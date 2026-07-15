PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 15 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Festival Danza en el Camino llega a Ourense con un programa triple que fusiona el legado jacobeo con la vanguardia coreográfica. La jornada contará con los espectáculos “Oeso Miscanthus” de Taiván, una pieza sobre la resiliencia y la conexión entre territorios; “Olvídame” de la compañía italiana Bellanda, un dúo que disecciona las sombras de la dependencia emocional; y “Ápenas”, el solo del costarricense Adrián Arriaga (en la foto), que utiliza la mochila del peregrino como símbolo de transformación. Este evento forma parte de un ciclo internacional que convierte el patrimonio en escenario, ofreciendo una mirada multicultural sobre el Camino de Santiago a través de creaciones inéditas. La cita representa una oportunidad única para acercarse a la danza contemporánea en un entorno histórico privilegiado.
Exposición “Válvula de escape. Friso Locus Amoenus”, de Baldomero Moreiras, unha proposta artística que se compón dun friso de 40 metros feito con 32 táboas ensambladas que propón un percorrido íntimo e tranquilo viaxando a través da cor e voando coa pintura, a literatura e a mitoloxía. O autor actúa coa reflexión, mesturando o bucólico e a natureza. A través dunha denuncia inversa da actualidade, expresa unha necesidade urxente de osíxeno na realidade. Pode visitarse no horario habitual da Casa dos Poetas.
Isauro González Pereira, veciño de Corvelle (A Peroxa), expón 25 obras pictóricas de técnica acrílica. Este polifacético profesor, dende a súa xubilación, realiza nas redes sociais unha constante tarefa divulgadora do patrimonio histórico e artístico galego, centrándose sobre todo no patrimonio etnográfico da provincia, coa finalidade de achegar e facer accesible a todos a arquitectura popular.
Luar Na Lubre actuará no Santuario das Ermidas, nunha proposta que une música, patrimonio e promoción do territorio. A actuación, enmarcada en Concertos do Xacobeo, forma parte da xira internacional “Lubre: 40 aniversario”, coa que a histórica formación galega celebra catro décadas de traxectoria artística e converte o lugar nun símbolo da música folk galega europea nun dos espazos patrimoniais máis singulares do interior galego. As entradas pódense mercar a través da páxina web ataquilla.com.
El ciclo “Cine de Flores” continúa con la proyección de “Decorado”, la historia de animación de Arnoldo, un ratón de mediana edad atrapado en una crisis existencial. Su matrimonio se desmorona, su vida le parece absurda y empieza a sospechar que todo a su alrededor es una gran farsa. Premio Goya a la mejor película de animación.
Proyección del clásico infantil “Toy Story”, la conocida historia de los juguetes que cobran vida, dentro del ciclo de cine de verano organizado por los vecinos de la parroquia.
Sesión familiar con la compañía A Run Run, que ofrecerá un espectáculo divertido para todos los públicos en la plaza Campo do Carril. Entrada libre.
Segunda sesión del taller “Elaboración de productos de limpieza naturales para el hogar”, en el que los participantes aprenderán a elaborar productos ecológicos, eficaces y libres de químicos para uso doméstico.
“A diferenza repetida”, muestra del pintor Uxío López en la que critica el consumismo y el ansia de comprar regalos innecesarios valiéndose de la repetición para confundir al espectador.
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