Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 20 de mayo?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este miércoles, 20 de mayo

La Región
La Región
Publicado: 20 may 2026 - 07:27 Actualizado: 20 may 2026 - 07:27
Ribadavia inaugura unha mostra que recolle o patrimonio dos oficios.
Ribadavia inaugura unha mostra que recolle o patrimonio dos oficios.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Ribadavia inaugura unha mostra que recolle o patrimonio dos oficios

  • Mércores 20 de maio
  • Ribadavia
  • Museo Etnolóxico
  • Ás 18:00 horas
  • Entrada libre

Inauguración da exposición “Oficios en extinción: Imaxes que contan, persoas con historias”, unha proposta cultural que rende homenaxe aos traballos tradicionais que forman parte da memoria colectiva de Galicia e que hoxe se atopan en risco de desaparición. A mostra, realizada polos alumnos do IES Chamoso Lamas dentro do programa educativo Proxecta Foto - Fotografía en Curso, reúne imaxes centradas en homes e mulleres que dedicaron a súa vida a oficios artesanais e labores transmitidos de xeración en xeración. A través da fotografía e do relato humano, a exposición busca poñer en valor tanto as técnicas e ferramentas destes traballos como o patrimonio inmaterial galego que representan.

Oímbra recibe o documental sobre Otero Pedrayo

  • Mércores 20 de maio
  • Oímbra / San Cibrao
  • Ás 18:20 horas
  • Entrada libre
Oímbra recibe o documental sobre Otero Pedrayo.
Oímbra recibe o documental sobre Otero Pedrayo.

Proxección do documental “Ramón Otero Pedrayo, dereito á paisaxe”, dirixido por María José Bravo Bosch e realizado coa colaboración das Bibliotecas Móbiles da Xunta de Galicia (Furgoteca). A obra aborda a conexión do escritor co territorio e a elaboración da considerada primeira guía de Galicia, afondando na súa visión da paisaxe e da natureza como elementos fundamentais da identidade galega.

A escultura de Gonzalo Eiriz, unha experiencia sensorial

  • Mércores 20 de maio
  • Ourense
  • CC Marcos Valcárcel
  • Ás 19:30 horas
  • Entrada libre

Gonzalo Eiriz inaugura “De pupila a pupila”, unha exposición na que reinterpreta os relatos da modernidade tardía a través das fracturas do presente. A súa proposta escultórica introduce unha linguaxe persoal entendida como experiencia sensorial.

Inscricións para asistir á andaina veciñal de Señorín

  • Domingo 7 de xuño
  • O Carballiño / Señorín
  • Ás 10:00 horas
  • Con inscrición

A asociación veciñal de Señorín impulsa a súa primeira andaina popular, cun percorrido de 10 quilómetros pensado para fomentar a convivencia e facer comunidade. O prazo de inscrición permanecerá aberto ata o 31 de maio na oficina de Avatel da rúa Norte.

Escolares da provincia corren polas rúas da cidade para defender o galego

  • Mércores 20 de maio
  • Ourense
  • Rúas do centro
  • Toda a mañá
Os rapaces reuníronse na Praza Maior de Ourense, dende os centros educativos da provincia.
Os rapaces reuníronse na Praza Maior de Ourense, dende os centros educativos da provincia. | Alba Peña

Ourense acolle a Festa Correlingua coa participación de dezasete centros educativos de Ourense, Maceda, O Carballiño, Vilamartín de Valdeorras e Nogueira de Ramuín. O alumnado gozará dunha xornada con actividades lúdicas, animación e música da man da Mekánica Rolling Band. Haberá programación tanto na Praza Maior como no Auditorio Municipal.

Unha primavera musical de cine

  • Mércores 20 de maio
  • Ourense
  • Cineclube Padre Feijóo
  • Ás 20:30 horas
  • Entrada libre

Proxección do documental “Banda sonora para un golpe de estado”, unha obra na que o jazz e os procesos de descolonización se mesturan nun intenso percorrido histórico ambientado na Guerra Fría.

Música na rúa para celebrar as Letras Galegas en Verín

  • Mércores 20 de maio
  • Verín
  • Praza da Alameda
  • Ás 20:00 horas

O alumnado do Conservatorio participa na programación das Letras Galegas cun concerto de percusión ao aire libre dentro do ciclo “Música na rúa”.

O futuro da alimentación, a debate no Pint of Science

  • Mércores 20 de maio
  • Ourense
  • Café & Pop Torgal
  • Ás 18:00 horas

Última sesión do festival “Pint of Science”, centrada nesta ocasión na temática “Alimentando o futuro: do mar á tradición”. A actividade contará con charlas de investigadores e científicos especializados.

O Liceo acolle a presentación do libro “Habelas hainas”

  • Mércores 20 de maio
  • Ourense
  • Liceo de Ourense
  • Ás 20:00 horas

Presentación da obra “Habelas hainas”, de Paco Ascón, un percorrido polos amores de Herminio e Divina. O autor estará acompañado por Xabier Casares, Avelino Jácome, Armando González e Evelio Traba.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats