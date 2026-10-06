Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 6 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

“Blade Runner” como base para reflexionar sobre la biotecnología

HOY, MARTES 6 DE OCTUBRE

OURENSE / CINECLUBE PADRE FEIJÓO

A LAS 19:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

El Colegio Médico de Ourense retoma, tras el parón estival, las sesiones del ciclo de “Cine y medicina”, organizadas en colaboración con el Cineclube Padre Feijóo y lo hace reflexionando sobre la cuestión de la biotecnología a través de la película “Blade Runner”. Este clásico del cine de culto, basado en la novela de Philip K. Dick “¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?”, se sitúa en un hipotético año 2019 para contar la historia de la poderosa Tyrell Corporation y cómo creó, gracias a los avances de la ingeniería genética, un robot llamado Nexus 6, un ser virtualmente idéntico al hombre pero superior a él en fuerza y agilidad, al que se dio el nombre de Replicante y cuyo trabajo era servir de esclavos en las colonias exteriores de la Tierra, hasta que llega la rebelión.

Temas de Vivaldi o Mozart con la Orquesta de Cámara de Colonia

MIÉRCOLES 7 DE OCTUBRE

OURENSE / TEATRO PRINCIPAL

A LAS 20:00 HORAS / DESDE 13 EUROS

Concierto de la Filarmónica de Cámara de Colonia. El especial atractivo del programa consiste en la combinación de obras populares con otras menos conocidas de diversas épocas musicales. Así, interpretarán obras de grandes maestros como Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Vivaldi, en diálogo con otras de Sergei Prokofieff o el rey del tango, Astor Piazzolla. Entradas en ataquilla.com.

El impacto de la IA en el mercado laboral centra un curso de la UNED

JUEVES 8 DE OCTUBRE

OURENSE / UNED

A LAS 16:30 HORAS / CON INSCRIPCIÓN

Curso “¿La IA amenaza al empleo? Cómo afecta la inteligencia artificial al mercado laboral”, que se celebrará en la UNED de Ourense en varias sesiones entre el 8 y el 29 de este mes. La primera de ellas se centrará en la salud laboral y los riesgos emergentes, el desarrollo de la Ley del Empleo y los sesgos en las decisiones algorítmicas. Las sesiones se pueden seguir de modo presencial o en línea y las personas interesadas pueden formalizar su inscripción en la propia delegación ourensana de la UNED.

Epílogo del OUFF con dos pases especiales el jueves

JUEVES 8 DE OCTUBRE

OURENSE / TEATRO PRINCIPAL

A LAS 17:30 Y A LAS 20:00 HORAS

Tras el fin de la programación oficial del OUFF, este jueves habrá dos pases especiales. El primero de ellos será la proyección de “La maison des femmes” (La casa de las mujeres), que se alzó con el premio del público de esta edición. Las entradas tienen un precio de 4 euros. El segundo será a las 20,00 horas una película sorpresa para aquellas personas que adquiriesen el bono diez.

HOY EN OURENSE

Tarde de cuentos infantiles en la Biblioteca Nós

HOY, MARTES 6 DE OCTUBRE

OURENSE / BIBLIOTECA NÓS

A LAS 18:00 HORAS / CON INSCRIPCIÓN

Sesión de cuentacuentos para niños y niñas de entre 4 y 6 años que quieran disfrutar de una tarde de historias llenas de imaginación en la que los pequeños podrán viajar a mundos de fantasía al tiempo que aprenden. Requiere inscripción previa en persona o en los números de teléfono 988 788 385 / 386.

Ourense / Infantil

La tercera edición de “Funtastik - No Limits” ofrece un universo de experiencias educativas y divertidas para todas las edades. Las novedades de esta edición serán la megaestructura Grand Prix y zonas exclusivas de temática audiovisual. Estará abierto hasta el 12 de octubre y las entradas se pueden adquirir en ataquilla.com o en el propio recinto.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: DE 10,00 A 20,00 HORAS

Allariz / Gastronomía

Xornadas de Carne de Boi con tapas preparadas para el concurso a un precio popular de 3 euros en 17 locales. Habrá premios para los mejores pinchos mediante votación popular y habrá un jurado profesional para valorar las propuestas y emitir su veredicto.

DÓNDE: LOCALES DE HOSTELERÍA

CUÁNDO: TODO EL DÍA