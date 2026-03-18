Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 18 de marzo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Pedro Sol, música brasileira con vino, tapas y buena compañía

El músico brasileño Pedro Sol será el encargado de animar una velada que promete nostalgia y ritmo a partes iguales. Con un repertorio que recorre populares temas de las últimas décadas, el artista suma además una selección de música brasileña que aporta calidez, identidad y un toque internacional a su presentación. La propuesta combina cena, vino y tapas en un ambiente íntimo, donde la música en vivo se convierte en el eje de la experiencia. Con guitarra en mano y un estilo cercano, Pedro Sol invita a un viaje sonoro que conecta clásicos conocidos con los sonidos característicos de Brasil. El encuentro está pensado como una instancia para compartir en buena compañía, en un formato que mezcla gastronomía y cultura, ideal para quienes buscan una noche distinta a mitad de semana. Los interesados pueden reservar mesa.

DÓNDE: CASABLANCA

CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS

CONMEMORACIÓN

O Carballiño / Día da Poesía

Medio millar de alumnos de centros educativos de la comarca de O Carballiño y de la ciudad celebran el Día de la Poesía, el Árbol y el Agua, dedicado a la figura de Ramón Otero Pedrayo. La jornada contará con actuaciones del alumnado, charlas y finalizará con la plantación de árboles nativos.

DÓNDE: ÍNSUA DOS POETAS

CUÁNDO: A LAS 11,00 HORAS

FORMACIÓN

Baños de Molgas / Capacitación digital

Curso dirigido a personas mayores centrado en el manejo de cajeros automáticos, con consejos sobre ciberseguridad y prevención de fraude. Se ofrecerá una visión práctica de su funcionamiento y de las operaciones más habituales.

DÓNDE: CENTRO DE SALUD

CUÁNDO: A LAS 11,00 HORAS

FORMACIÓN

Ourense / Termalismo

Segunda edición de la “Xornada sobre Termalismo: Auga, Saúde e Coñecemento”, que celebra su primera sesión esta tarde. Especialistas de distintas áreas presentarán investigaciones y trabajos sobre el termalismo. El evento está organizado por profesorado de la Facultad de Enfermería.

DÓNDE: CAMPUS UNIVERSITARIO

CUÁNDO: A LAS 16,30 HORAS

DEPORTES

Ourense / Fútbol gaélico

El Campus de Ourense acoge una nueva edición de la jornada Fútbol Gaélico +Deporte, organizada por La Región en colaboración con el Club Ourense Gaels. La iniciativa acerca una de las disciplinas más populares de Irlanda coincidiendo con San Patricio. Inscripciones abiertas hasta las 12,00 horas.

DÓNDE: CAMPO DE FÚTBOL DEL CAMPUS

CUÁNDO: A LAS 21,00 HORAS

CONCIERTO

Ourense / Música antigua

El Departamento de Instrumentos Antiguos del Conservatorio Profesional de Música organiza un ciclo de conciertos con motivo del Día de la Música Antigua. La sesión de esta tarde estará protagonizada por la Orquesta Barroca del CMUS de Pontevedra.

DÓNDE: CONSERVATORIO

CUÁNDO: A LAS 19,00 HORAS

PRESENTACIÓN

Ourense / “O imperialismo no século XXI”

Presentación del libro de Duarte Correa Piñeiro, que analiza el papel de la OTAN en el contexto sociopolítico actual, con Estados Unidos como actor principal. El autor estará acompañado por la licenciada en Historia Áurea Francisco.