PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 18 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.
La provincia despide el Entroido con la tradicional celebración del Entierro de la Sardina, uno de los actos más simbólicos. El ritual, que representa la entrada en la Cuaresma, volverá a reunir a vecinos y visitantes en distintos municipios ourensanos, donde no faltarán procesiones satíricas, cortejos fúnebres cargados de humor y la posterior quema de la sardina o del meco. En la capital, así como en localidades como Ribadavia, Allariz, O Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Viana do Bolo, A Rúa, Celanova, Bande o Barbadás, está previsto que los actos centrales comiencen en torno a las 20,00 horas, con desfiles y representaciones teatrales que culminarán con la quema simbólica. Quedan pendientes en la programación entroideira las celebraciones de Piñata.
O Carballiño / Curso digital
Módulo de formación “Autonomía dixital. Os teus primeiros pasos para trámites e conexión dixital”, dirigido a mayores de 65 años para promover su bienestar digital. Los participantes aprenderán a utilizar herramientas como aplicaciones de salud, telemedicina o consulta de resultados y citas, entre otras. El curso continuará el viernes.
Ourense / Feira
Con motivo del Entroido, la tradicional feria del día 17 se traslada a la jornada del miércoles. Desde primera hora, los puestos se instalarán en el entorno del Parque Barbaña, las inmediaciones de la Praza de Abastos y el Campo da Feira, con productos de alimentación, textil y artesanía.
Ourense / Cuaresma
Celebración litúrgica presidida por el obispo de la Diócesis de Ourense, Leonardo Lemos Montanet. La misa incluirá la imposición de la ceniza para conmemorar el inicio de la Cuaresma, tiempo de recogimiento que se prolongará hasta Semana Santa.
Ourense / Santiago Barreiros
El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta “Read me”, una exposición en la que recorre su trayectoria personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. La muestra, articulada en torno al retrato, reúne un centenar de imágenes y puede visitarse en horario de mañana y tarde.
Ourense / “As desterradas”
En el siglo XVI, una pequeña comunidad de monjas a orillas del río Miño se ve amenazada por la ambición de la jerarquía eclesiástica. Para acabar con su resistencia, los señores de la Iglesia recurren a difamaciones y amenazas, desde el tribunal de la Inquisición hasta la violencia de las mesnadas señoriales.
Ourense / “Las guardianas del ritmo”
Espectáculo inspirado en la estética vibrante de las grandes producciones internacionales y en el universo visual del k-pop, que fusiona música, narrativa y potencia escénica en una experiencia única. Habrá tres pases a lo largo del día.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 18 de febrero?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 17 de febrero?
BLANCO Y NEGRO
Exposición | Read me, una exposición de Santiago Barreiros
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, lunes 16 de febrero?
Lo último
LA NECESIDAD DE MODERACIÓN
El significado del Entierro de la Sardina
GALICIA EN EL EXTERIOR
Nace en el Campus de Ferrol la Asociación de Internacionalistas de Galicia
ASTURIAS EN EL EXTERIOR
Asturias destina 550.000 euros a reforzar su compromiso con los centros asturianos del exterior
VOTO EXTERIOR EN ARAGÓN
El voto exterior se consolida en las elecciones autonómicas de Aragón hasta un 9,8 % del censo