Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 28 de abril?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Rebulir da la bienvenida a mayo con tradición, música y naturaleza

Sábado 2 de mayo

Ramirás

Rebulir

A las 10:30 horas

Con inscripción

La Asociación Cultural Rebulir organiza una nueva edición de “Cantamos ó maio”, un programa que reafirma su papel como entidad de referencia en la recuperación, difusión y puesta en valor de la cultura tradicional gallega. Durante todo este mes de mayo, Ramirás acogerá un programa que combina tradición y participación comunitaria: desde la preparación y colocación de los maios hasta talleres, rutas etnográficas y actividades de dinamización cultural que permiten actualizar estas prácticas y transmitirlas a las nuevas generaciones. Entre las propuestas, destaca la charla “As herbas medicinalis en Galicia”, que tendrá lugar el sábado, 2 de mayo en la Local Social de San Andrés (Vilavidal), impartida por Cristina Conde. Esta actividad ofrece la oportunidad de profundizar en el conocimiento de los usos tradicionales de las plantas medicinales. Inscripciones a través de la web www.rebulir.com.

Los vinos del Ribeiro maridan con la artesanía durante el fin de semana

Viernes 1 de mayo

Ribadavia

Plaza Mayor

Hasta el domingo

Entrada libre

Feira do Viño do Ribeiro

Ribadavia volverá a ser epicentro de vino y cultura gallega con la celebración de una nueva edición de la Feira do Viño do Ribeiro, que este año incorpora como principal novedad una Feira de Artesanía. Este nuevo espacio, que busca enriquecer la experiencia de los visitantes y reforzar el compromiso con los productos locales y de calidad, se instalará en la Plaza Mayor con horario de apertura será de 11,00 a 21,00 horas durante los tres días.

El arte como medio de liberación centra una exposición en la Biblioteca

Hasta el 30 de abril

Ourense

Biblioteca Nós

Todo el día

Entrada libre

Exposición “A frase que me libera”.

Exposición “A frase que me libera”, realizada con obras de personas privadas de libertad en la prisión de O Pereiro de Aguiar. La muestra propone un recorrido donde cada obra funciona como una pequeña apertura: una invitación a mirar, sentir y reconocer que el arte también puede ser una forma de cruzar fronteras invisibles. Surge fruto de un proyecto donde el arte restaurativo se utiliza como medio para promover la salud emocional, la reconstrucción personal y la resolución de conflictos. Elaboradas con la técnica ancestral del marmoleado.

Ribadavia honra al mártir San Pedro de Verona

Miércoles 29 de abril

Ribadavia

Iglesia Santo Domingo

Todo el día

Entrada libre

Festividad del mártir dominico San Pedro de Verona, que en la tradición popular es invocado como protector de las enfermedades de la cabeza. Habrá misa a las 11:00 horas, procesión a mediodía acompañada por una sección de la Banda de Gaitas de Celanova, y a continuación se celebrará la misa solemne. Todavía pervive el rito de pasar por debajo de la imagen del santo 3 o 9 veces, para recibir su protección.

Dos nuevos académicos de O Couto Mixto

Martes 28 de abril

Ourense

Campus

A las 18:30 horas

Entrada libre

Acto de ingreso como académicos permanentes de la Academia de Ciencias Sociales do Couto Mixto de Carmen Eiró, Fiscal Superior de Galicia, y Fernando Serrulla, antropólogo forense. Acompañados por Xosé González y Américo Rodríguez.

O Carballiño / Inauguración

Inauguración de la exposición fotográfica sobre la labor y actividades del Ministerio de Defensa en la Antártida, que podrá visitarse en las escalinatas del Concello.

DÓNDE: Salón de Plenos

CUÁNDO: A las 11,30 horas

Ourense / Santo Cristo

Novena en honor al Santo Cristo con misas a las 8,00, 10,30 y 11,30 horas por la mañana. A las 19,30 horas, Santo Rosario y a las 20,00 horas, misa con predicación de la novena a cargo del canónigo José Seijo.

DÓNDE: Catedral

CUÁNDO: Hasta el 3 de mayo

Ourense / Miteu

XV edición de las Jornadas de Danza, en las que participarán las clases de danza de la USC, la UDC, el campus de Ourense y A Casa Vella con diferentes espectáculos escénicos. Entradas a 3 euros.