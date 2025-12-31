Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 31 de diciembre?

Niños y mayores despiden el año a la carrera en la San Silvestre

Los planes de hoy en Ourense, con la agenda de La Región.

Este miércoles 31 de diciembre se celebra la tradicional Carrera San Silvestre en la ciudad, una fórmula donde el deporte y el ocio se dan la mano para celebrar el final de 2025. El evento comenzará a las 16,00 horas con la categoría de pitufos, mientras que la carrera absoluta arrancará a las 16,30 desde el Paseo, donde estarán situadas tanto la salida como la meta. La prueba transcurrirá por zona urbana y tendrá una distancia máxima de 5 kilómetros. Se entregarán premios a los tres primeros clasificados (hombres y mujeres) de la carrera absoluta, así como regalos para los vencedores de las diferentes categorías. Este evento supone una cita imprescindible para despedir este año con actividad física y humor, disfrutando del ambiente perfecto para celebrar la llegada del Año Nuevo.

Dónde: centro de la ciudad

Cuándo: desde las 16.00 horas

INFANTIL

Ribadavia / “Cantareiras”

El Museo ofrece hasta el día 5 de enero una exposición para conmemorar el papel de las cantareiras y la poesía popoular oral. Con este fin se han desarrollado numerosas actividades a lo largo del año poniendo en valor su papel en la preservación del folclore y las tradicionales orales.

Dónde: Museo entnolóxico

Cuándo: hasta el 5 de enero

DIVULGACIÓN

Ourense / Scriptorium

Proyecto para dar a conocer la importante labor de los monjes y monjas copistas. Desde el siglo IX, algunas abadías y monasterios contaban con un Scriptorium, el lugar donde se copiaban, decoraban y encuadernaban los códices. En el taller analizarán el significado del Scriptorium y la importancia de los códices.

Dónde: Biblioteca Nós

Cuándo: mes de enero

INFANTIL

Ourense / Pazolandia

Vuelve el gran espacio de ocio y familia para Navidad, con un programa renovado e importantes novedades diseñadas para ofrecer una experiencia más completa, inclusiva y segura a todos los niños de la provincia, que este año celebra también su 30 edición, como la atracción King Joker (Prison) o un mural conmemorativo de Lego.

Dónde: Pazo dos deportes Paco Paz

Cuándo: hasta el 4 de enero

NAVIDAD

Ourense / Belén de Baltar

Más de un centenar de figuras de barro cocido configuran el curioso Belén de Baltar. Es quizás uno de los más hermosos de Galicia, tanto por su composición como la temática: una fotografía del Ourense de otro tiempo. Más allá de la temática religiosa, aquí encontramos numerosas escenas costumbristas.

Dónde: casa da cultura

Cuándo: de 11 a 14h y 17 a 20h

DEPORTE

Castrelo de Miño / San Silvestre

La primera salida de esa jornada clásica del día 31 será la de los sub 10 y sub 12 a las 15.45 horas, con el trazado más corto (1,15 Kilómetros). A las 16.00 horas partirán los sub 14 y sub 16 (2,75 kilómetros) y a las 16.30 la prueba absoluta, que recorrerá 5,5 kilómetros. Para la diversión de los “pitufos” se dedicará un minirecorrido de 125 metros, desde las 17.15 horas..

Dónde: Castrelo de Miño

Cuándo: a las 17:00 y a las 19:45 horas

DEPORTE

Pereiro de Aguiar / San Silvestre

Pereiro de Aguiar alcanza la tercera edición de su San Silvestre Solidaria, esta vez enfocada en la colaboración con la Asociación Sown Ourense.