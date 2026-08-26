PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 26 de agosto?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
Taller divulgativo “Ourense e a auga”, una actividad enmarcada en la agenda cultural gallega que busca acercar a los asistentes al rico patrimonio termal y natural de las tierras del Xurés. Durante la sesión, los participantes tendrán la oportunidad de situar en el mapa las diferentes fuentes y termas que salpican la provincia, incluyendo enclaves destacados como Bande o Lobios, y conocer de primera mano los motivos por los cuales este territorio lleva milenios hirviendo bajo los pies. La actividad, de carácter gratuito, está diseñada para la participación transversal de público adulto, infantil y juvenil, fomentando el conocimiento y la puesta en valor de la identidad termal.
Cierre del ciclo de cine al aire libre organizado por los vecinos de la parroquia de Urros con la proyección de Shrek, la famosa historia de un ogro amargado que descubre que su pantano ha sido invadido por criaturas de cuentos de hadas, desterradas por el obsesivo gobernante Lord Farquaad. Con la ayuda de Donkey, Shrek hace un pacto con Farquaad para rescatar a la princesa Fiona.
La sexta edición del ciclo Cata Sonora se despide con el músico Paulo Pascual y su espectáculo “Theremin e complementos”. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores citas, será en el interior del Museo do Viño. Pascual propone un recorrido sonoro protagonizado por el theremín, uno de los instrumentos electrónicos más antiguos y sorprendentes de la historia de la música, combinándolo con otros recursos sonoros y electrónicos para transitar entre la música contemporánea, la improvisación o las bandas sonoras.
Última sesión de la programación de cuentacuentos de verano en las bibliotecas municipales de la ciudad. En esta ocasión, Galerna Crúa ofrecerá el espectáculo “Cantos e contos da foresta”, un espectáculo infantil de música, cuentos y juegos musicales protagonizado por los personajes Milmañas y Maruxiña con el objetivo de fomentar la lectura y la tradición oral.
Exposición que combina los trabajos artesanales de ganchillo realizados por las mujeres del municipio con la muestra “Mundos Oterianos desde Caldelas”, organizada con motivo del Año Otero Pedrayo.
Muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, que ofrece un recorrido por la historia de Ourense.
Exposición híbrida formada por fotografías, litofanías y vídeo elaborados por el alumnado del IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño, centrada en oficios y profesiones que forman parte de la memoria etnográfica.
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