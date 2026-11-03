Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 3 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Las enfermedades raras, a través de “La parada de los monstruos”

Hoy, martes 3 de noviembre

Ourense / Cineclube Padre Feijóo

A las 19:30 horas

4 euros

Última cita del año del ciclo de “Cine y medicina” organizado por el Colegio Médico de Ourense en colaboración con el Cineclube Padre Feijóo. En esta ocasión se centra en las enfermedades raras a través de la película “La parada de los monstruos”, un clásico de 1932 que tiene como escenario un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones. Allí, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna y, a partir de ese momento, Cleopatra, una bella trapecista, intentará seducirlo para hacerse con su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando con la complicidad de Hércules, el forzudo del circo. El ciclo, que comenzó a principios de 2026, acercó a los espectadores temas tan diversos como la medicina en los conflictos bélicos, las pseudociencias, la gestión sanitaria, las ambulancias o la biotecnología.

La búsqueda de vida fuera de la Tierra inaugura el curso de la UNED

Viernes 6 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

Acto de inauguración del curso académico que contará con la lección inaugural de Carlos Briones Llorente, investigador, divulgador científico y escritor. Doctor en Ciencias Químicas e investigador científico del CSIC, investiga sobre el origen y la evolución temprana de la vida y el desarrollo de biosensores para caracterizar los seres vivos o buscarlos fuera de la Tierra.

Charla sobre primeros auxilios para saber atender posibles emergencias

Miércoles 4 de noviembre

Ourense / Afundacion

A las 17:00 horas

Entrada libre

La Asociación Grupo de Mayores de Telefónica y Cruz Roja organizan una actividad para formar a la población sobre primeros auxilios y facilitar el acceso y los conocimientos necesarios, en especial, a la población más vulnerable. Durante la charla, se presentará una nueva aplicación de primeros auxilios para móviles con contenidos didácticos y visuales y se hablará de el reconocimientos de accidentes cerebrovasculares, hipoglucemias y otras problemáticas que pueden suceder en el hogar y que requieren un tiempo de reacción rápido y eficiente.

Fin del plazo para una sesión sobre la Administración

Hoy, martes 3 de noviembre

Ourense

Sala valente

Último día del plazo de inscripción para la sesión “La Administración cerca de ti”, que tendrá lugar este viernes, día 6, abierta a toda la ciudadanía en general, pero especialmente dirigida a los extranjeros que se encuentren realizando trámites. Inscripciones en los teléfonos 988 759 139 o 988 759 140 o en el correo subdelegaciondelgobierno.ourense@correo.gob.es antes de las 14,00 horas de hoy, martes.