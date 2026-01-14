Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles, 14 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Os monicreques fomentan a lectura entre os máis novos do Carballiño

Máis dun cento de alumnos e alumnas de cuarto de Educación Primaria dos colexios Calvo Sotelo, Sagrado Corazón e Vila do Arenteiro do Carballiño asistirán á peza “A Bibilioteca Galáctica contra a IA Fantástica” da compañía Tanxarina Teatro. Trátase dunha obra de monicreques baseada no libro homónimo de Carlos Labraña e protagonizada por algúns dos personaxes máis senlleiros da literatura galega infantil. A actividade, impulsada polo departamento de Normalización Lingüística do Concello do Carballiño, ten como obxectivo fomentar a lectura en galego entre as novas xeracións. O alumnado gozará da divertida historia, protagonizada polo rato que coida da Biblioteca Galáctica, Ramón Lamote e Sara. As personaxes amosarán o valor da amizade e do traballo en equipo, reivindicando a lectura e os libros.

ONDE: AUDITORIO MUNICIPAL

CANDO: ÁS 12,00 HORAS

FEIRA

Xinzo de Limia / Cambio de ubicación

El tradicional mercado quincenal se traslada en su totalidad a la calle Carmen Nóvoa Diz debido a los tractores que ocupan el emplazamiento habitual en señal de protesta. Para minimizar las molestias y garantizar el tránsito, los puesto se situarán únicamente en el margen del parque y el resto del mercado se instalará en la calle Toural.

DÓNDE: XINZO

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

SOLIDARIDAD

Ourense / Entrega de cheque

Entrega de la recaudación de la undécima edición del ciclo “CatArte”, una serie de eventos benéficos con cata de vinos que tuvieron lugar durante el mes de noviembre. Los fondos solidarios se destinarán íntegramente a la asociación sin ánimo de lucro Diabéticos Auria.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Picasso protagonista”

Muestra que explora la influencia de Picasso en la creación contemporánea a través del cómic. Más de 170 piezas de 40 autores gallegos y españoles muestran cómo inspiró diseños, viñetas y propuestas innovadoras. Creatividad, humor y reflexión con David Rubín, Paco Roca o María Herreros.

DÓNDE: SALA AFUNDACION

CUÁNDO: HASTA EL 18 DE ENERO

FAMILIAR

Ourense / Pista de hielo

Pista de hielo natural para todas las edades en la que disfrutar de esta tradición navideña. El horario hasta el 19 de diciembre es de lunes a jueves de 17,00 a 20,00 horas y viernes de 17,00 a 22,00 horas. Sábados, de 11,00 a 22,00 horas y domingos y festivos, de 11,00 a 21,00 horas. La entrada general cuesta 7,50 euros.

DÓNDE: CC PONTE VELLA

CUÁNDO: TODO EL DÍA

FORO LA REGIÓN

Ourense / “El poder del estoicismo”

Regresa el ciclo de conferencias del Foro La Región con David Hernandesz de la Fuente, doctor en Filología Clásica e Historia Social de la Antigüedad, que abordará la sorprendente actualidad del estoicismo, su influencia en el mundo contemporáneo y las enseñanzas esenciales de los grandes pensadores clásicos.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL JUEVES A LAS 20,30 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Wind rock band

Concierto de la Wind Rock Band del Conservatorio de Ourense con un repertorio de bandas icónicas de la historia como Queen, AC/DC, Guns N ́ Roses o Metallica. Este año cuenta con la colaboración del CIFP Portovello y el IES 12 de Octubre.