Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 3 de marzo?

Sanando con el poder de las plantas, una historia de medicina en el cine

Nueva sesión del ciclo de Cine y Medicina organizado por el Colegio Médico en colaboración con el Cineclube Padre Feijóo para compartir películas que tratan sobre temas vinculados, en sentido amplio, a la salud. Y debatir, sobre dichos temas, con la herramienta del buen cine en pantalla grande, en un pequeño fórum tras la proyección de los films. En esta ocasión la película será “El charlatán”, un título checo de 2020, la historia de Jan Mikolášek, fascinado desde joven por las plantas y sus propiedades medicinales. Pronto, se convirtió en uno de los mayores “sanadores” de su tiempo. En los años treinta, durante la época de la guerra y posguerra, dedicó su vida a tratar sin distinción a ricos y pobres, a los nazis durante la ocupación y a los comunistas después de la guerra, ganando gran popularidad.

DÓNDE: Cineclube Padre Feijóo

CUÁNDO: A las 19,30 horas

PRESENTACIÓN

Ourense / Proyecto europeo

Lanzamiento del proyecto “Acciones para Comunidades en Teleasistencia e Integración de Poblaciones Vulnerables ante Riesgos Naturales”, que reúne a veinte entidades europeas y está liderada desde la Universidad de Vigo por los profesores Francisco Reyes (Ciencias Empresariales y Turismo) y Maribel Doval (Educación y Trabajo Social).

DÓNDE: Campus universitario

CUÁNDO: A las 9,30 horas

INFANTIL

Ourense / Cuentacuentos

Sesión de cuentos llenos de imaginación para niños de entre 4 y 6 años. Durante la sesión, los participantes estarán solos con el cuentacuentos para disfrutar de la actividad con tranquilidad. Es necesario inscribirse previamente de forma presencial o en los teléfonos 988 788 385 / 386.

DÓNDE: Biblioteca Nós

CUÁNDO: 18,00 Horas

FORMACIÓN

Ourense / Curso de Paleografía

Cuarta edición del curso de iniciación a la paleografía medieval, para abordar la historia de la escritura en la Península Ibérica a través de los diversos modelos gráficos empleados del siglo XI al XVI. En la segunda jornada hablarán sobre “Escrituras de Privilegios, Albalaes y Semicursiva (siglo XIII)”.

DÓNDE: Arquivo histórico

CUÁNDO: A las 17,00 horas

EXPOSICIÓN

O Carballiño / “Recunchos das aldeas”

Exposición organizada por la Asociación de Fotografía de O Potiños para visibilizar y reivindicar los espacios del entorno inmediato. Compuesta por 30 fotografías seleccionadas de unas 250 imágenes. La obra recorrió más de 200 pueblos del rural de O Carballiño recopilando rincones únicos.

DÓNDE: Casa do Concello

CUÁNDO: Hasta abril

EXPOSICIÓN

Ourense / “Arsenal de la quimera”

El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta una muestra panorámica donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad con protagonismo del mar y las ciudades costeras gallegas, reflejando la identidad marítima y funcionando como un antídoto frente a la rutina.

DÓNDE: Sala valente

CUÁNDO: Hasta el 8 de marzo

ESTA SEMANA

Ourense / Foro La Región

Jorge Carrillo Menéndez presenta su primer libro, “Luchadoras”. Hijo del histórico dirigente Santiago Carrillo, en esta publicación se adentra en un relato íntimo que nace del compromiso con la historia, reconstruyendo las vidas de María y Carmen Menéndez, abuela y madre del autor, en episodios decisivos del XX.