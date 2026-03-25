PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 25 de marzo?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Nueva cita del Foro La Región, protagonizado por el empresario Félix Revuelta. Su historia personal es la base de su pensamiento ejecutivo actual. Nacido en Burgos y criado entre valores familiares sólidos, Revuelta ha construido una trayectoria ejemplar marcada por la iniciativa, la visión estratégica y la perseverancia. Presidente del Consejo de Administración y de la Junta Directiva de la Unión Deportiva Logroñés y miembro de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol desde 2018, es además presidente ejecutivo del Grupo Naturhouse y su máximo accionista a través de Kiluva.
Durante el encuentro, compartirá su experiencia vital y profesional, que recoge en su libro “El fracaso es el principio del éxito”. El presidente de Naturhouse llega así a Ourense para explicar las claves de su trayectoria y desgranar la filosofía de gestión que le ha permitido construir un grupo con presencia internacional partiendo de una formación económica y una experiencia profesional diversa que comenzó lejos de los despachos de dirección. La asistencia al Foro La Región es por invitación pero los interesados podrán seguir la charla en en directo a trevés de Telemiño y por streaming en la página web laregion.es.
ENCUENTRO
Ourense / Feria educativa
Segunda edición de la feria “Educa Ourense. Espacio para la Innovación y la Colaboración Educativa”, con el doble objetivo de consolidarse como un espacio donde los jóvenes puedan obtener información y orientación para su futuro, así como convertirse en una herramienta para que el profesorado establezca sinergias innovadoras y colaborativas que contribuyan a su desempeño profesional.
LITERATURA
Vilardevós / Día de la Poesía
La Furgoteca visita la localidad para celebrar el Día da poesía con esta charla-obradoiro en la que los participantes hablarán sobre poesía, fotografía y vídeopoesía repasando autores y obras de ambas disciplinas.
ENCUENTRO
Ourense / Inspiro
Encuentro entre el tejido empresarial y los diferentes modelos formativos, en donde las ideas, el talento y la experiencia se unen para inspirar a otras personas en sus proyectos de vida, tanto personales como profesionales y generar sinergias que permitan transformar y avanzar como sociedad comprometida.
PREMIOS
Ourense / Clara Campoamor
El jurado de la vigésima edición del Premio Clara Campoamor acordó, por unanimidad, concederle el galardón de este año a la empresaria y abogada ourensana Marisol Nóvoa Rodríguez a título póstumo, destacando su figura como un ejemplo de compromiso, solvencia profesional y vocación de servicio público.
RELIGIÓN
Ourense / Semana Santa
La programación de la Semana Santa en la ciudad arranca de forma oficial con el pregón, que correrá a cargo de Rafael Benito Melero González presidente de la Cofradía de la Vera Cruz de O Carballiño. Los actos continuarán el viernes con el Viacrucis Diocesano.
CINE
Ourense / “La tarta del presidente”
Irak, década de 1990. La pequeña Lamia recibe la misión de preparar un pastel para el cumpleaños del presidente Saddam Hussein. Acompañada por su amigo Saeed y con su gallo Hindi a cuestas, recorre Bagdad en busca de los ingredientes, viviendo una serie de aventuras que transformarán su vida.
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