PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 10 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El proyecto Vargas Blues Band continúa ampliando su legado musical con Barrio Blues, un nuevo trabajo en el que Javier Vargas revisita algunos de los momentos más destacados de su trayectoria artística. El álbum, ya disponible en formato físico y con lanzamiento digital a lo largo de este año, combina nuevas versiones de temas clave de su carrera, como Sangre española o Conductores suicidas, con composiciones instrumentales nuevas y material inédito. El proyecto cuenta además con la colaboración de Andy Vargas, miembro de Santana, que aporta su voz en tres de los cortes del disco. Como parte de este nuevo ciclo creativo, Javier Vargas publicó en enero su autobiografía Historias de la carretera, un testimonio personal de su vida y recorrido por los escenarios. Hablará de ello en el Foro La Región junto al periodista Mariano Muniesa. Posteriormente, los asistentes podrán disfrutar de un concierto acompañado por la banda invitada Syntöma.
Conferencia impartida por José Manuel Bouzas sobre la figura de Cándido Fernández Mazas, definido por Carlos Gurméndez como un individuo armonioso con múltiples aptitudes. Encarnó el paradigma articulado por Rimbaud de ser absolutamente moderno. Un ambiente hostil llevó a su sensibilidad poética a expresarse a través del dibujo, la pintura y la escritura, que, de tan sutil, apenas es perceptible. La charla abordará también aspectos como el caciquismo de A Xeración Nós, la lucha por el pan, las amistades traicionadas, los conflictos políticos, su propia sensibilidad intransigente y la guerra civil que destruyó una posguerra asfixiante. Mazas fue un rebelde absoluto que hizo de la belleza una forma de resistencia.
El Conservatorio de Música de Xinzo celebra el Festival Fin de Curso con tres conciertos de su alumnado para mostrar el trabajo realizado durante el año y dar comienzo a las vacaciones de verano. Participarán estudiantes en modalidad individual, música de cámara, banda y distintos ensembles. El primer recital tendrá lugar el jueves a las 20.00 horas. También se celebrará el acto de graduación del alumnado que finaliza este ciclo.
Conmemoración del Día Nacional de las Lenguas de Signos Españolas con una jornada de puertas abiertas organizada por la Asociación de Personas Sordas de Ourense. La actividad se desarrollará de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 19.00 horas en la sede de la entidad, situada en la calle Ramón Cabanillas, número 6. Además, el domingo 14 se iluminarán la fuente de Concepción Arenal y el edificio provincial de la Diputación como gesto de apoyo y visibilización de la comunidad sorda.
El catedrático portugués de Educación António Manuel Sampaio da Nóvoa será investido en el campus ourensano como el 32º doctor honoris causa de la Universidad de Vigo.
Alcohólicos Anónimos celebra su 90 aniversario a nivel mundial. Para conmemorar la efeméride instalará una mesa informativa en el edificio nuevo del Hospital de Ourense con el objetivo de dar a conocer sus programas de asistencia y sensibilizar sobre la importancia de dejar de beber.
El congreso "La diversidad en los libros de texto escolares a lo largo de la historia" abordará la igualdad y la libertad desde las raíces de la historia pedagógica, defendiendo que la verdadera inclusión en las aulas exige superar los modelos heredados del pasado. El encuentro reunirá a especialistas para reflexionar sobre la representación de la diversidad en los materiales educativos y su evolución histórica.
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