Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 27 de octubre?

La Escuela de Ingeniería Aeronáutica y Espacial del Campus acoge una conferencia a cargo del jefe del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE).

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Charla para descubrir el Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial

Martes 27 de octubre

Ourense / Campus Universitario

A las 11:45 horas

Entrada libre

La Escuela de Ingeniería Aero-Náutica y Espacial del Campus de Ourense acoge una conferencia a cargo del jefe del Centro de Operaciones de Vigilancia Espacial (COVE), el teniente coronel Roberto García Robles. El COVE, perteneciente al Ministerio de Defensa y al Ejército del Aire y del Espacio Español, tiene como misión principal la vigilancia y el conocimiento de la situación espacial y la prestación de servicios de apoyo a las operaciones de las Fuerzas Armadas. También puede realizar labores de vigilancia espacial de fenómenos naturales (meteoritos, asteroides, entre otros) o accidentales, como la basura espacial. Sus misiones abarcan desde la monitorización y catalogación de objetos que orbitan la Tierra, con especial atención a las posibles amenazas, hasta el apoyo al lanzamiento de nuevos vehículos espaciales.

Cómo aplicar la inteligencia artificial en beneficio de los sectores comerciales

Martes 27 de octubre

Ourense / Expourense

A las 10:00 horas

Con inscripción

Jornada profesional "Inteligencia artificial orientada al comercio y centros comerciales".

Jornada profesional "Inteligencia artificial orientada al comercio y centros comerciales", organizada por DigitalExpo. El evento tiene como propósito principal acercar las últimas soluciones tecnológicas y herramientas de IA directamente a los establecimientos comerciales, minoristas y gestores de espacios de compras. Las entradas son gratuitas, con reserva en la plataforma Eventbrite.com.

El paisaje vitivinícola, musa que inspira como escenario de novelas y películas

Miércoles 28 de octubre

Ourense / Liceo

A las 19:00 horas

Entrada libre

Un viticultor trabaja con mimo en la vendimia, recuperando la tradición heroica de la Ribeira Sacra.

La UNED celebra la primera de dos jornadas del programa "Humanidades a corta distancia". En el Salón Noble del Liceo de Ourense tendrá lugar esta primera propuesta, que llega desde la Facultad de Geografía e Historia, de la mano de los doctores Julio Fernández Portela y David Albarrán Periáñez. El primero expondrá "La construcción literaria del paisaje vitivinícola: entre viñas y bodegas". Albarrán, por su parte, hablará de "El paisaje en el cine: cómo la pantalla construye el territorio y transforma nuestra forma de visitarlo".

Sesión para aprender cómo funciona la Administración

Hasta el 3 de noviembre

Ourense / Sala Valente

Inscripción abierta

Abierto el plazo de inscripción para la sesión "La Administración cerca de ti", que tendrá lugar el 6 de noviembre y estará abierta a toda la ciudadanía, aunque especialmente dirigida a los extranjeros que se encuentran realizando trámites. Las inscripciones pueden realizarse en los teléfonos 988 759 139 o 988 759 140 y en el correo electrónico negaciondelgobierno.ourense@correo.gob.es antes de las 14:00 horas del 3 de noviembre.

Exposición de calabazas para dar ambiente de Samaín

Hasta el 31 de octubre

Ribadavia / Plaza de Abastos

Todo el día

Mientras la villa se prepara para celebrar el Samaín, la Plaza de Abastos acoge estos días una exposición de calabazas elaboradas por alumnos del CRA Amencer y del CEIP de Ribadavia. El bar Aljama muestra los carteles participantes.

El ciclo FIC Vía XIV continúa con nuevas propuestas audiovisuales

Martes 27 de octubre

Verín / Auditorio

A las 19:00 horas

Continúa el FIC Vía XIV con las proyecciones del ciclo Novo 2 ("El príncipe", "Quotum", "The man who could not remain silent" y "El ascenso y caída de Zara Zilverstein") y A Raia 2 ("Mau pur um momento", "One-way cycle", "O pátio", "Amanhã não dá chuva" y "Monstera"). Además, a las 11:00 horas habrá una actividad infantil con Raquel Queizás para acercar a los jóvenes a las figuras de Buster Keaton y Charles Chaplin.

Sesión de cuentacuentos para fomentar la lectura entre los más pequeños

Martes 27 de octubre

Ourense / Biblioteca Nós

A las 18:00 horas

Sesión de cuentacuentos dirigida a niñas y niños de entre 4 y 6 años para compartir historias llenas de imaginación en las que los pequeños podrán participar y familiarizarse con la lectura. Para participar es necesario inscribirse de forma presencial o a través de los teléfonos 988 788 385 / 386.