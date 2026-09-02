PLANES EN OURENSE
Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 2 de septiembre?
PLANES EN OURENSE
Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.
VENRES 4 E SÁBADO 5 DE SETEMBRO
OURENSE / CAMPO DA FEIRA
ENTRADA LIBRE
O Campo da Feira da Ponte acollerá esta fin de semana a terceira edición do Frei Canedo de Verán, festa organizada pola Asociación Cultural Frei Canedo Ponte. Dende a asociación animan á veciñanza a acudir disfrazada para encher de cor, imaxinación e ambiente festivo o escenario festivo. A programación oficial dará comezo o venres 4 ás 20,00 horas para pasarrúas a cargo de Canedo da Cunha. O sábado 5 comezará unha completa xornada que contará cunha sesión vermú ás 12,00 horas. Os máis cativos poderán disfrutar de xogos de balde, inchables e talleres entre as 12,00 e as 14,00 horas e das 16,00 ata ás 19,00 horas, ademais dun bufón festa da espuma ás 17,30 horas. Os adultos poderán continuar co concurso de touro mecánico ás 18,30, e poderán disfrutar do tradicional cantar popular ás 14,30 cun custo de 35 euros con pulpo e churrasco. Ás 20,00 horas arrancará o concurso de disfraces ás 21,00 o gran baile de disfraces e festa DJ que servirá de colofón a unha xornada chea de actividades.
DOMINGO, 6 DE SETEMBRE
ALLARIZ / ENTORNO IGLESIA DE SAN ESTEVO
DE 11,00 A 20,00 HORAS
Allariz volverá a acoger un año más el mercado de artesanía Arte de Man este domingo 6 de septiembre. La zona de Santo Estevo se convertirá en un vorágine de creatividad donde los artistas podrán exponer sus piezas. Esta propuesta estará acompañada de actividades como actuaciones musicales a las 12,00 y 17,00, y un obradoiro de creación de flores secas a las 17,30.
ESTA SEMANA
RIBADAVIA
DESDE EL VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE
Las fiestas en honor a la Virxe do Portal, patrona de Ribadavia, pronto darán comienzo en Ribadavia en una propuesta que busca ofrecer tanto ocio como devoción religiosa en unas jornadas de celebración en la villa. La festividad comenzará el viernes 4 con la procesión al aire libre de la película “Rondallas” en el Parque de la Vereda a las 20 horas. En la mañana del sábado 5, se celebrará la X edición de Motós Clásicas a las 10,00 horas en la Plaza Mayor. Entre las 11,00 y las 14,30 se desarrollará una nueva edición del festival Artefinal. Merecen especial este día el recorrido de gigantes, cabezudos y gaiteiros que recorrerá la villa a las 12,30 desde la iglesia de San Antón hasta la Praza da Madalena. Los siguientes días también prometen con actividades tan diversas como la actuación de la orquesta Olympus el día 7 a las 22,30 horas en el Patio del Instituto con la actuación cantada por el elenco parroquial a las 18,30 horas el miércoles 9.
VENRES, 5 DE SETEMBRO
MONTERREI
AS 22,00 HORAS
O grupo folk Milladoiro actuará na noite do 5 en na praza de Abaixo de Flariz (Monterrei). A formación, con máis de 40 anos de traxectoria, comezará o concerto ás 22,00 horas do venres, nunha oportunidade pola Consellería de Cultura e Concello. A entrada será de balde e servirá especialmente de luxo para unha fin de semana marcada pola Xuntanza Internacional de Gaiteiros.
HASTA EL 6 DE SEPTIEMBRE
OURENSE
TODO EL DÍA
Continúan las misas diarias en el santuario de Nuestra Señora de los Remedios de la ciudad, las cuales se suceden tanto de mañana: 07,30, 09,30, 10,30 y 11,30; como de tarde: 19,00 y 20,30. A las 12,30 y a las 20,00 hay misa en la iglesia parroquial.
Últimos días para visitar la exposición de fotografías de alumnado de 3º de ESO do Instituto Manuel Chamoso Lamas de O Carballiño. Esta exposición ubicase na Biblioteca pública de Ourense Nós se rematará o 5 de setembro.
DÓNDE: BIBLIOTECA PÚBLICA DE OURENSE
CUÁNDO: ATA O 5 DE SETEMBRO
Hoxe, o festival RiR volverá proxectar curtas de selección oficial na Casa da Cultura. As actividades comenzarán ás 17,30 horas coa proxección do bloque Docu-Mock, mentres que ás 20,00 será a quenda do bloque dous.
CANDO: ATA O 5 DE SETEMBRO
ONDE: CASA DA CULTURA
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