Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 3 de junio?

Acto de fin de curso del Conservatorio de Xinzo de Limia

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

El Conservatorio de Xinzo anima a los vecinos a conocer sus servicios

Miércoles 3 de junio

Xinzo de Limia / Conservatorio

Por la tarde / entrada libre

Con el objetivo de prepararse para el próximo curso y animar a los vecinos, el Conservatorio Profesional de Música de Xinzo de Limia celebra unas jornadas de puertas abiertas en horario de tarde (de 16.00 a 20.00 horas). Durante estos días, el personal del centro estará disponible para responder a las preguntas de los interesados, mostrar las instalaciones y explicar su oferta educativa.

Los plazos oficiales de inscripción varían según la edad y la modalidad. Para niños de 6 o 7 años (Cursos Preparatorios de Música y Movimiento e Iniciación Musical) el plazo está abierto hasta el 30 de junio. A partir de 8 años (Nivel Elemental y Profesional), hasta el 12 de junio. Más información en el centro o en el teléfono 698 137 492.

El Arcos Fado Fest llena la raia con música portuguesa este fin de semana

Viernes 5 de junio

Arcos de Valdevez / Festivinhao

A las 18:00 horas / entrada libre

Nueva edición del Arcos Fado Fest, que se celebra entre el viernes y el domingo en Arcos de Valdevez, con actuaciones de reconocidos fadistas como Raquel Tavares, Marco Rodrigues, Áurea, Marisa Liz y Ricardo Ribeiro. El programa incluye iniciativas para involucrar a todos los públicos y diversas experiencias vinculadas al festival.

Cenlle invita a conocer sus bodegas en una nueva ruta del vino tinto

Fin de semana

Cenlle / Bodegas

Sábado y domingo / entrada libre

Asistentes a la celebración en la edición de 2019.

Llega la 15 Ruta das Adegas, dentro de la programación de la Festa do Viño Tinto. El programa arrancará el sábado a las 20.00 horas con la lectura del pregón a cargo de Juan Casares y la actuación de la charanga Bandiños Band. A las 21.00 horas se abrirán oficialmente las bodegas y la medianoche estará amenizada por una disco móvil.

El domingo continuará el recorrido acompañado por gaiteiros y habrá una exposición de maquinaria agrícola y una concentración de tractores históricos.

Música y baile tradicional en el Serán D’Arnoia

Sábado 6 de junio

Arnoia / A Queixeira

A las 19:00 horas / entrada libre

Nueva edición del Serán D’Arnoia. La programación comenzará a las 19.00 horas con un miniserán antes del gran serán, que dará comienzo oficial a las 20.00 horas. Además de la oferta musical, los asistentes podrán disfrutar de una jornada gastronómica con pulpeira.

También habrá sorteos durante toda la noche para animar la velada.

Día de la Bici en Barbadás para fomentar su uso

Miércoles 3 de junio

Barbadás / CEIP Filomena Dato

A las 19:00 horas / con inscripción

Día de la Bici, una jornada pensada para disfrutar del deporte, la diversión y la convivencia. La actividad incluirá una yincana ciclista con juegos y pruebas, dirigida especialmente a los niños. Contará con Mateo Rial como invitado especial.

Teatro de marionetas en la Festa do Boi

Miércoles 3 de junio

Allariz / Plaza do Abaixo y Plaza Maior

Desde las 19:00 horas

Por la tarde, la compañía Xandobela representará la obra de marionetas “La historia del Xanico de Arzúa” en la Plaza do Abaixo. La salida del boi infantil tendrá lugar a las 19.30 horas. La programación continuará con música infantil y, a las 20.30 horas, con el espectáculo “O Camarote” en la Plaza Maior.

Competición de hamburguesas en Expourense

Miércoles 3 y jueves 4 de junio

Ourense / Campo da Feira

De 19:00 horas a medianoche

“The Burger Cup”, considerada la mayor competición de hamburguesas de España, continúa su programación en Ourense con la participación de distintos establecimientos y propuestas gastronómicas para el público.

The Bateleurs, blues-rock portugués en directo

Miércoles 3 de junio

Ourense / Café Auriense

A las 21:30 horas

Actuación de The Bateleurs, una de las bandas más destacadas del blues-rock portugués, en una nueva cita musical organizada en el Café Auriense.