Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 1 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La era de la electricidad: claves y retos de la transición energética

Mañana, jueves 2 de julio

Ourense

A Carballeira de Santa Cruz

A las 13:00 horas / Con invitación

El Foro La Región retoma su programación con una cita centrada en los desafíos del sector energético. El ponente será Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España, quien ofrecerá una conferencia titulada “La era de la electricidad: competitividad, seguridad y crecimiento económico”. Durante este encuentro, el directivo detallará las líneas maestras de la transición energética y el despliegue de las energías renovables. Estas variables resultan cruciales para la competitividad industrial y los objetivos de descarbonización fijados para el país. Ruiz-Tagle profundizará en el verdadero reto del sistema actual, argumentando que la urgencia reside en invertir en redes inteligentes y almacenamiento masivo para garantizar el transporte energético y evitar la pérdida de megavatios limpios. Asimismo, analizará con visión de Estado el actual marco fiscal eléctrico y la revisión del calendario de cierre nuclear.

O Barco inicia el Sil Fest con una jornada gratuita

Jueves 2 de julio

O Barco / Plaza José Otero

A las 23:00 horas / Entrada libre

El Sil Fest de Valdeorras celebra una jornada gratuita de música como antesala de los días grandes del certamen, que tendrán lugar el viernes y sábado. La jornada arrancará con la actuación de la banda gallega Morgan, seguida por Pola Blue, Puño Dragón, Hinds o Bum Motion Club, entre otros. La programación se completa con actividades para los más pequeños. Las entradas para los días principales pueden adquirirse en la web del festival.

Un recorrido por el interior y el exterior de la Catedral de Ourense

Hoy, miércoles 1 de julio

Ourense / Catedral

A las 11:00 horas / Con inscripción

La Uned colabora con la tercera edición del Festival Atlántica con un roteiro narrado por la Catedral de San Martiño, tanto por el exterior del monumento arquitectónico como por el interior. La visita estará guiada por el director de la Universidad a Distancia en Ourense, Jesús Manuel García, buen conocedor de la catedral ourensana y que además tiene la habilitación como guía oficial de Turismo de Galicia. Las plazas son limitadas, por lo que es necesario inscribirse llamando al teléfono 988 788 385.

“Bella”, amor, arte y madurez en el ciclo animado del OUFF

Hoy, miércoles 1 de julio

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas / Gratuito

El ciclo “Anímate ao cine” del Festival de Cine de Ourense (OUFF) proyecta hoy “Bella”, largometraje de animación galardonado en los Premios Carmen. Esta emotiva película narra la historia de una joven que cuida a su padre con dependencia y se enamora de un grafitero. Las entradas son gratuitas hasta completar aforo.

Comienza una nueva edición de tai chi al aire libre en el Posío

Hoy, miércoles 1 de julio

Ourense / Xardín do Posío

A las 8:00 horas / Entrada libre

Nueva edición de “Tai chi na rúa”, una actividad gratuita que se desarrollará todas las mañanas de lunes a viernes, de 8,00 a 9,00 horas, hasta el día 17 de este mes. No necesita inscripción.

Mago Teto ofrece el espectáculo “O Camiño do afiador”

Hoy, miércoles 1 de julio

San Cibrao

Piscinas Ponte Noalla

A las 19:30 horas

Mago Teto ofrece el espectáculo “O Camiño do afiador”, que gira en torno a una rueda de afilar de los años 30 heredada de sus ancestros. Miles de historias y aventuras de otros tiempos son puestas en escena con la ayuda del ilusionismo. Entrada libre.

Exposición “Romfía”

Hasta el 19 de agosto

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Entrada libre

Exposición “Romfía” de Reme Remedios, un viaje artístico con pintura, vídeo y textil que transforma la memoria desde una profunda reflexión sobre la vida, la naturaleza y lo humano. La artista combina su labor creativa con la gestión de su espacio cultural DomusMacus en Pontevedra.