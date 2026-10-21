Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 21 de octubre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Recorrido por la historia del arte a través de la mirada de Mingote

Hoy, miércoles 21 de octubre

Xinzo de Limia / Casa da Cultura

A las 12:00 horas

Entrada libre

Inauguración de la exposición “Arte y humor. El ingenio de Antonio Mingote”, una muestra organizada por Afundación en colaboración con la Fundación Antonio Mingote, para explorar la Historia del Arte a través de los ojos del aclamado dibujante, invitando a descubrir la mirada lúcida y mordaz de uno de los grandes maestros del humor gráfico español. A través de sus dibujos, viñetas y reflexiones visuales, Mingote retrata con ironía y elegancia la sociedad de su tiempo. Desde que con solo 13 años publicó su primer dibujo en Gente Menuda, su trayectoria y éxito fueron imparables y dibujo viñetas diarias durante más de cincuenta años. Se podrá visitar hasta el 27 de noviembre en la Casa da Cultura de Xinzo de Limia, de lunes a viernes de 9,00 a 14,30 horas y de 15,30 a 21,00 horas.

La representación femenina en la literatura, en la Biblioteca de Maceda

Hoy, miércoles 21 de octubre

Maceda / Biblioteca

A las 10:30 horas

Entrada libre

La de Maceda celebra el Día de las Bibliotecas con una amplia agenda de actividades culturales y educativas dirigidas a todos los públicos. En la jornada de hoy habrá una sesión dedicada a la Representación de lo femenino en la literatura, orientada al alumnado del IES San Mamede de Maceda a las 10,30 horas. Mañana, jueves, a las 18,00 horas, juegos de mesa con la actividad “El pueblo duerme”.

“Palestina 36”, una película en la que se retrata a un pueblo al borde del colapso

Hoy, miércoles 21 de octubre

Ourense / Cineclube Padre Feijóo

A las 18:00 y 21:00 horas

5 euros

Proyección de “Palestina 36”, un filme que se traslada a un año en el que el país está al borde del colapso. La resistencia árabe contra el Mandato Británico crece al mismo ritmo que la llegada de refugiados judíos procedentes de Europa. Abrumado, el joven Yusuf se debate entre proteger la vida que conoce y unirse a quienes lo arriesgan todo por la libertad de su pueblo. No es el único cuya lealtad se pondrá a prueba. Khouloud, una periodista comprometida, es testigo de intrigas y actos de heroísmo que cambiarán el rumbo de la región.

Los investigadores del patrimonio exponen sus estudios

Jueves y viernes

Ourense / Campus universitario

A las 16:00 horas

Entrada libre

Tercera edición de la Conferencia de Investigación sobre Patrimonio, que constituye un espacio de encuentro e intercambio científico en el que diez doctorandos ofrecerán ponencias sobre patrimonio material e inmaterial, memoria e identidad, paisaje cultural, conservación, arqueoastronomía, patrimonio digital y aplicaciones de la IA, entre otros temas.