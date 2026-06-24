Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 24 de junio?

PLANES EN OURENSE

¿Qué hacer hoy en Ourense? La agenda de eventos de la provincia te cuenta los mejores planes de este miércoles, 24 de junio

Dous roteiros para redescubrir a historia patrimonial da cidade
Dous roteiros para redescubrir a historia patrimonial da cidade

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Dous roteiros para redescubrir a historia patrimonial da cidade

  • Xoves e venres
  • Ourense / Biblioteca Nós
  • Varios horarios / Con inscrición

A Biblioteca Nós organiza esta semana dous roteiros para descubrir a evolución histórica de Ourense a través do seu patrimonio. Baixo o título “A música e Ourense”, as actividades propoñen un percorrido pola cidade para analizar a súa transformación urbanística e cultural desde diferentes perspectivas. A primeira saída estará centrada nas pontes, ríos e fontes da cidade, mentres que a segunda abordará a evolución do seu desenvolvemento urbano.

Aberta a inscrición para a Andaina Solidaria da Festa do Pan de Cea

  • Domingo 28 de xuño
  • San Cristovo de Cea
  • Ás 9:00 horas / Con inscrición

Xa está aberto o prazo para participar na Andaina Solidaria da Festa do Pan de Cea, unha iniciativa que combina deporte, saúde e solidariedade a beneficio da Asociación Española Contra o Cancro (AECC). As persoas interesadas poden formalizar a súa inscrición a través dos canais habilitados pola organización.

Espectáculo de danzas orientales con fines benéficos en el Teatro Principal

  • Jueves 25 de junio
  • Ourense / Teatro Principal
  • A las 22:00 horas / Desde 10 euros

El Teatro Principal acoge “Noche de Oriente y solidaridad”, un espectáculo que fusiona danza oriental, música y emoción con un marcado carácter solidario. La recaudación se destinará a la Asociación de Diabéticos Auria. La gala estará dirigida por la bailarina y coreógrafa Ariia y contará con la participación de diferentes artistas invitados.

Últimos días para anotarse al torneo de ajedrez de Xinzo

  • Sábado 27 de junio
  • Xinzo de Limia / Casa da Cultura
  • A las 15:30 horas / Con inscripción

La Asociación de Personas con Discapacidad de Comarca da Limia (Algaria) organiza el IV Torneo de Ajedrez Inclusivo, una cita que combina competición, integración y convivencia. La organización recuerda que el plazo de inscripción finaliza próximamente y que las plazas son limitadas. El evento está abierto a participantes de diferentes edades y niveles.

Exposición del aniversario de Otero Pedrayo

  • Hoy, miércoles 24 de junio
  • Ourense / Arquivo Histórico
  • Hasta el 11 de septiembre / Entrada libre

El Arquivo Histórico de Ourense acoge una exposición dedicada a la vida y obra de Ramón Otero Pedrayo con motivo del 40 aniversario de la declaración del autor como Año Oteriano por parte del Parlamento de Galicia. La muestra podrá visitarse de lunes a viernes hasta el próximo mes de septiembre.

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