Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 10 de junio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Viaje al corazón del blues con el nuevo proyecto de Javier Vargas

Miércoles 10 de junio

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

12 euros

El proyecto Vargas Blues Band continúa ampliando su legado musical con Barrio Blues, un nuevo trabajo en el que Javier Vargas revisita algunos de los momentos más destacados de su trayectoria artística. El álbum, ya disponible en formato físico y con lanzamiento digital a lo largo de este año, combina nuevas versiones de temas clave de su carrera, como Sangre española o Conductores suicidas, con composiciones instrumentales nuevas y material inédito. El proyecto cuenta además con la colaboración de Andy Vargas, miembro de Santana, que aporta su voz en tres de los cortes del disco. Como parte de este nuevo ciclo creativo, Javier Vargas publicó en enero su autobiografía Historias de la carretera, un testimonio personal de su vida y recorrido por los escenarios. Hablará de ello en el Foro La Región junto al periodista Mariano Muniesa. Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de un concierto acompañado por la banda invitada Syntöma.

Fernández Mazas visto por José Manuel Bouzas

Miércoles 10 de junio

Ribadavia / Museo Etnolóxico

A las 19:30 horas

Entrada libre

Conferencia impartida por José Manuel Bouzas sobre la figura de Cándido Fernández Mazas, definido por Carlos Gurméndez como un individuo armonioso con múltiples aptitudes. Encarnó el paradigma articulado por Rimbaud de ser absolutamente moderno. Un ambiente hostil llevó a su sensibilidad poética a expresarse a través del dibujo, la pintura y la escritura, que, de tan sutil, apenas es perceptible. La charla abordará también aspectos como el caciquismo de A Xeración Nós, la lucha por el pan, las amistades traicionadas, los conflictos políticos, su propia sensibilidad intransigente y la guerra civil que destruyó una posguerra asfixiante. Mazas fue un rebelde absoluto que hizo de la belleza una forma de resistencia.

O Conservatorio de Xinzo despide o curso con tres concertos do alumnado

Jueves 11 de junio

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 20:00 horas

Entrada libre

Acto de fin de curso del Conservatorio de Xinzo de Limia

El Conservatorio de Música de Xinzo celebra el Festival Fin de Curso con tres conciertos de su alumnado para mostrar el trabajo realizado durante el año y dar comienzo a las vacaciones de verano. Participarán estudiantes en modalidad individual, música de cámara, banda y distintos ensembles. El primer recital tendrá lugar el jueves a las 20.00 horas. También se celebrará el acto de graduación del alumnado que finaliza este ciclo.

Visibilizando la lengua de signos en su Día Nacional

Miércoles 10 de junio

Ourense / Asociación de Personas Sordas

Todo el día

Entrada libre

Conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas con una jornada de puertas abiertas organizada por la Asociación de Personas Sordas de Ourense. La actividad se desarrollará de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas en la sede de la entidad, situada en la calle Ramón Cabanillas, número 6. Además, el domingo 14 se iluminarán la fuente de Concepción Arenal y el edificio provincial de la Diputación como gesto de apoyo y visibilización de la comunidad sorda.

Investidura como honoris causa de António Nóvoa

Miércoles 10 de junio

Ourense / Campus Universitario

A las 12:00 horas

Entrada libre

El catedrático portugués de Educación António Manuel Sampaio da Nóvoa será investido en el campus ourensano como el 32º doctor honoris causa de la Universidad de Vigo.

Alcohólicos Anónimos cumple su 90 aniversario a nivel mundial

Miércoles 10 de junio

Ourense / Hospital Nuevo (edificio nuevo)

De 10:00 a 13:00 horas

Entrada libre

Alcohólicos Anónimos celebra su 90 aniversario a nivel mundial. Para conmemorar la efeméride instalará una mesa informativa en el edificio nuevo del Hospital de Ourense con el objetivo de dar a conocer sus programas de asistencia y sensibilizar sobre la importancia de dejar de beber.

Congreso sobre la diversidad en los libros de texto escolares

Miércoles 10 de junio

Ourense / Campus Universitario

A las 10:00 horas

Entrada libre

El congreso "La diversidad en los libros de texto escolares a lo largo de la historia" abordará la igualdad y la libertad desde las raíces de la historia pedagógica, defendiendo que la verdadera inclusión en las aulas exige superar los modelos heredados del pasado. El encuentro reunirá a especialistas para reflexionar sobre la representación de la diversidad en los materiales educativos y su evolución histórica.