PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 13 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Los fieles ourensanos participan hoy en una de las procesiones más multitudinarias y emblemáticas del calendario litúrgico de la ciudad, coincidiendo con el día grande de la Novena de Fátima. La comitiva partirá a las 22,45 horas para acompañar la imagen de la Virgen desde O Couto hasta la Catedral, iluminando las calles con miles de velas. A la llegada al templo catedralicio, el obispo de la Diócesis de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, presidirá la santa misa antes del regreso de la imagen a su santuario. Una tradición con más de setenta años de historia que vuelve a convertir al barrio de O Couto en epicentro de la devoción popular.
La tercera edición del Festival O Carballiño Soa reunirá a unos 200 percusionistas procedentes de distintos puntos de Galicia en una jornada dedicada a la música y el ritmo. Organizado por el Conservatorio Profesional y la Escuela Municipal de Música de O Carballiño en colaboración con el Concello, el programa incluye obradoiros, pasacalles y exhibiciones de batucadas. La actividad arrancará el viernes a las 20,00 horas con un concierto de percusión en el Auditorio Manuel María.
La Asociación Paz Tagore conmemora su quinto aniversario con una programación especial diseñada para reforzar los lazos comunitarios y poner en valor el trabajo educativo y social que desarrolla la entidad. La cita tendrá lugar en el Liceo de Ourense y contará con diferentes actividades abiertas al público.
El Hotel Eurostars de Allariz acoge la tercera edición del Desfile Solidario, un evento que une moda, comercio local y compromiso social en apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense. La iniciativa contará además con rifas solidarias cuyos boletos ya están a la venta.
Els Joglars presentan en el Teatro Principal “El retablo de las maravillas”, una propuesta teatral cargada de ironía y situaciones que reflejan cómo ciertos comportamientos humanos apenas cambian con el paso del tiempo. La obra combina la tradición de la picaresca con una mirada contemporánea llena de personajes y paradojas reconocibles. Las entradas están disponibles en ataquilla.com.
El Colegio Médico de Ourense organiza una Jornada de Cooperación y Voluntariado con motivo de la presentación del proyecto ganador de la ayuda anual a ONG correspondiente a 2025. La actividad busca poner en valor el trabajo solidario y la cooperación en el ámbito sanitario.
Cea / Conferencia
El historiador Francisco Javier Limia Gardón ofrece la conferencia “El Monasterio de Oseira y su importancia en el camino de peregrinación a Compostela” dentro del ciclo organizado por la Uned.
Ourense / Concierto
Continúa el Festival de Jazz del Latino con la actuación de Jorge Pardo Trío, uno de los referentes del género, que grabó con artistas como Camarón y fue ganador del Grammy al Mejor Álbum de Jazz en 2020.
Ourense / Exposición
Retrospectiva del fotógrafo José Suárez, natural de Allariz, figura central de la modernidad estética del siglo XX y uno de los grandes nombres de la fotografía gallega en los años de la Segunda República y la posguerra.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 13 de mayo?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 12 de mayo?
Lo último