PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 1 de julio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
El Foro La Región retoma su programación con una cita centrada en los desafíos del sector energético. El ponente será Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, quien ofrecerá una conferencia titulada “La era de la electricidad: competitividad, seguridad y crecimiento económico”. Durante este encuentro, el directivo detallará las líneas maestras de la transición energética y el despliegue de las energías renovables. Estas variables resultan cruciales para la competitividad industrial y los objetivos de descarbonización fijados para el país. Ruiz-Tagle profundizará en el verdadero reto del sistema actual, argumentando que la urgencia reside en invertir en redes inteligentes y almacenamiento masivo para garantizar el transporte energético y evitar la pérdida de megavatios limpios. Asimismo, analizará con visión de Estado el actual marco fiscal eléctrico y la revisión del calendario de cierre nuclear.
El Sil Fest de Valdeorras celebra una jornada gratuita de música como antesala de los días grandes del certamen, que tendrán lugar el viernes y sábado. La jornada arrancará con la actuación de la banda gallega Morgan, seguida por Pola Blue, Puño Dragón, Hinds o Bum Motion Club, entre otros. La programación se completa con actividades para los más pequeños. Las entradas para los días principales pueden adquirirse en la web del festival.
La Uned colabora con la tercera edición del Festival Atlántica con un roteiro narrado por la Catedral de San Martiño, tanto por el exterior del monumento arquitectónico como por el interior. La visita estará guiada por el director de la Universidad a Distancia en Ourense, Jesús Manuel García, buen conocedor de la catedral ourensana y que además tiene la habilitación como guía oficial de Turismo de Galicia. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse llamando al teléfono 988 788 385.
El ciclo “Anímate ao cine” del Festival de Cine de Ourense (OUFF) proyecta hoy “Bella”, largometraje de animación galardonado en los Premios Carmen. Esta emotiva película narra la historia de una joven que cuida a su padre con dependencia y se enamora de un grafitero. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo.
Nueva edición de “Tai chi na rúa”, una actividad gratuita que se desarrollará todas las mañanas de lunes a viernes, de 8,00 a 9,00 horas, hasta el día 17 de este mes. No necesita inscripción.
Mago Teto ofrece el espectáculo “O Camiño do afiador”, que gira en torno a una rueda de afilar de los años 30 heredada de sus ancestros. Miles de historias y aventuras de otros tiempos son puestas en escena con la ayuda del ilusionismo. Entrada libre.
Exposición “Romfía” de Reme Remedios, un viaje artístico con pintura, vídeo y textil que transforma la memoria desde una profunda reflexión sobre la vida, la naturaleza y lo humano. La artista combina su labor creativa con la gestión de su espacio cultural DomusMacus en Pontevedra.
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