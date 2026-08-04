Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 4 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Una hora de actividad física y ritmo al aire libre con la sesión de zumba

Hoy, martes 4 de agosto

Allariz / Campo de Vilanova

A las 20:30 horas

Con inscripción

El programa de actividades de verano de +Deporte La Región suma una nueva cita con el ritmo y el ejercicio al aire libre. En este caso el programa se traslada hasta Allariz con una sesión intensiva de zumba para participantes de todas las edades y niveles de condición física. Durante aproximadamente una hora, los asistentes podrán disfrutar de una clase colectiva orientada a fomentar hábitos de vida saludables, combinar diversión y deporte y dinamizar el ocio en la provincia durante los meses de verano. Inscripciones en pressclub.laregion.es.

Plazo de inscripción del campamento de Muíños

Hasta el 7 de agosto

Online

El periodo de inscripción para el campamento Explora Ourense, que se realizará en el complejo turístico O Corgo de Muíños, está abierto hasta este viernes, día 7. La propuesta provincial Explora Ourense es un proyecto lúdico y educativo, organizado en colaboración con la Diputación, que incluye actividades relacionadas con la naturaleza, el deporte, los juegos y el arte. Se llevará a cabo del 9 al 13 de agosto para niños y niñas de 9 a 11 años, con una estancia de 5 días para un grupo de 25 niños, y para jóvenes de 12 a 14 años, también para un grupo de 25 niños y con la misma estancia. Los interesados pueden obtener más información y formalizar su inscripción en el correo electrónico exploraourense@sustinea.org.

Más de 600 kilos de pulpo listos para batir un nuevo récord en O Carballiño

Hoy, martes 4 de agosto

O Carballiño / Plaza Mayor

A las 20:00 horas

La villa del Arenteiro se encuentra inmerso en la gran semana de la Festa do Pulpo, que esta tarde celebra una de sus actividades principales con la preparación de la tapa de pulpo más grande del mundo. En esta 16 edición, los pulpeiros y pulpeiras se enfrentarán al reto de cortar 610 kilos de pulpo, 10 kilos más que en la edición de 2025, para batir de nuevo el récord mundial. El gran plato sobre el que se sostendrá, en el centro de la Plaza Mayor, tendrá un diámetro de 5,37 metros y miles de personas serán testigos de este nuevo récord.

Cita con el sabor de la gastronomía fluvial en la Festa da Anguía

Hoy, martes 4 de agosto

Castrelo de Miño / Barral

A las 20:00 horas

La localidad de Barral celebra la 31 edición de la Festa da Anguía, enmarcada en las celebraciones patronales en honor a la Virgen de As Neves. El evento, consolidado como cita gastronómica de referencia, ofrecerá hoy y mañana degustaciones de anguila preparada en distintas elaboraciones tradicionales. Todo ello acompañado por música tradicional, verbena y celebraciones religiosas.