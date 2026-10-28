Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 28 de octubre?

Un viaje a través de la diversidad y la riqueza de la fauna ibérica.

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Un viaje a través de la diversidad y la riqueza de la fauna ibérica

Hoy, miércoles 28 de octubre

A Rúa / centro cultural avenida

A las 11:30 horas / entrada libre

Inauguración de la exposición fotográfica “Fauna esencial”, que propone un recorrido enriquecedor por la diversidad de la fauna silvestre. Está compuesta por 28 fotografías tomadas por el naturalista Ezequiel Martínez, fotógrafo especializado en retratos de naturaleza que colabora con numerosas publicaciones especializadas. Las imágenes están acompañadas de textos explicativos con las características biológicas, hábitats, costumbres, dieta, distribución geográfica o los peligros que enfrentan para su supervivencia. Una exposición de retratos de gran formato con primeros planos de algunas de las especies más significativas de la península ibérica, como el oso pardo, la cigüeña, el buitre leonado, el gamo, el ciervo, el búho y el águila imperial. Podrá visitarse hasta el 26 de noviembre.

Terrorífica clase de zumba al ritmo de Samaín diseñada para todos los públicos

Hoy, miércoles 28 de octubre

Ribadavia / centro deportivo

A las 20:30 horas / entrada libre

Sesión de Zumba Meigo en las instalaciones del Centro Deportivo Municipal O Consello. En esta actividad, abierta a todo el público, se anima a los participantes a asistir ataviados con su disfraz más terrorífico para disfrutar de una clase temática llena de ritmo. La programación de Samaín de la localidad continúa el viernes en la Casa da Cultura con una cita de Baile Moderno Meigo.

Acrobacias y piruetas como ejemplo del dramático paso a la adolescencia

Viernes 30 de octubre

Ourense / teatro principal

A las 20:00 horas / desde 8 euros

Acrobacias imposibles, aéreos impresionantes, comedia hilarante, danza, clown se unen en una historia cautivadora. “A serie clopen” es un espectáculo multidisciplinar que reflexiona, en tono de humor, sobre los retos que tiene que afrontar la juventud en estos tiempos de incerteza a través de Alicia, una adolescente que está en ese momento vital donde comienza a construir su identidad y a investigar el mundo que la rodea. Su cuarto sigue lleno de muñecas y juguetes, pero las preguntas invaden su mente. Entradas a la venta en ataquilla.com.

Una mirada hacia el paisaje vitivinícola en el cine y los libros

Hoy, miércoles 28 de octubre

Ourense / liceo

A las 19:00 horas / entrada libre

La UNED celebra la primera de dos jornadas del programa “Humanidades a corta distancia” de la mano de los doctores Julio Fernández Portela y David Albarrán Periañez. El primero expondrá “La construcción literaria del paisaje vitivinícola: entre viñas y bodegas”. Albarrán, por su parte, hablará de “El paisaje en el cine: cómo la pantalla construye el territorio y transforma nuestra forma de visitarlo”.

“Iván & Hadoum”, una historia de amor entre invernaderos

Hoy, miércoles 28 de octubre

Ourense / cineclube P. Feijóo

A las 18:00 y 21:00 horas / 5 euros

Proyección de “Iván & Hadoum”, en la que dos jóvenes se enamoran trabajando en los invernaderos de Almería. Sin embargo, su tan esperado ascenso interferirá en su relación, obligándolo a decidir qué tipo de persona quiere ser.