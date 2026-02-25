Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 25 de febrero?

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Torneo de bádminton para todas las edades impulsado por +Deporte

Continúan las actividades de + Deporte La Región con las que se pretende fomentar la práctica de la actividad deportiva en la provincia. Esta vez el turno es para uno de los deportes más practicados como es el bádminton. El evento incluye la participación de jugadores en las categorías senior, veteranos y parabádminton, en colaboración con el Club Athlos. La competición responde al compromiso de +Deporte La Región por promover la práctica deportiva en todos los niveles y edades y se celebra en un momento en que el bádminton regional cobra mayor visibilidad. En ese sentido, esta modalidad ha venido consolidándose como un deporte con creciente participación base y territorial. Este torneo ourensano de bádminton se suma de este modo a la agenda deportiva impulsada desde el diario ourensano.

Dónde: IES As Lagoas

Cuándo: A las 19.00 horas

FORMACIÓN

O Carballiño / Cuentacuentos

Módulo “Conviértete en tu gestor online: aprende a usar la banca, el comercio y la administración pública”, dirigido a personas de entre 18 y 65 años, pensado para formar a profesionales en el uso de la tecnología, promoviendo el derecho a la desconexión digital para conciliar la vida personal y laboral y mejorar la salud.

DÓNDE: Aula multiusos

CUÁNDO: a las 10,30 horas

DIVULGACIÓN

Ourense / “A viaxe de Ruth”

Jornada de conmemoración del centenario del viaje de Ruth Matilda Anderson para retratar Galicia. Además de la presentación del documental “A viaxe de Ruth” de Jaime Pardo y Xosé Reinosa, habrá la conferencia “La fotografía documental y el legado de Ruth Matilda Anderson”, del fotógrafo Eutropio Rodríguez.

DÓNDE: CC Marcos Valcárcel

CUÁNDO: a las 18,30 horas

PRESENTACIÓN

Ourense / “Entre los muros del olvido”

Entre los muros del olvido narra la historia de Ramón García Martínez, un hombre nacido en Almería cuya vida es un ejemplo de lucha constante. Desde una infancia marcada por la pobreza, la pérdida de su padre y los duros trabajos en el campo hasta la supervivencia en el campo de concentración de Mauthausen.

DÓNDE: Liceo de Ourense

CUÁNDO: a las 19:00 horas

PRESENTACIÓN

Ourense / “Las fuerzas que mueven el mundo”

José Luis Marín y Celia Hernando, miembros del colectivo de geopolítica y asuntos internacionales El Orden Mundial presentan su libro-atlas, una explicación visual y accesible de las fuerzas geopolíticas, económicas y tecnológicas que impulsan el mundo.

DÓNDE: librería Eixo

CUÁNDO: a las 19,30 horas

EXPOSICIÓN

Ourense / “Arsenal de la quimera”

El pintor ourensano José Lino Monjardín Fernández presenta una muestra panorámica donde explora la convergencia entre mar, historia y sociedad con protagonismo del mar y las ciudades costeras gallegas, reflejando la identidad marítima y funcionando como un antídoto frente a la rutina.

DÓNDE: sala valente

CUÁNDO: hasta el 8 de marzo

MAÑANA

Ourense / Foro La Región

“Silver economy. El poder de la generación infinita” contará con la participación del periodista Agustín Medina y el publicista Francisco González para abordar los temas económicos y sociales que afectan a todas las generaciones, con especial hincapié en los intereses de las personas mayores de 55 años.