Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 2 de junio?

“360 curvas”, la movilización de los vecinos de A Fonsagrada en los 90.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Cartelle recorre “360 curvas” en una nueva sesión del Ciclo Mestre Mateo

Viernes 5 de junio

Cartelle / Auditorio

A las 19:00 horas / entrada libre

Cartelle acoge hasta finales de este mes de junio el Ciclo Mestre Mateo de Cinema Galego, una iniciativa cultural para acercar los principales títulos del audiovisual al público de la localidad. Este viernes tendrá lugar una nueva proyección con “360 curvas”, una obra que recorre la distancia que separa A Fonsagrada de Lugo, un camino entre montañas que refleja el declive de un lugar que, a comienzos de los años 90, decidió luchar por su supervivencia en unas revueltas sin precedentes conocidas como As Movidas. Narrada entre un pasado y un presente no tan alejados, es la historia de una comunidad rural que se niega a desaparecer.

Las proyecciones continuarán el sábado, con “Antes de Nós”. La programación se completará a lo largo de las próximas semanas con “Deuses de pedra”, “San Simón”, “Ao son da nova regueifa” y “As liñas descontinuas”.

Los empresarios de Valdeorras se forman en diseño

Sábado 6 de junio

O Barco / Academia Cix

Sábado y domingo / inscripción

Aeva impulsa las ventas del comercio local con un curso presencial de “Animación y diseño en el punto de venta”, impartido por Cay Juncal, decoradora de interiores y especialista en escaparatismo. El curso de formación es gratuito para todas las empresas asociadas a la asociación empresarial de Valdeorras y tendrá un coste de 40 euros para las no asociadas. Las inscripciones, a través de un formulario que puede solicitarse a la asociación en el correo aeva@empresariosdevaldeorras.com.

Los médicos celebran su día con premios y homenajes

Viernes 5 de junio

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 18:00 horas / entrada libre

El Colegio Médico conmemora su 125 aniversario en un acto que incluirá la toma de posesión de la junta directiva, la entrega de los Premios Científicos 2025 y un homenaje al doctor Celso Enríquez.

Actividades enoturísticas para promocionar O Ribeiro

Viernes 5 de junio

O Ribeiro / Varios lugares

Hasta el domingo / con entrada

Jornadas de Puertas Abiertas de la Ruta do Viño do Ribeiro, con propuestas como la andaina histórica “As orixes do viño”, el concierto “Sons do viño” o un rally fotográfico. Entradas en ataquilla.com.

Un espectáculo viaja en el tiempo para una “Farra” en la que todo es posible

Jueves 4 de junio

Ourense / Teatro Principal

A las 21:00 horas / desde 15 euros

“Farra”, un espectáculo en el que fiesta, celebración, cultura y comunidad se encuentran durante el tiempo de carnaval en el Madrid de 1568 o de 1668 o de 2024. Durante las carnestolendas todo es posible, las normas cambian y el mundo se rige por paradojas. La fiesta barroca, la farra, abre la puerta a la música, la locura, la magia o la acrobacia entre mojigangas, danzas y júbilos.

Música coral para Francisco Novoa

Martes 2 de junio

Ourense / Liceo

A las 20:00 horas / entrada libre

Concierto de la Coral del Liceo con un programa lleno de música popular. Habrá un homenaje a Francisco Novoa, que recibirá la insignia de oro.

Allariz / Festa do Boi

Martes 2 de junio

Allariz / Calles de la villa

Todo el día

A las 8:00 horas, salida del boi. Por la tarde, a las 18:00 horas, batucada infantil y merienda infantil en la Alameda. A las 19:30 horas, salida infantil del boi y a las 21:00 horas, salida oficial.

“No hay repetición”, ilustraciones de Bruno M. Días

Martes 2 de junio

Chaves / Biblioteca Municipal

A las 17:30 horas

La exposición “No hay repetición” presenta ilustraciones y diseños de Bruno M. Días, ilustrador, diseñador gráfico y artista visual natural de la localidad, que ha desarrollado su trayectoria en Portugal, España y Dinamarca.

“Doméstica”, una mirada artística a los objetos cotidianos

Hasta el 13 de junio

Ourense / Sala Afundación

“Doméstica”, muestra de 38 obras de arte creadas entre 1908 y 2008 que tienen como tema la representación artística de objetos domésticos. La exposición utiliza lenguajes y medios muy diversos; las creaciones combinan elementos tradicionales de la naturaleza muerta con una perspectiva innovadora y conceptual.