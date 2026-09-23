Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 23 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Barbadás apuesta por el arte mural como herramienta empoderadora

Hoy, miércoles 23 de septiembre

Barbadás / Parque dos Patos

A las 10:30 horas / entrada libre

Creación de un mural colaborativo dentro del programa Luz Pozo Garza. La actividad, que comenzará a las 10:30 horas, está dirigida a todas las mujeres, tengan o no conocimientos de pintura y muralismo. En este sentido, el gobierno local anima a todos los residentes a participar y disfrutar de su creatividad en comunidad, en un espacio de libertad creativa.

Ya por la tarde, el programa continúa con una charla sobre estrategia digital y el uso de inteligencia artificial para la búsqueda de empleo. En este caso, se llevará a cabo en la sede de la asociación de vecinos As Lamas, a las 19:00 horas.

Mañana, jueves, continúan las actividades con una reunión en el Fonval a las 17:00 horas, en la que las participantes abordarán las oportunidades de la mujer en edad laboral.

Tres mujeres iberoamericanas y su lucha por la defensa medioambiental

Hoy, miércoles 23 de septiembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:00 horas / entrada libre

El Ateneo de Ourense, en colaboración con Intermón Oxfam, organiza la proyección de "La ilusión de la abundancia", un documental belga que presenta la lucha de tres mujeres iberoamericanas que comparten el objetivo común de liderar la lucha ambiental contra las grandes corporaciones, mientras compiten con gobiernos y empresas.

Unha ollada ó territorio do futuro a través da mirada de Vicente Risco

Sábado 26 de septiembre

Allariz / Fundación Vicente Risco

A las 9:30 horas / con inscripción

El último tomo editado del Boletín Auriense incluye la publicación del trabajo inédito de Juan Carlos Rivas Fernández-Xesta que incluye dos cartas enviadas por Vicente Risco a Juan Fernández Pérez "Xesta". | La Región

"Vicente Risco: da construción histórica ao territorio do futuro", unha xornada organizada pola Fundación Vicente Risco e o Consello da Cultura Galega que propón tratar a terra, non como un espazo estático, senón como unha construción viva e determinante no porvir do país.

A través de cinco eixos estratéxicos, analizarase o territorio imaxinado, afondando na carga emocional, cultural e simbólica que a creación lle asigna á paisaxe. A inscrición é gratuíta na propia sede da Fundación, cun número límite de 20 persoas.

Redescubrir a cidade a través dos cambios nos monumentos

Xoves 24 de setembro

Ourense / Biblioteca Nós

Ás 16:30 horas / con inscrición

A Biblioteca Nós retoma o programa de roteiros guiados pola cidade da man de Xeitura. Nesta ocasión propoñen "O Ourense removido", un percorrido polos elementos e monumentos do mapa urbano mudados de lugar ou directamente desaparecidos para achegar ós participantes ao proceso de transformación da cidade.

Inscricións presenciais ou nos teléfonos 988 788 385 / 386.

La importancia del Trabajo Social en la conducta suicida

Hoy, miércoles 23 de septiembre

Ourense / Campus

A las 10:00 horas / entrada libre

"Traballo social e prevención da conduta suicida. Da evidencia científica á intervención profesional", una jornada organizada por el Grupo de Estudios en Trabajo Social.

Segunda jornada del Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia

Ourense / Divulgación

A las 9:00 horas

Campus universitario

Segunda jornada del Congreso Internacional de la Gestión de la Balneoterapia, con conferencias, mesas redondas, comunicaciones y sesiones de pósteres sobre la gestión de los balnearios y las propiedades terapéuticas de las aguas mineromedicinales.

Proyección del documental "Ao son da nova regueifa"

Allariz / Cine

A las 11:00 horas / entrada libre

Casa da Cultura

Proyección del documental "Ao son da nova regueifa", un viaje que busca los puentes construidos entre la tradición y sus expresiones más contemporáneas. Entrada libre.

Proyección del documental "360 curvas"

Celanova / Cine

A las 20:00 horas / entrada libre

Sala dos Arcos

Proyección del documental "360 curvas", que hace referencia a la distancia que separa A Fonsagrada de Lugo, un largo, difícil y empinado camino entre montañas que refleja el declive de un lugar. Entrada libre.