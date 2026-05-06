Agenda | ¿Qué hacer en Ourense hoy, miércoles 6 de mayo?

Los planes de hoy en la provincia de Ourense, en la agenda de La Región.

Fernando Román hace un recorrido por la historia del casco histórico

Hoy, miércoles 6 de mayo

Ourense / CC Marcos Valcárcel

a las 19:30 horas / entrada libre

Presentación del libro “A praza Maior de Auriabella”, una obra de Jesús Fernando Román Alonso, en la que estudia esencialmente los edificios existentes en la zona del casco viejo de la ciudad, sus fachadas, las entidades públicas y privadas que allí se encuentran, los personajes que vivieron allí, las ferias que se celebraron durante más de novecientos años y los negocios que se establecieron en ella para realizar un recorrido por la historia de esta plaza, centro histórico y escenario de acontecimientos decisivos para los habitantes de Ourense a lo largo de los diferentes periodos históricos. Los gérmenes de la ciudad de Ourense están en esta zona entre la Praza Maior, la Barreira, la calle Cervantes y As Burgas, donde inicialmente se encontraba el foro romano. El autor estará acompañado por la periodista Maribel Outeiriño, el escritor Luís González Tosar, y el vicepresidente segundo de la Diputación, César Fernández.

La Diócesis celebra a sus sacerdotes

Hoy, miércoles 6 de mayo

Ourense / Seminario menor

a las 11:00 horas / entrada libre

La Diócesis de Ourense celebra la Fiesta de San Juan de Ávila rindiendo un sentido homenaje a los sacerdotes que celebran 25, 60 y 70 años de su ministerio sacerdotal. En esta celebración se agradecerán los servicios prestados por los párrocos y religiosos durante todos sus años de servicio a la iglesia. El evento tendrá lugar en la Iglesia del Seminario Menor, donde se darán cita para compartir juntos una fecha tan señaladas en sus vidas pastorales.

Laza acoge una conferencia sobre la importancia del Camino Sanabrés

Hoy, miércoles 6 de mayo

Laza / Casa do concello

a las 19:00 horas / con inscripción

Los centros universitarios de la UNED en Zamora y en Ourense están desarrollando una nueva edición, la tercera, del ciclo de conferencias “Los Caminos de Santiago: el camino Mozárabe e Zamora y Ourense”. La jornada de hoy tendrá lugar en Laza y se centrará en “El Camino sanabrés: medio siglo de experiencia y reflexión” y estará impartida por Ramón Fernández Fernández, escritor, fotógrafo y divulgador del Camino de Santiago. La próxima cita será el próximo miércoles, día 13, en Cea para hablar sobre el Monasterio de Oseira como parte del Camino.

El papel de la tecnología en el ámbito del Derecho

Jueves 7 de mayo

ourense / campus

a las 19:30 horas / escuela de informática

La Asociación de Ciberseguirdad de Ourense organiza un encuentro para abordar la relación entre ciberseguridad y derecho en un encuentro bajo el nombre de “Sector jurídico y nuevas tecnologías”.

Primer concierto del Pórtico do Paraíso, en As Caldas

Viernes 8 de mayo

Ourense / iglesia de As Caldas

a las 20:30 horas / entrada libre

Nueva edición del Festival Internacional de Música Pórtico do Paraíso, que arranca con la actuación del Cuarteto vocal Vandalia. Será el concierto número 100 del festival.