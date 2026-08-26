Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 26 de agosto?

Una de las pozas actuales, al fondo la finca donde se erigirá el nuevo centro termal.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Taller para descubrir y valorar el potencial termal de la provincia

Hoy, miércoles 26 de agosto

Muiños / Porta do Xurés

A las 10:30 horas / entrada libre

Taller divulgativo “Ourense e a auga”, una actividad enmarcada en la agenda cultural gallega que busca acercar a los asistentes al rico patrimonio termal y natural de las tierras del Xurés. Durante la sesión, los participantes tendrán la oportunidad de situar en el mapa las diferentes fuentes y termas que salpican la provincia, incluyendo enclaves destacados como Bande o Lobios, y conocer de primera mano los motivos por los cuales este territorio lleva milenios hirviendo bajo los pies. La actividad, de carácter gratuito, está diseñada para la participación transversal de público adulto, infantil y juvenil, fomentando el conocimiento y la puesta en valor de la identidad termal.

Proyección para todos los públicos para cerrar el ciclo de cine de Allariz

Hoy, miércoles 26 de agosto

Allariz / San Mamede de Urros

A las 20:00 horas / entrada libre

Cierre del ciclo de cine al aire libre organizado por los vecinos de la parroquia de Urros con la proyección de Shrek, la famosa historia de un ogro amargado que descubre que su pantano ha sido invadido por criaturas de cuentos de hadas, desterradas por el obsesivo gobernante Lord Farquaad. Con la ayuda de Donkey, Shrek hace un pacto con Farquaad para rescatar a la princesa Fiona.

El theremín de Paulo Pascual cierra el ciclo musical Cata Sonora de Ribadavia

Jueves, 27 de agosto

Ribadavia / Museo do Viño de Galicia

A las 21:00 horas / entrada libre

La sexta edición del ciclo Cata Sonora se despide con el músico Paulo Pascual y su espectáculo “Theremin e complementos”. En esta ocasión, a diferencia de las anteriores citas, será en el interior del Museo do Viño. Pascual propone un recorrido sonoro protagonizado por el theremín, uno de los instrumentos electrónicos más antiguos y sorprendentes de la historia de la música, combinándolo con otros recursos sonoros y electrónicos para transitar entre la música contemporánea, la improvisación o las bandas sonoras.

Cuentos y juegos del bosque en la biblioteca de A Ponte

Hoy, miércoles 26 de agosto

Ourense / Biblioteca A Ponte

A las 11:00 horas / con inscripción

Última sesión de la programación de cuentacuentos de verano en las bibliotecas municipales de la ciudad. En esta ocasión, Galerna Crúa ofrecerá el espectáculo “Cantos e contos da foresta”, un espectáculo infantil de música, cuentos y juegos musicales protagonizado por los personajes Milmañas y Maruxiña con el objetivo de fomentar la lectura y la tradición oral.

Muestra que combina ganchillo y mundos oterianos

Hasta el 31 de agosto

Castro Caldelas / Salón Noble del Castillo

Exposición que combina los trabajos artesanales de ganchillo realizados por las mujeres del municipio con la muestra “Mundos Oterianos desde Caldelas”, organizada con motivo del Año Otero Pedrayo.

“Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”

Hasta el 30 de agosto

Ourense / CC Marcos Valcárcel

Muestra “Chronicon Auriensis, unha viaxe desde a prehistoria ata a Idade Media”, de Alberto Cacharrón y Miguel Mosquera, que ofrece un recorrido por la historia de Ourense.

“Oficios en extinción: imaxes que contan, persoas con historias”

Hasta el 31 de diciembre

Ribadavia / Museo Etnolóxico

Exposición híbrida formada por fotografías, litofanías y vídeo elaborados por el alumnado del IES Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño, centrada en oficios y profesiones que forman parte de la memoria etnográfica.