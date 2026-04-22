Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 22 de abril?

FEIRA GALEGA DE ARTESÁNS
Ribadavia unirá artesanía y vino en el puente de mayo
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Jueves 23 de abril
III Xornadas da Palabra Galaico-Portuguesa, una cita que combina literatura, música y tradición con el objetivo de reforzar los lazos culturales entre Galicia y Portugal. La jornada comenzará a las 18:00 horas con la presentación de “Sempre abril”, a cargo de Armando, acompañada de un microconcierto titulado “As músicas que nos unen”. A las 19:00 horas intervendrá Gustavo Adolfo Garrido García, vicepresidente de la Fundación Carlos Casares, quien ofrecerá un recorrido por la literatura gallego-portuguesa, destacando los elementos comunes entre ambas tradiciones. A las 20:00 horas será el turno de la presentación del proyecto Aritmar, una iniciativa que promueve la música y la poesía gallega y portuguesa. La sesión incluirá una actuación musical a cargo de Germán Estévez. El cierre de la jornada llegará a las 21:00 horas con una degustación de miel ecológica Sovoral y dulces portugueses.
Miércoles 22 de abril
Nueva edición de EmpregoInCampus, una feria académica que ofrece a estudiantes de diferentes titulaciones y a personas que han sufrido un accidente laboral la oportunidad de conocer de primera mano las oportunidades profesionales que ofrecen más de 46 entidades, incluyendo empresas de diversos sectores y de la administración pública. Asistirán representantes institucionales. Abierta a todos los públicos en el Pabellón de Deportes.
Viernes 24 de abril
El ciclo cultural Noites Bárbaras dfe Barbadás finaliza este viernes con la actuación de los belgas OkiDok con el espectáculo “Slips Inside”. Pierrot y Marcel subirán al escenario para demostrar su gran talento a través de la acrobacia, la mímica, el humor y la danza. Se trata de una propuesta de alta calidad, premiada internacionalmente en el Festival de Payasos de Milán y con más de 500 representaciones en diferentes partes del mundo. El espectáculo comienza a las 20:30 horas en la Casa da Cultura y, al finalizar, el público podrá disfrutar de un refrigerio.
Viernes 24 de abril
El Canto General es un amplio poema épico sobre la historia y los destinos de los pueblos de América. Es el canto del nacimiento, del combate y del sacrificio. Pablo Neruda fue un poeta con un imaginario potente y un lirismo delicado. Mikis Theodorakis, pone en música magistralmente sus poemas con pasos gracias a un ritmo con cambios constantes. El Coro del Canto viene de Bretaña, (Francia).
Sábado 25 de abril
Andaina de montaña que se celebrará en Entrimo y que constará de dos rutas de 50 y 25 kilómetros. La prueba tendrá su salida será a las 09,00 horas desde la Plaza do Concello. Inscripciones en sportmaniacs.com.
Ourense / “La sombra de mi padre”
En el transcurso de un día en Lagos, un padre y sus hijos lidian con tensiones de su relación mientras la ciudad se tambalea.
Ourense / ”El padre ausente”
Presentación del libro de Alfonso de Sas Prada, “El padre ausente”, que cierra la trilogía de “El cementerio de los ingleses”.
Ourense / “Auria Música”
Concierto de la Wind Band Rock dentro del ciclo Auria Música, organizado por el CMUS. Entrada con invitación.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
FEIRA GALEGA DE ARTESÁNS
Ribadavia unirá artesanía y vino en el puente de mayo
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 22 de abril?
PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, martes 21 de abril?
Lo último
ESPECTÁCULO ASTRONÓMICO
La lluvia de estrellas Líridas 2026: cuándo y dónde ver el pico máximo en Ourense