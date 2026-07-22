Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 22 de julio?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La capilla de A Madanela de Lobás acoge la romería y comida popular

Miércoles 22 de julio

O Carballiño / Santa Uxía de Lobás

A las 14:00 horas / 30 euros

O Carballiño recupera este año la costumbre de instalar una mesa en el tradicional picnic de la peregrinación de A Madanela, que se celebra hoy y es la única en el municipio, ya que la de Saleta, que pone fin a las fiestas patronales cada año, tiene lugar en el municipio de Boborás. La celebración incluye misas (la principal a las 13,00 horas), procesiones y almuerzo. El menú, que tendrá un precio de 30 euros, consistirá en empanadas, embutidos, barbacoa y postres. La peregrinación a A Madanela, parte de las fiestas de Santa Uxía de Lobás (que se celebran de martes a jueves), va más allá de los actos litúrgicos y se convierte también en una cita para reuniones familiares y de amigos en un lugar que los vecinos cuidan con especial esmero, plantando árboles para que conserve su encanto. Para adquirir los tickets de la comida, deben comunicarse con el Concello llamando al 988 530 007.

Tarde especial para disfrutar y limpiar el entorno de las cigüeñas en Maceda

jueves 23 de julio

maceda / vilar de cás

a las 18:00 horas / entrada libre

Amigos das Cegoñas organiza una tarde diferente, divertida y muy bonita para compartir entre todas, en la que niñas, niños, mujeres y personas mayores en la que podrán aprender, colaborar y disfrutar cuidando el entorno. Durante la actividad hablarán de cómo el cambio climático afecta a las cigüeñas y a la biodiversidad y limpiarán el entorno del nido del pueblo de Vilar de Cás.

Últimos días para visitar la exposición de Xosé Poldras en la sala Alterarte

hasta el jueves, 23 de julio

ourense / campus

de 9:00 a 21:00 horas

La Sala Alterarte del Campus Universitario acoge la exposición “...miña prenda” del artista Xosé Poldras, comisariada por Marta García para cerrar la programación del curso académico, reuniendo una cuidada selección de grabados, pinturas como “O salgueiro”, esculturas de carácter mitológico y cuadernos personales que marcan un punto de inflexión en su trayectoria, ya que el creador toma por primera vez su propia memoria y vivencias como territorio principal de referencia y autoconocimiento.

Diversidad cultural y música en el Festival Evangélico

hoy, miércoles 22 de julio

ourense / auditorio municipal

a las 20:00 horas / entrada libre

Segunda edición del Festival Evangélico de la Iglesia de Ourense, un evento cultural gratuito que busca destacar el talento musical y la expresión artística de la cultura gitana a través de un programa variado que abarca diversos estilos y épocas. Toda la ciudadanía está invitada a participar en este espectáculo, pensado para toda la familia, y disfrutar de la tradición.