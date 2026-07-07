Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 7 de julio?

Sesión de zumba para animar esta tarde de calor en Amoeiro

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Sesión de zumba para animar esta tarde de calor en Amoeiro

Martes 7 de julio

Amoeiro / Piscina municipal

A las 20:00 horas / Con inscripción

Vecinos y visitantes de Amoeiro tienen una cita con el bienestar y el ritmo dentro del programa de actividades de verano impulsado por +Deporte La Región. En esta ocasión se propone una sesión especial de zumba que combina ejercicio físico y diversión en un entorno de encuentro. El evento tendrá lugar esta tarde en las instalaciones de la piscina municipal, en una jornada diseñada para fomentar la actividad física durante los meses estivales. La actividad está abierta a un máximo de 100 participantes, quienes podrán disfrutar de una sesión guiada. Los interesados deben inscribirse a través del portal PressClub de La Región antes de las 16.00 horas. Esta iniciativa se suma a la variada oferta de ocio saludable que busca dinamizar el verano en la provincia, aprovechando las instalaciones municipales para fomentar hábitos de vida activos entre la población.

"Haters & lovers", una reflexión sobre la violencia juvenil

Martes 7 de julio

Ourense / CC Ponte Vella

Todo el día

La exposición "Haters & lovers, e cómete vas a ti mismo?" es un proyecto artístico y social que utiliza la fotografía como herramienta para sensibilizar y prevenir la violencia entre iguales. Organizada por ACLAP Alborada y la Asociación CVFS, es el resultado del Taller de Fotografía Social, un proceso participativo en el que adolescentes de entre 13 y 17 años reflexionaron sobre sus experiencias en torno a la violencia y el buen trato. La exposición podrá visitarse hasta el próximo lunes, día 20.

Irene Reina recuerda a las mujeres "raianas" en O Barco

Martes 7 de julio

O Barco / Casa Grande de Viloira

A las 20:30 horas / Entrada libre

Continúa la programación de la 14.ª edición del "Ciclo de Peto" con Irene Reina y el espectáculo "Raianas", un paseo oral y cantado desde la princesa mora Saluquia hasta María la portuguesa.

Comienza la novena en la Santísima Trinidad

Martes 7 de julio

Ourense / Santísima Trinidad

A las 10:00 y 19:00 horas

La novena de la Virgen del Carmen en la Santísima Trinidad comienza con misa a las 10.00 y 19.00 horas. El día 16 habrá procesión hasta las Burgas con oración ante la hornacina del Carmen y regreso a la parroquia.

Inauguración de una muestra con fotografías realizadas por Carlos Casares

Martes 7 de julio

Celanova / Claustro Barroco

A las 19:30 horas

La 22.ª edición del Curso de Comunicación Audiovisual (CeMAC) de Celanova incluye este año la exposición "Carlos Casares e a fotografía", que profundiza en la faceta artística menos conocida del escritor. La selección, comisariada por Vítor Vaqueiro y Gustavo Adolfo Garrido, reúne más de 30 instantáneas que recorren desde retratos familiares hasta su trabajo para la Guía da provincia de Pontevedra.

Charla sobre buenos hábitos en Seixalbo

Martes 7 de julio

Ourense / Seixalbo

A las 20:00 horas / Entrada libre

El local vecinal de Seixalbo acoge una charla sobre alimentación y salud pública con Fernando de Vicente para fomentar los buenos hábitos.

"Tai chi na rúa" para empezar el día con actividad física

Hasta el 17 de julio

Ourense / Xardín do Posío

A las 8:00 horas

La actividad "Tai chi na rúa" se celebra todas las mañanas de lunes a viernes hasta el día 17 con el objetivo de difundir un estilo de vida activo y saludable desde primera hora de la mañana. No es necesaria inscripción.

Taller de cerámica "EmbarrArte" para niños

Martes 7 de julio

Ourense / Biblioteca Nós

A las 11:30 horas / Con inscripción previa

El taller de cerámica "EmbarrArte" se desarrollará todos los martes de julio y agosto. En las sesiones, la cerámica será mucho más que crear piezas, convirtiéndose en una forma divertida de aprender, imaginar y expresarse. Está dirigido a niñas y niños de 6 a 12 años. Requiere inscripción previa llamando a los teléfonos 988 788 385 y 386 o de forma presencial.

Exposición "A diferenza repetida" de Uxío López

Hasta el 12 de agosto

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Horario habitual del centro

La muestra "A diferenza repetida", del pintor Uxío López, critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios valiéndose de la repetición para confundir al espectador.