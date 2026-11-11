Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 11 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ourense celebra a su patrón con procesión, misa y reconocimientos

Hoy, miércoles 11 de noviembre

Ourense / catedral

A las 11:00 horas / entrada libre

La Catedral de Ourense acoge los actos principales de San Martiño de Tours, patrón de la diócesis, en una jornada litúrgica y festiva presidida por el obispo, Leonardo Lemos. El programa comenzará a las 11,00 horas con el toque manual de campanas del templo para dar paso a la procesión solemne con la imagen y la reliquia del santo por las naves de la Catedral y la misa amenizada por la coral De Ruada.

Además, se hará entrega de las Cruces Pro Ecclesia Diocesana, que este año recaen en Jesús Antonio Peñas Preckler, Rafael Berguillo Esquina, Juan Castor Vázquez Salgado, Juan José López Castro y Manuel Borrajo Iglesias. Asimismo, se distingue de manera especial a María del Carmen Carbajal de la Iglesia, pero la entrega será el domingo en la parroquia de Santa María de Quins.

Castañas, chorizos y música para la gran fiesta del Magosto ourensano

Hoy, miércoles 11 de noviembre

Ourense / calles del centro

A las 18:00 horas

La ciudad celebra la fiesta del Magosto con una programación que arrancará a las 18,00 horas en la Praza Maior y la zona de la Alameda, donde se podrá degustar chorizo asado con pan de masa madre, agua o vino por un precio de 3 euros. La animación musical correrá a cargo de los grupos Ialma, Brañas Folk y la orquesta Los Satélites durante toda la tarde y parte de la noche.

Gran recogida del Banco de Alimentos para mejorar los recursos de su almacén

Viernes y sábado

Ourense / supermercados

El Banco de Alimentos de Ourense atraviesa una situación extrema por la falta de existencias suficientes de productos no perecederos en su almacén. Ante esta situación, solicita urgentemente la colaboración en la Gran Recogida 2026. La campaña necesita personas voluntarias para cubrir los supermercados de la ciudad de Ourense. La colaboración se organizará en turnos de hasta cuatro horas, de mañana o de tarde, durante cualquiera de los dos días, buscando un establecimiento próximo a la zona de cada participante según la disponibilidad. Contacto en 988 242 344.

Doble concierto de Guadi Galego para presentar “Pélago”

Viernes y sábado

Ourense / café auriense

A las 21:00 horas / desde 20 euros

La artista Guadi Galego ofrece un doble concierto en la ciudad en su gira de vuelta a salas pequeñas para proponer una experiencia de conexión y proximidad con el público. En las actuaciones de viernes y sábado interpretará las canciones de “Pélago. Contos oníricos”, su último disco, así como algunos de sus grandes éxitos. Entradas a la venta en enterticket.es.

Brasas listas para las castañas en toda la provincia

Hoy, miércoles 11 de noviembre

provincia / varios lugares

La provincia entera se vuelca con la celebración de San Martiño con magostos populares. Habrá fiestas en Castro de Beiro, Seixalbo, Velle, Ribadavia, Ramirás, Amoeiro o Nogueira de Ramuín, entre otros. Todas ellas serán por la tarde.