que busca fomentar hábitos de vida saludables, la práctica deportiva al aire libre y la concienciación sobre la movilidad sostenible entre vecinos de todas las edades. La programación oficial dará comienzo a las 10:00 horas con una gran salida desde la Praza Mayor, desde donde el pelotón ciclista recorrerá un circuito hasta culminar el recorrido en la explanada do Beato, punto final del trazado donde se concentrará el grueso de las actividades lúdicas. La propuesta se completa con un circuito de educación vial, dinámicas lúdico-educativas, un picnic de convivencia y la entrega de obsequios.

Pablo Carbonell repasa su vida entre anécdotas, risas y música en Celanova

Jueves, 27 de agosto

Celanova / Claustro Barroco

A las 22:30 horas / 15 euros

El inclasificable Pablo Carbonell. | Juanma Vidal

El humorista gaditano Pablo Carbonell llega a Celanova para participar en el ciclo “Claustro Risas”. Para lo que me queda no con vento, ríome dentro. es el título del espectáculo “Notas cómicas”, en el que combina monólogos, música en directo, ironía y anécdotas personales, en un formato cercano e improvisado que repasa vivencias cotidianas con humor. Las entradas están a la venta en giglon.com.

Una librería mágica para encontrar la historia perfecta

Hoy, martes 25 de agosto

San Cibrao das Viñas / Praza da Constitución

A las 11:00 horas / entrada libre

“A libraría máxica” es un espectáculo de Inventi Teatro en el que dos simpáticos libreros, interpretados por Bea Campos y Marcos Alonso, ofrecerán el libro perfecto con su capacidad para encontrar siempre la historia ideal, rindiendo homenaje a los pequeños comercios y a las tiendas de barrio, y acercando a niños y jóvenes al amor por la literatura.

Poner en valor la toponimia a través de la comunidad

Hoy, martes 25 de agosto

O Bolo / Sala Coworking

A las 19:00 horas / entrada libre

Actividad del programa “Toponímizate” para difundir el valor de la toponimia de la zona e involucrar a numerosos colaboradores en este proyecto colectivo para salvaguardar los nombres. La iniciativa busca poner en valor el patrimonio lingüístico y cultural de la comunidad a través de la participación vecinal.

Taller de bienestar para aprender hábitos saludables

Hoy, martes 25 de agosto

Celanova / Sala dos Arcos

A las 10:30 horas

Taller de bienestar organizado por la entidad local de Cruz Roja en el que impartirán a los participantes las claves para lograr unos mejores hábitos de vida a nivel físico y emocional. La actividad está orientada a adquirir conocimientos y herramientas que permitan mejorar el bienestar y fomentar estilos de vida saludables.

Taller de cerámica para descubrir nuevas formas de expresión

Hoy, martes 25 de agosto

Ourense / Biblioteca Nós

A las 11:30 horas

Taller de cerámica en el que este material será mucho más que crear piezas, convirtiéndose en una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. La actividad está dirigida a niñas y niños de 6 a 12 años y requiere inscripción previa.

“Oficios en extinción: imaxes que contan”

Hasta el 31 de diciembre

Ribadavia / Museo Etnolóxico

Exposición híbrida formada por fotografías, litofanías y vídeos que recupera imágenes que cuentan historias y muestran personas con oficios y profesiones que forman parte de la memoria etnográfica. La muestra permite acercarse a trabajos y formas de vida tradicionales que forman parte del patrimonio cultural.