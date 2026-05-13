Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 13 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Miles de antorchas acompañan a la Virgen de Fátima hasta la Catedral

Hoy, miércoles 13 de mayo

Ourense / O Couto

A las 22:45 horas

Los fieles ourensanos participan hoy en una de las procesiones más multitudinarias y emblemáticas del calendario litúrgico de la ciudad, coincidiendo con el día grande de la Novena de Fátima. La comitiva partirá a las 22,45 horas para acompañar la imagen de la Virgen desde O Couto hasta la Catedral, iluminando las calles con miles de velas. A la llegada al templo catedralicio, el obispo de la Diócesis de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, presidirá la santa misa antes del regreso de la imagen a su santuario. Una tradición con más de setenta años de historia que vuelve a convertir al barrio de O Couto en epicentro de la devoción popular.

O Carballiño suena al ritmo de los tambores

Viernes 15 de mayo

O Carballiño / Varios lugares

Todo el día / Entrada libre

La tercera edición del Festival O Carballiño Soa reunirá a unos 200 percusionistas procedentes de distintos puntos de Galicia en una jornada dedicada a la música y el ritmo. Organizado por el Conservatorio Profesional y la Escuela Municipal de Música de O Carballiño en colaboración con el Concello, el programa incluye obradoiros, pasacalles y exhibiciones de batucadas. La actividad arrancará el viernes a las 20,00 horas con un concierto de percusión en el Auditorio Manuel María.

La fundación Paz Tagore celebra su quinto aniversario

Sábado 16 de mayo

Ourense / Liceo

A las 12:00 horas / Entrada libre

La Asociación Paz Tagore conmemora su quinto aniversario con una programación especial diseñada para reforzar los lazos comunitarios y poner en valor el trabajo educativo y social que desarrolla la entidad. La cita tendrá lugar en el Liceo de Ourense y contará con diferentes actividades abiertas al público.

Allariz combina comercio local y moda contra el cáncer

Viernes 15 de mayo

Allariz / Hotel Eurostars

A las 19:00 horas / Entrada libre

El Hotel Eurostars de Allariz acoge la tercera edición del Desfile Solidario, un evento que une moda, comercio local y compromiso social en apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer de Ourense. La iniciativa contará además con rifas solidarias cuyos boletos ya están a la venta.

“El retablo de las maravillas”, una obra de picaresca contemporánea

Jueves 14 de mayo

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas / De 15 a 25 euros

Els Joglars presentan en el Teatro Principal “El retablo de las maravillas”, una propuesta teatral cargada de ironía y situaciones que reflejan cómo ciertos comportamientos humanos apenas cambian con el paso del tiempo. La obra combina la tradición de la picaresca con una mirada contemporánea llena de personajes y paradojas reconocibles. Las entradas están disponibles en ataquilla.com.

Jornada médica de voluntariado

Hoy, miércoles 13 de mayo

Ourense / Colegio Médico

A las 18:30 horas / Entrada libre

El Colegio Médico de Ourense organiza una Jornada de Cooperación y Voluntariado con motivo de la presentación del proyecto ganador de la ayuda anual a ONG correspondiente a 2025. La actividad busca poner en valor el trabajo solidario y la cooperación en el ámbito sanitario.

Cea / Conferencia

El historiador Francisco Javier Limia Gardón ofrece la conferencia “El Monasterio de Oseira y su importancia en el camino de peregrinación a Compostela” dentro del ciclo organizado por la Uned.

DÓNDE: Casa da Cultura

CUÁNDO: A las 19,00 horas

Ourense / Concierto

Continúa el Festival de Jazz del Latino con la actuación de Jorge Pardo Trío, uno de los referentes del género, que grabó con artistas como Camarón y fue ganador del Grammy al Mejor Álbum de Jazz en 2020.

DÓNDE: Café Latino

CUÁNDO: A las 22,30 horas

Ourense / Exposición

Retrospectiva del fotógrafo José Suárez, natural de Allariz, figura central de la modernidad estética del siglo XX y uno de los grandes nombres de la fotografía gallega en los años de la Segunda República y la posguerra.