Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 11 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Abre Previsel, el salón de la prevención y seguridad laboral

Previsel, Salón de la Prevención y Seguridad Laboral, celebra su 19 edición, consolidada como el gran referente en Galicia, al ser el único evento centrado exclusivamente en la formación especializada en seguridad y prevención laboral impartida por expertos en la materia. El evento ofrece un completo programa con más de 50 actividades que tienen como objetivo insistir en la necesidad de contar con formación en seguridad y prevención de riesgos laborales, promoviendo además buenas prácticas que garanticen la salud laboral de los trabajadores. Tanto los profesionales como el público en general que asistan a Previsel encontrarán dos áreas: exposición y jornadas técnicas. En total, este evento contará con 40 participantes. Previsel 2026 presenta un completo programa de actividades que incluye formación especializada y general.

DÓNDE: EXPOURENSE

CUÁNDO: HOY Y MAÑANA

OBRADOIRO

Allariz / 8M

Taller “Tecer comúns”, enmarcado en la programación municipal del Día de la Mujer, una iniciativa que busca el bienestar a través de la igualdad y la equidad. La actividad será impartida por Outonía y propone un espacio de encuentro basado en la eliminación de las barreras de género.

DÓNDE: FOGAR DOS MAIORES

CUÁNDO: A LAS 17,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Read me”

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura “Read me”, una exposición en la que hace un recorrido por su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva articulada alrededor del retrato, con un centenar de imágenes de la trayectoria profesional del autor.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA 5 DE ABRIL

CINE

Ourense / “Sorda”

Ángela, una mujer sorda, va a tener un bebé con Héctor, su pareja oyente. El embarazo hace aflorar sus miedos frente la maternidad y sobre cómo podrá comunicarse con su hija. La llegada de la niña genera una crisis en la pareja y la lleva a afrontar la crianza en un mundo que no está hecho para ella.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 18,00 Y A LAS 21,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Doméstica”

Muestra de lenguajes y soportes muy diversos con creaciones que forman parte de la Colección de Arte Afundación y combinan elementos tradicionales del bodegón con una perspectiva innovadora y conceptual. La exposición busca mostrar los objetos desde una perspectiva contemporánea.

DÓNDE: SALA AFUNDACION

CUÁNDO: HASTA EL 13 DE JUNIO

MAÑANA

Ourense / Foro La Región

La periodista y columnista Emilia Landaluce ofrece la charla “Heterodoxos. 10 personajes incómodos en la España del siglo XX”, el título del libro en el que hace un repaso por diferentes nombres de la historia que han sido malinterpretados o con discursos polémicos.

DÓNDE: CC M. VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL JUEVES A LAS 20,30 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Recital lírico

Concierto lírico a cargo de la soprano Catina Bibiloni y el pianista Manuel Burgueras. En este concierto se podrán escuchar algunas de las arias de las óperas más significativas de la historia de la música, así como romanzas de zarzuelas y canción española. La cita se enmarca en la programación del I Festival Ourenclásica.