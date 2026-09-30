Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 30 de septiembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Conmemorando catro décadas do primeiro descenso do río Miño

HOXE, MÉRCORES 30 DE SETEMBRO

OURENSE / LICEO

ÁS 19:00 HORAS / ENTRADA LIBRE

Inauguración da exposición “O río que nos move. En canoa polos 317 kilómetros do Pai Miño”, impulsada pola asociación cultural “40 anos do descenso do Miño”. Trátase dunha mostra de fotografías tomadas no primeiro descenso completo do gran río galego, que tivo lugar en 1985 e estivo protagonizado por cinco mozos en canoas feitas a man, unha aventura que agora traen ao presente con reflexións sobre o estado do pai dos ríos galegos e o potencial inmenso que ofrece a nivel turístico, natural, social e económico. A inauguración da mostra, que permanecerá para a súa visita no Liceo ata o 18 de outubro, contará cun coloquio e un recital de María do Ceo con poemas musicados sobre o río que atravesa a cidade de Ourense e boa parte do mapa de Galicia.

El festival “Ou Yeah!” se despide con la inconfundible voz de Luz Casal

DOMINGO 4 DE OCTUBRE

OURENSE / PAZO DOS DEPORTES

A LAS 19:00 HORAS / DESDE 30 EUROS

Gran clausura del festival “Ou Yeah!” con el concierto de Luz Casal, que subirá al escenario con su gira “Me voy a permitir”, un espectáculo en vivo en el que interpreta las canciones de su último álbum homónimo, la obra más ecléctica y personal de su carrera. Un show en el que se permite explorar diez facetas diferentes siempre con su inconfundible voz. Entradas a la venta en ataquilla.com.

La Fábrica de Papel pone en valor el patrimonio en torno al río Arenteiro

DE MIÉRCOLES A DOMINGO

O CARBALLIÑO / FÁBRICA DE PAPEL

MAÑANA Y TARDE / ENTRADA LIBRE

La Fábrica de Papel está abierta al público todas las semanas de miércoles a domingo en horario de 10,00 a 14,00 horas y de 16,00 a 18,00 horas. Además, se ofrecerán dos visitas guiadas diarias y gratuitas (a las 11,30 y a las 16,30 horas), con un recorrido que abarca no sólo el interior de la fábrica, sino también el Muíño do Anxo, así como un paseo por los alrededores para conocer todo el proceso de elaboración del papel. La restauración y apertura de este nuevo espacio pone también de relieve el patrimonio inmaterial en torno al río Arenteiro.

Los “Versos de mariposa” de Patricia Jiménez

HOY, MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

OURENSE / LIBRERÍA TANCO

A LAS 19:30 HORAS / ENTRADA LIBRE

Presentación del libro “Versos de mariposa en vuelo”, de la poeta mexicana Patricia Jiménez, que visita la ciudad con motivo de los actos previos al Encontro Internacional de Poesía del Círculo Poético Ourensán. Estará acompañada por la también poeta mexicana Irma del Ángel y por el poeta ourensano José Ramón Fernández Morgade.

HOY EN OURENSE

Encuentro en Riós para buscar soluciones al monte

HOY, MIÉRCOLES 30 DE SEPTIEMBRE

RIÓS / CENTRO AGROFORESTAL

A LAS 10:15 HORAS / ENTRADA LIBRE

Jornada “Restaurando o monte xuntos: ciencia, comunidade e restauración do territorio”, presentando soluciones innovadoras. Organizada por la Facultad de Ciencias de la UVigo.

Ourense / Educación

Jornada de puertas abiertas de la Uned, en la urbanización de las Torres do Pino, para recibir a los nuevos estudiantes y aclarar las dudas sobre el funcionamiento de la institución.

DÓNDE: UNED OURENSE

CUÁNDO: A LAS 11,30 HORAS

Cea / Cine

Proyección de la película documental “O silencio herdado”, en la que Lucía se acerca a su abuela Edilia buscando respuestas, pero sólo encuentra silencio. Juntas exploran los límites de la palabra y la imagen en ese silencio que las une. Entrada libre.

DÓNDE: EDIFICIO MULTIUSOS

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS

Celanova / Cine

Proyección del documental “Ao son da nova regueifa”, que explora la recuperación, evolución y transformación de la regueifa hacia expresiones más contemporáneas. Entrada libre.

DÓNDE: SALA DOS ARCOS

CUÁNDO: A LAS 20,00 HORAS