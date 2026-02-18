Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 18 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

El Entierro de la Sardina cierra el Entroido y recibe a la Cuaresma

La provincia despide el Entroido con la tradicional celebración del Entierro de la Sardina, uno de los actos más simbólicos. El ritual, que representa la entrada en la Cuaresma, volverá a reunir a vecinos y visitantes en distintos municipios ourensanos, donde no faltarán procesiones satíricas, cortejos fúnebres cargados de humor y la posterior quema de la sardina o del meco. En la capital, así como en localidades como Ribadavia, Allariz, O Barco de Valdeorras, Xinzo de Limia, Viana do Bolo, A Rúa, Celanova, Bande o Barbadás, está previsto que los actos centrales comiencen en torno a las 20,00 horas, con desfiles y representaciones teatrales que culminarán con la quema simbólica. Quedan pendientes en la programación entroideira las celebraciones de Piñata.

DÓNDE: DIFERENTES LUGARES

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

FORMACIÓN

O Carballiño / Curso digital

Módulo de formación “Autonomía dixital. Os teus primeiros pasos para trámites e conexión dixital”, dirigido a mayores de 65 años para promover su bienestar digital. Los participantes aprenderán a utilizar herramientas como aplicaciones de salud, telemedicina o consulta de resultados y citas, entre otras. El curso continuará el viernes.

DÓNDE: AULA MULTIUSOS

CUÁNDO: A LAS 10,30 HORAS

COMERCIO

Ourense / Feira

Con motivo del Entroido, la tradicional feria del día 17 se traslada a la jornada del miércoles. Desde primera hora, los puestos se instalarán en el entorno del Parque Barbaña, las inmediaciones de la Praza de Abastos y el Campo da Feira, con productos de alimentación, textil y artesanía.

DÓNDE: OURENSE

CUÁNDO: TODA LA MAÑANA

RELIGIÓN

Ourense / Cuaresma

Celebración litúrgica presidida por el obispo de la Diócesis de Ourense, Leonardo Lemos Montanet. La misa incluirá la imposición de la ceniza para conmemorar el inicio de la Cuaresma, tiempo de recogimiento que se prolongará hasta Semana Santa.

DÓNDE: CATEDRAL DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros presenta “Read me”, una exposición en la que recorre su trayectoria personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. La muestra, articulada en torno al retrato, reúne un centenar de imágenes y puede visitarse en horario de mañana y tarde.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: HASTA EL 5 DE ABRIL

ESTA SEMANA

Ourense / “As desterradas”

En el siglo XVI, una pequeña comunidad de monjas a orillas del río Miño se ve amenazada por la ambición de la jerarquía eclesiástica. Para acabar con su resistencia, los señores de la Iglesia recurren a difamaciones y amenazas, desde el tribunal de la Inquisición hasta la violencia de las mesnadas señoriales.

DÓNDE: TEATRO PRINCIPAL

CUÁNDO: EL VIERNES A LAS 20,00 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / “Las guardianas del ritmo”

Espectáculo inspirado en la estética vibrante de las grandes producciones internacionales y en el universo visual del k-pop, que fusiona música, narrativa y potencia escénica en una experiencia única. Habrá tres pases a lo largo del día.