PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 24 de junio?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
A Biblioteca Nós organiza esta semana dous roteiros para descubrir a evolución histórica de Ourense a través do seu patrimonio. Baixo o título “A música e Ourense”, as actividades propoñen un percorrido pola cidade para analizar a súa transformación urbanística e cultural desde diferentes perspectivas. A primeira saída estará centrada nas pontes, ríos e fontes da cidade, mentres que a segunda abordará a evolución do seu desenvolvemento urbano.
Xa está aberto o prazo para participar na Andaina Solidaria da Festa do Pan de Cea, unha iniciativa que combina deporte, saúde e solidariedade a beneficio da Asociación Española Contra o Cancro (AECC). As persoas interesadas poden formalizar a súa inscrición a través dos canais habilitados pola organización.
El Teatro Principal acoge “Noche de Oriente y solidaridad”, un espectáculo que fusiona danza oriental, música y emoción con un marcado carácter solidario. La recaudación se destinará a la Asociación de Diabéticos Auria. La gala estará dirigida por la bailarina y coreógrafa Ariia y contará con la participación de diferentes artistas invitados.
La Asociación de Personas con Discapacidad de Comarca da Limia (Algaria) organiza el IV Torneo de Ajedrez Inclusivo, una cita que combina competición, integración y convivencia. La organización recuerda que el plazo de inscripción finaliza próximamente y que las plazas son limitadas. El evento está abierto a participantes de diferentes edades y niveles.
El Arquivo Histórico de Ourense acoge una exposición dedicada a la vida y obra de Ramón Otero Pedrayo con motivo del 40 aniversario de la declaración del autor como Año Oteriano por parte del Parlamento de Galicia. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes hasta el próximo mes de septiembre.
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