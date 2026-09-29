Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 29 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El futuro de los festivales de cine, desde la óptica de San Sebastián

HOY, MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / CC MARCOS VALCÁRCEL

A LAS 20:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

El director del Festival de Cine de San Sebastián, José Luis Rebordinos, participa en el Foro La Región, marco integrado en la 31 edición del OUFF. La cita servirá para reflexionar sobre el presente y el futuro de los certámenes cinematográficos, el impacto de la inteligencia artificial y el estado del cine español en un contexto social cada vez más polarizado. El encuentro se produce en un momento clave para Rebordinos, quien se encamina a cerrar su ciclo de quince años al frente del certamen vasco, cargo que asumió en enero de 2011 tras más de tres décadas vinculado a la gestión cultural.

Rutas para descubrir el Ourense cinematográfico

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE Y VIERNES 2 DE OCTUBRE

PROVINCIA / VARIOS LUGARES

CON INSCRIPCIÓN

Actividad de “Roteiros de cine” del OUFF para descubrir los rincones de la provincia que han servido de escenario a películas y series reconocidas. Mañana, miércoles, tendrá lugar la segunda jornada, que visitará San Pedro de Rocas, Allariz, Xunqueira y Cabreiroá, localizaciones de “Live is life”, “A lingua das bolboretas”, “Cuñados”, “La virgen del cristal”, “Me has robado el corazón” y “Vidago Palace”. La tercera sesión será el viernes, día 2 de octubre, y pasará por Ourense capital y Celanova, con paradas vinculadas a “Los girasoles ciegos”, “A esmorga”, “Elisa y Marcela”, “El bosque del lobo” o “El desorden que dejas”. Para participar es necesario inscribirse en roteirosdecine@gmail.com o en los teléfonos 690 813 726 / 988 215 465.

Recorrido visual por dos décadas de relación entre Celanova y Guadix

HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

CELANOVA / SALA DOS ARCOS

Exposición “San Torcuato: Celanova - Guadix”, un trabajo del fotógrafo accitano Torcuato Fandila y del escritor celanovés Antonio Piñeiro. La muestra es un recorrido que ambos autores realizan en el marco del 20 aniversario del hermanamiento entre ambas localidades, un acuerdo municipal que traspasó el papel y que ha sido fruto de encuentros culturales, musicales, escultóricos y redes de amistad. El horario de visitas es de martes a domingo de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 19,00 horas (desde las 11,00 los fines de semana y festivos). Está situada en la Sala dos Arcos de la casa consistorial.

La Uned de Ourense abre sus puertas a los nuevos alumnos

MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / UNED

A LAS 11:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

Jornada de puertas abiertas de la Uned en Ourense en las Torres de Pino. Allí, miembros del equipo directivo y docente explicarán a los asistentes el funcionamiento de la entidad universitaria. Dirigido a todas las personas que se están matriculando por vez primera en la Universidad a Distancia para conocerla mejor y aclarar las posibles dudas que les puedan surgir.

HOY EN OURENSE

“Santiago”, el fin de la trilogía de Francisco Narla

HOY, MARTES 29 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / ESPAZO LECTOR NOBEL

A LAS 19:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

El escritor gallego Francisco Narla culmina con la novela “Santiago” su trilogía dedicada al Camino y la historia de Compostela. Se trata de la última historia de la saga de aventuras.

Ourense / Turismo

Visita guiada diaria por la zona monumental de Ourense, que incluye un recorrido por su interior, explorando los rincones más emblemáticos de la ciudad, comenzando por su zona vieja, famosa por su rica historia y arquitectura. El precio de la visita es de 16,00 euros por persona e incluye la entrada a la Catedral y la visita guiada.

DÓNDE: CATEDRAL DE SAN MARTIÑOCUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

Ribadavia / Religión

Novena de San Francisco de Asís con misas diarias a las 20,00 horas. El sábado 3 de octubre se conmemorará el Tránsito de San Francisco en su octavo centenario y ya el domingo, día grande de los actos religiosos.

DÓNDE: IGLESIA DE SAN ANTONIOCUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

Ourense / Cine

Proyección del documental “Kiro” dedicado a la cantante Ana Kiro, que se consagró como una diva popular en los años 80 y 90 recorriendo Galicia, vendiendo cientos de miles de discos y casetes y actuando ante miles de personas en Europa y Latinoamérica.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPALCUÁNDO: A LAS 22,00 HORAS