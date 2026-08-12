Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 12 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El eclipse de sol centra la actividad en la provincia con recomendaciones y quedadas

Toda la provincia

Desde las 19:30 horas

Los cielos de la provincia ofrecen una de las actividades más destacadas de la jornada, con el eclipse de sol como protagonista. Varios concellos han lanzado avisos y recomendaciones para que los vecinos sigan el fenómeno con seguridad, como Vilar de Barrio, Maceda, A Rúa, Cortegada y Taboadela. Otros, como Celanova, repartirán gafas entre sus vecinos. Una de las propuestas más destacadas será la de Viana do Bolo, que ha organizado una quedada en el castillo a partir de las 19:45 horas y repartirá gafas de protección gratuitas entre las primeras 300 personas que acudan al punto de encuentro. Además, tanto la retransmisión de Telemiño como la página web de La Región emitirán el eclipse en directo.

Espectacular circo de fuego y concierto con grandes éxitos musicales en A Rúa

A Rúa / Auditorio O Aguillón

A las 22:00 horas

Entrada libre

Doble cita cultural en A Rúa. Por un lado, el espectáculo “Lume celta”, de circo y danza a cargo de Moc Moc Produccións, que utiliza el fuego como elemento principal, junto con música y escenografía pirotécnica. Al terminar, a las 23:15 horas, actuará Version Band, un concierto con los grandes éxitos del pop y el indie rock español desde los años 80 hasta la actualidad.

Gran gala de circo llena de sorpresas e imaginación con el grupo Pistacatro

Monterrei / Vilaza

A las 19:00 horas

Entrada libre

Pistacatro Productora de Soños presenta un espectáculo centrado en la fórmula del cabaret colectivo. El potencial creativo individual de sus integrantes se traduce en un conjunto de lujo, con una selección de los mejores números y sketches de cada artista. La propuesta se inspira en la tradición de los espectáculos de variedades y combina circo de music hall, malabares, canciones, sketches humorísticos, monólogos, acrobacias y claqué. Un espectáculo multidisciplinar y variado con grandes artistas.

Teatro interactivo de juegos y bailes para toda la familia

Baños de Molgas / Parque de Ansuíña

A las 20:00 horas

Entrada libre y gratuita

“A bailar!” es un espectáculo teatral de animación e interactivo de Animar-T Teatro con juegos, bailes divertidos, canciones en vivo, magia, marionetas gigantes, batalla de globos gigantes, explosión de confeti, concurso de baile con premio para el ganador y muchas sorpresas. Una propuesta pensada para disfrutar en familia.

Sesión de tarde a ritmo de acordeón en Montederramo

Montederramo / Praza do Concello

A las 20:00 horas

Entrada libre

Concierto del grupo de acordeones Beitio Blanco, que interpretará un repertorio de temas populares conocidos por todos. La actuación se enmarca en la programación cultural del Concello de Montederramo.

Las Xornadas de Folclore recorren Celanova y O Barco

Celanova / Claustro Barroco

O Barco / Parque do Malecón

A las 20:30 horas en Celanova y a las 22:30 horas en O Barco

Las Xornadas de Folclore siguen su recorrido por la provincia con grupos de Armenia, Ecuador, México, Senegal, Serbia y Taiwán. Hoy estarán en el Claustro Barroco de Celanova, a las 20:30 horas, y en el Parque do Malecón de O Barco, a las 22:30 horas.

“Chronicon Auriensis”, un viaje desde la prehistoria hasta la Edad Media

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

Hasta el 30 de agosto

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge la muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera. La exposición propone un recorrido por la historia de Ourense desde la prehistoria hasta la Edad Media.

“A diferenza repetida”, una mirada crítica al consumismo

Ourense / Centro Cultural Marcos Valcárcel

Hasta el 12 de agosto

El Centro Cultural Marcos Valcárcel acoge “A diferenza repetida”, una muestra del pintor Uxío López en la que el artista critica el consumismo y el ansia de comprar mediante la repetición.