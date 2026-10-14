PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 14 de octubre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
O Museo Arqueolóxico elixiu como Peza do Mes de outubro unha fotografía do arco neomudéxar en homenaxe ao Padre Feijóo, realizada por José Martino. A presentación será esta tarde na sala de exposicións “Escolma de escultura”. Trátase dunha fotografía histórica que inmortaliza o arco de triunfo neomudéxar erixido en 1887 con motivo da inauguración da estatua do Padre Feijóo. Coincidindo co 350 aniversario do nacemento do ilustrado ourensán Benito Jerónimo Feijóo Montenegro (1676-1764), a institución pon o foco neste efémero elemento arquitectónico que marcou un dos eventos sociais e culturais máis multitudinarios da historia da cidade. A imaxe que documenta este fito urbanístico e cultural consérvase grazas á doazón do legado do pintor Ramón Parada Justel ao Museo Arqueolóxico.
Doble sesión con “Magalhães” y “La grande bouffe”. La primera se centra en la biografía del explorador portugués narrada entre episodios y viajes de ida y vuelta. Tras un descanso, continuará la jornada con la historia de cuatro hombres de mediana edad y buena posición social que se reúnen para pasar un trágico fin de semana gastronómico. Entradas a 5 euros para el público general y gratis para socios.
Charla “Cada ave conta. Celebrando o Día das Aves Migratorias”, impartida por Antonio Ferreirós para conmemorar esta efemérides. En la charla descubre el impacto de nuestra conservación local en sus increíbles rutas anuales y principales desafíos. El objetivo es acercar al público al comportamiento y costumbres de estas especies, incidiendo en la necesidad de proteger los ecosistemas para garantizar su bienestar.
En el marco del proyecto europeo BioTransfer, liderado por Ecobas y financiado por el programa Interreg España-Portugal (Poctep), el campus de Ourense acoge la jornada de presentación del Mapa de Recursos para la Economía Circular en Galicia y Portugal. En él se presentará una herramienta basada en inteligencia artificial para identificar oportunidades.
La asociación cultural Os Tres Reinos organiza un amplio programa de actividades en la Semana da Muller Rural con el objetivo de poner en valor la labor y el papel de las mujeres en este entorno. La programación continúa esta tarde con un taller de abanicos “Pintando a nosa brisa”. Mañana, jueves, habrá una sesión de cuentos alternativos con Alba Ibáñez.
Erasmus Days de la UVigo con una jornada informativa para el alumnado en el Edificio Xurídico-Empresarial.
Taller de comprensión lectora para recordar y explicar lo leído. Dirigida a niñas y niños de tercero y cuarto de Primaria en el primer trimestre del curso.
Taller de escritura para principiantes para ayudar a ejercitar la creatividad redactando a partir de gráficos y compartiendo impresiones.
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