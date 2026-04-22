Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 22 de abril?

El río Limia a su paso por la localidad de Xinzo.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Xinzo celebra la cultura que viaja desde Portugal a través del Limia

Jueves 23 de abril

Xinzo de limia

Casa da cultura

A las 18:00 horas

Entrada libre

III Xornadas da Palabra Galaico-Portuguesa, una cita que combina literatura, música y tradición con el objetivo de reforzar los lazos culturales entre Galicia y Portugal. La jornada comenzará a las 18:00 horas con la presentación de “Sempre abril”, a cargo de Armando, acompañada de un microconcierto titulado “As músicas que nos unen”. A las 19:00 horas intervendrá Gustavo Adolfo Garrido García, vicepresidente de la Fundación Carlos Casares, quien ofrecerá un recorrido por la literatura gallego-portuguesa, destacando los elementos comunes entre ambas tradiciones. A las 20:00 horas será el turno de la presentación del proyecto Aritmar, una iniciativa que promueve la música y la poesía gallega y portuguesa. La sesión incluirá una actuación musical a cargo de Germán Estévez. El cierre de la jornada llegará a las 21:00 horas con una degustación de miel ecológica Sovoral y dulces portugueses.

Los estudiantes del Campus conocen sus oportunidades laborales futuras

Miércoles 22 de abril

Ourense

Campus

A las 12:00 horas

Entrada libre

Estudiantes del Campus de Ourense en su camino a clase.

Nueva edición de EmpregoInCampus, una feria académica que ofrece a estudiantes de diferentes titulaciones y a personas que han sufrido un accidente laboral la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades profesionales que ofrecen más de 46 entidades, incluyendo empresas de diversos sectores y de la administración pública. Asistirán representantes institucionales. Abierta a todos los públicos en el Pabellón de Deportes.

Los belgas OkiDok cierran el ciclo cultural Noites Bárbaras de Barbadás

Viernes 24 de abril

Barbadás

Casa da cultura

A las 20:30 horas

Con invitación

El ciclo cultural Noites Bárbaras dfe Barbadás finaliza este viernes con la actuación de los belgas OkiDok con el espectáculo “Slips Inside”. Pierrot y Marcel subirán al escenario para demostrar su gran talento a través de la acrobacia, la mímica, el humor y la danza. Se trata de una propuesta de alta calidad, premiada internacionalmente en el Festival de Payasos de Milán y con más de 500 representaciones en diferentes partes del mundo. El espectáculo comienza a las 20:30 horas en la Casa da Cultura y, al finalizar, el público podrá disfrutar de un refrigerio.

“Canto General” de Neruda y Theodorakis

Viernes 24 de abril

Ourense

Auditorio

A las 20:00 horas

Entrada gratis

El Canto General es un amplio poema épico sobre la historia y los destinos de los pueblos de América. Es el canto del nacimiento, del combate y del sacrificio. Pablo Neruda fue un poeta con un imaginario potente y un lirismo delicado. Mikis Theodorakis, pone en música magistralmente sus poemas con pasos gracias a un ritmo con cambios constantes. El Coro del Canto viene de Bretaña, (Francia).

Caminata de montaña de Entrimo

Sábado 25 de abril

Entrimo

Plaza del Concello

A las 9:00 horas

Inscripción

Andaina de montaña que se celebrará en Entrimo y que constará de dos rutas de 50 y 25 kilómetros. La prueba tendrá su salida será a las 09,00 horas desde la Plaza do Concello. Inscripciones en sportmaniacs.com.

Ourense / “La sombra de mi padre”

En el transcurso de un día en Lagos, un padre y sus hijos lidian con tensiones de su relación mientras la ciudad se tambalea.

DÓNDE: Cineclube Padre Feijóo

CUÁNDO: A las 18,00 y a las 21,00 horas

Ourense / ”El padre ausente”

Presentación del libro de Alfonso de Sas Prada, “El padre ausente”, que cierra la trilogía de “El cementerio de los ingleses”.

DÓNDE: Liceo de Ourense

CUÁNDO: A las 19,30 horas

Ourense / “Auria Música”

Concierto de la Wind Band Rock dentro del ciclo Auria Música, organizado por el CMUS. Entrada con invitación.