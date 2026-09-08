Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 8 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Día grande en Os Milagros con fiesta solemne y la tradicional procesión

Hoy, martes 8 de septiembre

Baños de Molgas /

Santuario Os Milagros

Todo el día

Entrada libre

El Santuario de Nosa Señora dos Milagros, en Baños de Molgas, vive su jornada central y más solemne con la celebración de la festividad principal de la Virgen, culminando con éxito nueve días de intensa devoción. La programación del día grande tiene como acto central la misa solemne a las 12,00 horas, seguida de la tradicional procesión con la venerada imagen de la Virgen María por los alrededores del santuario. Para atender a los miles de peregrinos que se congreguen, la Capilla Penitencial mantendrá un servicio continuo de confesores en horario de 07,00 a 13,30 y de 16,30 a 20,15 horas. Asimismo, durante toda la jornada se habilitarán la Capilla de las Ofrendas para las velas y la atención general bajo los arcos del templo.

Devoción, música y grandes eventos festivos en honor a la Virgen del Portal

Hoy, martes 8 de septiembre

Ribadavia / Varios lugares

Todo el día

Continúan las Festas do Portal con la recepción de autoridades en el Concello a las 10,00 horas y pasacalles de la Banda A Lira. A las 10,30, procesión y misa a mediodía. A las 13,30 horas, saldrán los gigantes y cabezudos. Por la tarde, espectáculo circense en el Parque dos Xardinillos a las 18,00 horas, actuación de Dr. Slump en la Rúa Progreso a las 20,30 horas, y fuegos a las 23,00 en San Francisco.

Ameno programa en Castro Caldelas para celebrar la fiesta de Os Remedios

Hoy, martes 8 de septiembre

Castro Caldelas / Calles

Todo el día

Nueva jornada festiva en honor a la Virgen de los Remedios en Castro Caldelas con pasacalles y concierto de la Banda de Música de Vilanova dos Infantes, que dará paso a las 12,30 horas se oficiará la misa solemne seguida de procesión. Por la tarde, a las 19,00 horas la banda de Vilanova dos Infantes volverá a salir para ofrecer un concierto, antes de que la orquesta Los Satélites comience la actuación para amenizar la verbena de esta jornada. La programación festiva continuará mañana con actos religiosos, verbena y fiesta de disfraces.

Vuelve la cita semanal para los amantes de la poesía

Hoy, martes 8 de septiembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:30 horas

Entrada libre

Regresa la programación del Círculo Poético Ourensán con las tradicionales “Tardes de poesía” en honor a Fernando Gabelo. Allí, los participantes podrán participar con lecturas propias y de autor, compartiendo sus versos favoritos con los asistentes. El acceso a la actividad es libre y gratuito y está pensado para todos los amantes de la lírica y la literatura en general.