Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 14 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

A imaxe do arco na honra do Padre Feijóo, Peza do Mes do Arqueolóxico

Hoxe, mércores 14 de outubro

Ourense / Museo Arqueolóxico

Ás 20:00 horas

Entrada libre

O Museo Arqueolóxico elixiu como Peza do Mes de outubro unha fotografía do arco neomudéxar en homenaxe ao Padre Feijóo, realizada por José Martino. A presentación será esta tarde na sala de exposicións “Escolma de escultura”. Trátase dunha fotografía histórica que inmortaliza o arco de triunfo neomudéxar erixido en 1887 con motivo da inauguración da estatua do Padre Feijóo. Coincidindo co 350 aniversario do nacemento do ilustrado ourensán Benito Jerónimo Feijóo Montenegro (1676-1764), a institución pon o foco neste efémero elemento arquitectónico que marcou un dos eventos sociais e culturais máis multitudinarios da historia da cidade. A imaxe que documenta este fito urbanístico e cultural consérvase grazas á doazón do legado do pintor Ramón Parada Justel ao Museo Arqueolóxico.

Doble sesión para iniciar los ciclos de otoño en el Cineclube Padre Feijóo

Hoy, miércoles 14 de octubre

Ourense / Cineclube Padre Feijóo

A las 18:00 horas

5 euros

Doble sesión con “Magalhães” y “La grande bouffe”. La primera se centra en la biografía del explorador portugués narrada entre episodios y viajes de ida y vuelta. Tras un descanso, continuará la jornada con la historia de cuatro hombres de mediana edad y buena posición social que se reúnen para pasar un trágico fin de semana gastronómico. Entradas a 5 euros para el público general y gratis para socios.

Antonio Ferreirós conmemora el Día de las Aves Migratorias con una charla

Hoy, miércoles 14 de octubre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas

Entrada libre

Charla “Cada ave conta. Celebrando o Día das Aves Migratorias”, impartida por Antonio Ferreirós para conmemorar esta efemérides. En la charla descubre el impacto de nuestra conservación local en sus increíbles rutas anuales y principales desafíos. El objetivo es acercar al público al comportamiento y costumbres de estas especies, incidiendo en la necesidad de proteger los ecosistemas para garantizar su bienestar.

El Campus presenta un mapa de recursos de economía circular

Hoy, miércoles 14 de octubre

Ourense / Campus Universitario

A las 13:00 horas

Entrada libre

En el marco del proyecto europeo BioTransfer, liderado por Ecobas y financiado por el programa Interreg España-Portugal (Poctep), el campus de Ourense acoge la jornada de presentación del Mapa de Recursos para la Economía Circular en Galicia y Portugal. En él se presentará una herramienta basada en inteligencia artificial para identificar oportunidades.

HOY EN OURENSE

Taller de abanicos en A Mezquita por el Día da Muller Rural

Hoy, miércoles 14 de octubre

A Mezquita / Edificio Multiusos

A las 16:00 horas

Entrada libre

La asociación cultural Os Tres Reinos organiza un amplio programa de actividades en la Semana da Muller Rural con el objetivo de poner en valor la labor y el papel de las mujeres en este entorno. La programación continúa esta tarde con un taller de abanicos “Pintando a nosa brisa”. Mañana, jueves, habrá una sesión de cuentos alternativos con Alba Ibáñez.

Ourense / Actividad

Erasmus Days de la UVigo con una jornada informativa para el alumnado en el Edificio Xurídico-Empresarial.

Dónde: Campus Universitario

Cuándo: A las 11,00 horas

Ourense / Literatura

Taller de comprensión lectora para recordar y explicar lo leído. Dirigida a niñas y niños de tercero y cuarto de Primaria en el primer trimestre del curso.

Dónde: Biblioteca Nós

Cuándo: A las 18,00 horas

Ourense / Literatura

Taller de escritura para principiantes para ayudar a ejercitar la creatividad redactando a partir de gráficos y compartiendo impresiones.