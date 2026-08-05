Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 5 de agosto?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Charla en Ribadavia para observar bien el eclipse del próximo miércoles

Hoy, miércoles 5 de agosto

Ribadavia / Museo Etnolóxico

A las 20:00 horas

Entrada libre

Ante la proximidad del eclipse de sol del miércoles, día 12, que tendrá en Galicia uno de sus mejores puntos de observación, el Museo Etnolóxico de Ribadavia acoge la conferencia “A eclipse galega”, que ofrecerá un recorrido detallado sobre la historia de los eclipses, sus singularidades y las pautas necesarias para disfrutar de este fenómeno astronómico de forma segura. Si bien en Ourense el eclipse no llegará al 100%, es importante tomar medidas para observarlo con cautela. La charla estará impartida por Xosé Dositeo Veiga Alonso, físico y creador de la página web “Ceos galegos”. Veiga Alonso ha colaborado recientemente con Jorge Mira en la elaboración del informe titulado “Esperando un eclipse solar total. Recomendaciones para administraciones públicas y ciudadanos”. La entrada a la actividad es libre y gratuita hasta completar aforo.

Música y teatro llenan una tarde muy especial para todos los públicos

Hoy, miércoles 5 de agosto

A Mezquita / Praza do Concello

Desde las 18:00 horas

Entrada libre

La Praza do Concello de A Mezquita será escenario esta tarde de una intensa programación teatral y musical. A las 18,00 horas, Dani García ofrece el espectáculo de magia “Don Gelati”, una comedia llena de expresión corporal. Una hora más tarde será el turno del popular Cé Orquestra Pantasma (en la foto) y su animada actuación. A las 20,30 horas, cerrará el grupo Soul & Roll con un concierto lleno de grandes y conocidos clásicos del pop, rock, soul y blues.

Las historias del gato Fazulas llegan al público en la biblioteca de A Ponte

Hoy, miércoles 5 de agosto

Ourense / Biblioteca da Ponte

A las 11:00 horas

Con inscripción

Las bibliotecas públicas municipales de Ourense acogen este verano sesiones de cuentacuentos. En esta ocasión será el turno de “Os contos do gato”, con Bandullo Azul. En esta historia, el gato Fazulas ofrece un montón de historias que él mismo vive como si fuera el protagonista y por eso cuenta cuentos y muchas canciones. Inscripción presencial o telefónica en el 988 605 751.

Una análisis retrospectivo al papel de la mujer en la historia del cine

Hoy, miércoles 5 de agosto

San xoán de río / A Casiña Azul

A las 11:00 horas

Entrada libre

Desayuno-coloquio “Mujeres en el cine. Una perspectiva feminista”, que reunirá a la actriz Berta Ojea y a la exsecretaria de Estado de Igualdad, Laura Seara, dos voces destacadas para reflexionar sobre la evolución del rol de la mujer en la historia del cine, los avances logrados en las últimas décadas y los retos.

Música a través de una discomóvil retro para animar las calles

Hoy, miércoles 5 de agosto

Baños de Molgas

Calles de la localidad

A las 20:30 horas

Entrada libre

La Lilicleta discomóvil es un espectáculo musical sobre ruedas del Señor Lili. Se trata de una auténtica fiesta rodante a cargo de un gran artista, que se mueve en un antiguo triciclo de reparto de leche de los años 60 transformado en una discoteca sobre ruedas, que hará bailar y divertirse a niños y adultos. Todo ello amenizado por un equipo de sonido autónomo, luces, pompas de jabón, altavoz, bocina de barco y muchas ganas de hacer disfrutar al público.