Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 4 de noviembre?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

La virtuosa del soul Judith Hill celebra su único concierto en Galicia

Jueves 5 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 11,60 euros

Judith Hill aterriza en Ourense para dar su único concierto en Galicia como parte del Gozo Festival, enmarcado en Concertos do Xacobeo. La americana es conocida por ser una de las artistas más destacadas de la música soul contemporánea. Su carrera se ha construido sobre el virtuosismo multidisciplinar. Hill es cantante, compositora, arreglista y toca multiples instrumentos. Hill fue estigmatizada con el apodo “Viuda Negra” después de que tanto Prince como Michael Jackson fallecieran estando ligados artísticamente a la música. Hill se sobrepuso a estos estereotipos continuando con su carrera que incluye, además de los dos músicos mentados anteriormente, a artistas como Stevie Wonder, Elton John, Eric Clapton, Rod Stewart o Spike Lee. Entradas a la venta en ataquilla.com.

El Teatro Principal acoge la última representación de “Insurrection”

Hoy, miércoles 4 de noviembre

Ourense / Teatro Principal

A las 20:00 horas

Desde 3 euros

El Aula de Teatro del Campus “Maricastaña” termina la gira internacional de “Insurrection” en el Teatro Principal de Ourense. La obra, inspirada en “Rebelión en la Granja” de George Orwell, plantea un conflicto entre la utopía y la distopía a través de la historia de un grupo de trabajadores oprimidos por su jefe. La entrada será gratuita para la comunidad universitaria.

“CatArte” propone una cata de vino y música con una finalidad solidaria

Jueves 5 de noviembre

Ourense / CC Marcos Valcárcel

A las 19:45 horas

Desde 9 euros

Adega Pousadoiro y Casal do Canteiro se unen al músico Iago Vázquez para ofrecer una evento basado en la cata de vinos y en la gastronomía acompañado por la música del artista. La sesión será la primera de las cuatro enmarcadas en el proyecto, que se celebrarán cada jueves en la misma localización. La recaudación será donada íntegramente a la fundación Diego González Rivas, quienes utilizarán el donativo para continuar con su labor humanitaria en el continente africano. Entradas disponibles en la plataforma entradium.com.

Las setas serán las protagonistas en A Pobra de Trives

Del 6 al 9 de noviembre

A Proba de Trives / Varias localizaciones

A Proba de Trives organizará actividades relacionadas con el mundo de las setas durante tres días enmarcadas en la vigesimosexta edición de Xornadas Micolóxicas. La propuesta arrancará el viernes 6 a las 20,00 horas con la celebración del Concurso de Tapa Micolóxica. El público podrá votar sus tapas favoritas, que tendrán un coste de 2,20 euros, y participar en sorteos de premios.