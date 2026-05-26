Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 26 de mayo?
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Comienza la Ruta de Pinchos de la XXVII Feria del Vino de Valdeorras, denominada “Petiscos con D.O. Valdeorras”. Desde hoy y hasta el viernes, un total de nueve establecimientos de O Barco y A Rúa participarán en esta iniciativa gastronómica en la que ofrecerán, entre las 19,00 y las 20,00 horas (o hasta fin de existencias), deliciosos pinchos elaborados con vinos amparados por la Denominación de Origen Valdeorras. Cada propuesta podrá degustarse al precio popular de 3 euros. Los participantes podrán hacerse con un “Pasaporte de pinchos”, que deberán sellar en los locales donde consuman cada uno. Una vez completados los cuatro sellos necesarios, podrán depositarlo en las urnas habilitadas en los establecimientos adheridos para entrar en el sorteo que tendrá lugar durante la clausura de la 27 Feria del Vino, en la tarde de este próximo domingo, día 31.
Roteiro “Redescubrindo Ourense. Letras Galegas”, unha proposta guiada con Xeitura que percorre a cidade descubrindo a figura e obra homenaxeada en 2026, Begoña Caamaño, conectándoa coa estela de persoas que desde 1963 foron recoñecidas cada 17 de maio polo seu traballo a prol da lingua e literatura galega. Durante o paseo realizarán un achegamento as figuras ourensás que recibiron homenaxe en 17 de maio. Require inscrición previa na propia Biblioteca Nós.
A asociación veciñal de Señorín impulsa a súa primeira andaina, con 10 quilómetros de percorrido, para facer comunidade. Prazo de inscripción ata o 31 de maio na oficina de Avatel, na rúa Norte.
“Doméstica” é o título dunha exposición integrada por 38 obras de arte realizadas entre 1908 e 2008 que teñen como temática a representación artística dos obxectos domésticos. A mostra usa linguaxes e soportes moi diversos, as creacións combinan elementos tradicionais do xénero das naturezas mortas cunha perspectiva innovadora e conceptual.
