Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles, 21 de enero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

La Semana de Teología vuelve a la fuente para saciar la sed de Dios

Comienza la XVII edición de la Semana de Teología. Bajo el título central “Volver a la fuente para saciar la sed de infinito” , el ciclo de conferencias busca profundizar en la búsqueda espiritual del ser humano contemporáneo partiendo del versículo del Salmo 42: “Tengo sed de Dios, del Dios vivo”.

El evento, impulsado desde la Diócesis, reunirá a destacados teólogos y autoridades eclesiásticas para analizar los retos de la fe en la actualidad. La sesión de apertura correrá a cargo de Pedro Fernández Castelao, quien disertará sobre “O ser humano e a súa sede de salvación”. En las próximas ponencias se abordarán cuestiones como “Newman y el camino a la conversión” o “Conversión pastoral en tiempos de increencia” y concluirá el sábado en la Catedral con una vigilia de oración.

DÓNDE: LICEO DE OURENSE

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

DIVULGACIÓN

Barbadás / Acogimiento familiar

La Asociación Gallega de Familias de Acogida (Acougo) organiza una charla informativa para dar a conocer el sistema de acogimiento familiar, una herramienta clave para garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes que no pueden convivir con sus familias de origen. El encuentro permitirá resolver dudas e intercambiar experiencias.

DÓNDE: A SOLAINA

CUÁNDO: A LAS 18,00 HORAS

EXPOSICIÓN

Ourense / “Segundo acto de fe”

Ana de Lara aborda su obra desde un lenguaje pictórico en la exposición Segundo acto de fe, que sigue más un canon que la realidad. La artista busca trasladar al espectador a un mundo extraño, cuestionando la brecha entre lo natural y lo artificial y siguiendo el camino del romanticismo actual, sutil y poético.

DÓNDE: MARISA MARIMÓN

CUÁNDO: HASTA EL 28 DE FEBRERO

CINE

Ourense / “Valor sentimental”

Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que ofrece a Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Ambas deberán afrontar su compleja relación familiar y la presencia de una actriz estadounidense.

DÓNDE: CINECLUBE PADRE FEIJÓO

CUÁNDO: A LAS 18,00 Y A LAS 21,00 HORAS

EXPOSICIÓN

O Barco / “Arte y humor”

Exposición Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote, organizada en colaboración con la Fundación Antonio Mingote, que propone un recorrido por la historia del arte a través de la mirada del aclamado dibujante, caricaturista, periodista y novelista.

DÓNDE: SALA ABANCA

CUÁNDO: HASTA EL 22 DE FEBRERO

ESTA SEMANA

Ourense / Santiago Barreiros

El fotógrafo ourensano Santiago Barreiros inaugura Read me, una exposición que recorre su historia personal a través de la fotografía en blanco y negro desde los años 70 hasta la actualidad. Una retrospectiva centrada en el retrato, con cerca de un centenar de imágenes que abarcan cinco décadas de trayectoria.

DÓNDE: CC MARCOS VALCÁRCEL

CUÁNDO: EL VIERNES A LAS 20,00 HORAS

ESTA SEMANA

Ourense / Coloquio

Coloquio La crisis de la vivienda y cómo conjugar las perspectivas rural y urbana, en el que participarán Elvira Carregado, Juan Cabanelas, Román Gómez y Daniel Hermosilla, expertos vinculados al sector inmobiliario y a la construcción.